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Жителям Алтайского края напомнили, как вести себя в аномальную жару

Одно из основных правил – как можно меньше находиться под солнцем

13 июля 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В региональном главке МЧС России по Алтайскому краю жителям и гостям региона напомнили о правилах поведения в период аномальной жары.

Одно из основных правил – меньше находиться под открытым солнцем. Также нельзя оставлять детей и животных в припаркованных машинах.

Рекомендуется отказаться от употребления сладких и алкогольных напитков, а также всегда стоит носить головные уборы.

Спасатели напомнили, что отдыхать у воды стоит только на официальных пляжах.

Алтайский край

Комментарии 7

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Гость

11:20:05 13-07-2023

Ваабче-то мы-Азия, ее Сибирская часть. О какой аномальности может быть речь?

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Гость

11:48:18 13-07-2023

Абсолютно правильно! Вообще-то мы западная СИБИРЬ! и для нас даже +37 - это абсолютная аномалия! А в какой Азии кто живет -дело третье)))))))))))))))

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Гость

14:07:17 13-07-2023

Гость (11:48:18 13-07-2023) Абсолютно правильно! Вообще-то мы западная СИБИРЬ! и для нас... Для континентального климата - не аномалия. А мы именно в нем и живем)

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Гость

16:14:53 13-07-2023

Гость (11:48:18 13-07-2023) Абсолютно правильно! Вообще-то мы западная СИБИРЬ! и для нас... Перестаньте пропагандировать свою глупость.

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Гость

14:27:15 13-07-2023

Гость (11:48:18 13-07-2023) Абсолютно правильно! Вообще-то мы западная СИБИРЬ! и для нас... Никакой аномалии нет. южная часть Сибири является территорией с резкоконтинентальным климатом. То есть говоря по-русски - это ужасные перепады температур как в минус так и в плюс. В Якутии например вообще рекорд планеты по перепадам под 100 градусов. Минус 60 зимой и под 40 летом

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Гость

19:54:20 13-07-2023

Вот насчёт того, чтобы меньше находиться под солнцем, расскажите это почтальонам. Тем самым, которых сокращают и урезают зарплату. Может, будут у нас почтальоны-надомники?

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Гость

21:54:32 13-07-2023

спасибо огромное, что учите нас!!! прожили много лет и не понимали, что на солнце находиться очень вредно, постоянно летом ходили под ним и немеренно, в огромных количествах поглощали газировку, в основном вражью кока колу, сейчас пьем добрый кола и лимонад, после этой полезной статьи в Турцию ни ногой, только тенистый палисадник на огороде и вода из под крана

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