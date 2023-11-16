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Бесплатные автобусы запустят из Барнаула до лебединого озера

Вся экскурсия займет девять часов вместе с поездкой

16 ноября 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 по 3 декабря в рамках "Алтайской зимовки" будут организованы бесплатные поездки на озеро Светлое, сообщается на странице фестиваля во "ВКонтакте".

Записаться на поездку можно по ссылке. Правда, на данный момент свободных билетов нет.

"О появившихся местах мы сообщим дополнительно в официальном сообществе фестиваля во "ВКонтакте", – рассказали организаторы.

Автобусы будут отправляться из Барнаула в 09:00, ориентировочное время прибытия обратно – 18:00.

Ранее amic.ru рассказал, как зимуют лебеди на самом знаменитом озере Алтайского края.

Транспорт

Комментарии 13

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Гость

14:25:35 16-11-2023

Интересно, не успели сообщить, а мест уже нет, смысл выкладывать новость, если все места разобраны "по своим"?

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Гость

14:34:54 16-11-2023

Гость (14:25:35 16-11-2023) Интересно, не успели сообщить, а мест уже нет, смысл выклады... +100500 Зато во всех новостях прозвучат громко... Съездили, " спасибо"!

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Гость

15:28:06 16-11-2023

Гость (14:34:54 16-11-2023) +100500 Зато во всех новостях прозвучат громко... Съездили, ... и депутат очередной галочку поставит себе участие в соцпректах

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Гость

16:40:38 16-11-2023

Думается, надо дать птицам спокойно отдохнуть и перезимовать. Кому, интересно, нравятся постоянные и непрошеные гости?

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Гость

19:35:29 16-11-2023

Гость (16:40:38 16-11-2023) Думается, надо дать птицам спокойно отдохнуть и перезимовать... Гости на озере птицам не помеха. Смотровая площадка занимает очень маленькую часть берега и с этой площадки гости кидают продаваемый рядом корм, на который приплывают не только лебеди, но и зимующие вместе с ними утки. Подплывают близко, людей не боятся и демонстрируют себя во всей красе! И главное, наличие гостей - это дополнительная кормежка для птиц

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Один вопрос

17:42:54 16-11-2023

Мясо нужно будет там съесть,или на Барнаул с собой взять можно? Спасибо.

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Гость

19:38:08 16-11-2023

Один вопрос (17:42:54 16-11-2023) Мясо нужно будет там съесть,или на Барнаул с собой взять мож... Рядом со смотровой площадкой и стоянкой машин расположен довольно приличный базарчик(или ярмарка) в павильончиках которого есть не только сувениры, но и масса разных вкусностей. В том числе и жареное мясо!

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Гость

07:47:02 17-11-2023

А можно платные автобусы по барнаулу запустить?

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Гость

08:10:12 17-11-2023

Гость (07:47:02 17-11-2023) А можно платные автобусы по барнаулу запустить?... там тоже мест нет уже))

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Сама по себе.

08:37:00 17-11-2023

Надо же чешуей блеснуть. Зато в городе нет автобусов на маршруте. И нам простым людям без платно мест уже и нет.

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Анастасия

18:30:06 17-11-2023

Пишет при заполнении формы-не верно заполнены поля. Развод какой то

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Евгений

20:59:56 17-11-2023

Уже мест давно нет, а вы только делитесь новостью.

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Гость

08:31:26 20-11-2023

Позорище!!!!!!!!!!))))))))

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