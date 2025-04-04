Беспилотники ВСУ атаковали российские регионы в ночь на 4 апреля. Есть погибшие
В Брянской области скончался один человек, еще один – ранен
04 апреля 2025, 08:21, ИА Амител
Украинские БПЛА в ночь на 4 апреля атаковали несколько регионов России. В Брянской области погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Целенаправленные удары нанесены по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один мужчина погиб", – сказано в публикации.
В результате атаки беспилотников на регион повреждения получили окна и балкон многоквартирного дома, а также несколько автомобилей.
По данным Shot, украинские дроны атаковали Липецкую и Ростовскую области.
Со слов очевидцев, над Липецком было слышно от 15 до 20 громких взрывов. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет. Губернатор области Игорь Артамонов сообщил о работе ПВО над городом.
Также несколько взрывов прогремели над Ростовской областью. Местные жители услышали их на окраине Таганрога, а также в селах Натальевка и Дмитриадовка. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на столицу России. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
09:56:09 04-04-2025
Беспилотники ВСУ атаковали --- а российские никого не атаковали? Как то давно не слышно
12:40:36 04-04-2025
Почаще ТВ НОВОСТИ смотри.
12:53:57 04-04-2025
Николай. (12:40:36 04-04-2025) Почаще ТВ НОВОСТИ смотри.... А тут не новости?