Бесплатные автобусы запустят из Барнаула до лебединого озера
Вся экскурсия займет девять часов вместе с поездкой
16 ноября 2023, 14:16, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
С 1 по 3 декабря в рамках "Алтайской зимовки" будут организованы бесплатные поездки на озеро Светлое, сообщается на странице фестиваля во "ВКонтакте".
Записаться на поездку можно по ссылке. Правда, на данный момент свободных билетов нет.
"О появившихся местах мы сообщим дополнительно в официальном сообществе фестиваля во "ВКонтакте", – рассказали организаторы.
Автобусы будут отправляться из Барнаула в 09:00, ориентировочное время прибытия обратно – 18:00.
Ранее amic.ru рассказал, как зимуют лебеди на самом знаменитом озере Алтайского края.
14:25:35 16-11-2023
Интересно, не успели сообщить, а мест уже нет, смысл выкладывать новость, если все места разобраны "по своим"?
14:34:54 16-11-2023
Гость (14:25:35 16-11-2023) Интересно, не успели сообщить, а мест уже нет, смысл выклады... +100500 Зато во всех новостях прозвучат громко... Съездили, " спасибо"!
15:28:06 16-11-2023
Гость (14:34:54 16-11-2023) +100500 Зато во всех новостях прозвучат громко... Съездили, ... и депутат очередной галочку поставит себе участие в соцпректах
16:40:38 16-11-2023
Думается, надо дать птицам спокойно отдохнуть и перезимовать. Кому, интересно, нравятся постоянные и непрошеные гости?
19:35:29 16-11-2023
Гость (16:40:38 16-11-2023) Думается, надо дать птицам спокойно отдохнуть и перезимовать... Гости на озере птицам не помеха. Смотровая площадка занимает очень маленькую часть берега и с этой площадки гости кидают продаваемый рядом корм, на который приплывают не только лебеди, но и зимующие вместе с ними утки. Подплывают близко, людей не боятся и демонстрируют себя во всей красе! И главное, наличие гостей - это дополнительная кормежка для птиц
17:42:54 16-11-2023
Мясо нужно будет там съесть,или на Барнаул с собой взять можно? Спасибо.
19:38:08 16-11-2023
Один вопрос (17:42:54 16-11-2023) Мясо нужно будет там съесть,или на Барнаул с собой взять мож... Рядом со смотровой площадкой и стоянкой машин расположен довольно приличный базарчик(или ярмарка) в павильончиках которого есть не только сувениры, но и масса разных вкусностей. В том числе и жареное мясо!
07:47:02 17-11-2023
А можно платные автобусы по барнаулу запустить?
08:10:12 17-11-2023
Гость (07:47:02 17-11-2023) А можно платные автобусы по барнаулу запустить?... там тоже мест нет уже))
08:37:00 17-11-2023
Надо же чешуей блеснуть. Зато в городе нет автобусов на маршруте. И нам простым людям без платно мест уже и нет.
18:30:06 17-11-2023
Пишет при заполнении формы-не верно заполнены поля. Развод какой то
20:59:56 17-11-2023
Уже мест давно нет, а вы только делитесь новостью.
08:31:26 20-11-2023
Позорище!!!!!!!!!!))))))))