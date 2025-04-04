В Брянской области скончался один человек, еще один – ранен

04 апреля 2025, 08:21, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Украинские БПЛА в ночь на 4 апреля атаковали несколько регионов России. В Брянской области погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Целенаправленные удары нанесены по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один мужчина погиб", – сказано в публикации.

В результате атаки беспилотников на регион повреждения получили окна и балкон многоквартирного дома, а также несколько автомобилей.

По данным Shot, украинские дроны атаковали Липецкую и Ростовскую области.

Со слов очевидцев, над Липецком было слышно от 15 до 20 громких взрывов. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Губернатор области Игорь Артамонов сообщил о работе ПВО над городом.

Также несколько взрывов прогремели над Ростовской областью. Местные жители услышали их на окраине Таганрога, а также в селах Натальевка и Дмитриадовка. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на столицу России. Данных о пострадавших и разрушениях нет.