Жителям Алтайского края напомнили, как вести себя в аномальную жару

Одно из основных правил – как можно меньше находиться под солнцем

13 июля 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В региональном главке МЧС России по Алтайскому краю жителям и гостям региона напомнили о правилах поведения в период аномальной жары.

Одно из основных правил – меньше находиться под открытым солнцем. Также нельзя оставлять детей и животных в припаркованных машинах.

Рекомендуется отказаться от употребления сладких и алкогольных напитков, а также всегда стоит носить головные уборы.

Спасатели напомнили, что отдыхать у воды стоит только на официальных пляжах.