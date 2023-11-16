Бесплатные автобусы запустят из Барнаула до лебединого озера

Вся экскурсия займет девять часов вместе с поездкой

16 ноября 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 по 3 декабря в рамках "Алтайской зимовки" будут организованы бесплатные поездки на озеро Светлое, сообщается на странице фестиваля во "ВКонтакте".

Записаться на поездку можно по ссылке. Правда, на данный момент свободных билетов нет.

"О появившихся местах мы сообщим дополнительно в официальном сообществе фестиваля во "ВКонтакте", – рассказали организаторы.

Автобусы будут отправляться из Барнаула в 09:00, ориентировочное время прибытия обратно – 18:00.

Ранее amic.ru рассказал, как зимуют лебеди на самом знаменитом озере Алтайского края.