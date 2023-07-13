Жителям Алтайского края напомнили, как вести себя в аномальную жару
Одно из основных правил – как можно меньше находиться под солнцем
13 июля 2023, 11:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В региональном главке МЧС России по Алтайскому краю жителям и гостям региона напомнили о правилах поведения в период аномальной жары.
Одно из основных правил – меньше находиться под открытым солнцем. Также нельзя оставлять детей и животных в припаркованных машинах.
Рекомендуется отказаться от употребления сладких и алкогольных напитков, а также всегда стоит носить головные уборы.
Спасатели напомнили, что отдыхать у воды стоит только на официальных пляжах.
11:20:05 13-07-2023
Ваабче-то мы-Азия, ее Сибирская часть. О какой аномальности может быть речь?
11:48:18 13-07-2023
Абсолютно правильно! Вообще-то мы западная СИБИРЬ! и для нас даже +37 - это абсолютная аномалия! А в какой Азии кто живет -дело третье)))))))))))))))
14:07:17 13-07-2023
Гость (11:48:18 13-07-2023) Абсолютно правильно! Вообще-то мы западная СИБИРЬ! и для нас... Для континентального климата - не аномалия. А мы именно в нем и живем)
16:14:53 13-07-2023
Гость (11:48:18 13-07-2023) Абсолютно правильно! Вообще-то мы западная СИБИРЬ! и для нас... Перестаньте пропагандировать свою глупость.
14:27:15 13-07-2023
Гость (11:48:18 13-07-2023) Абсолютно правильно! Вообще-то мы западная СИБИРЬ! и для нас... Никакой аномалии нет. южная часть Сибири является территорией с резкоконтинентальным климатом. То есть говоря по-русски - это ужасные перепады температур как в минус так и в плюс. В Якутии например вообще рекорд планеты по перепадам под 100 градусов. Минус 60 зимой и под 40 летом
19:54:20 13-07-2023
Вот насчёт того, чтобы меньше находиться под солнцем, расскажите это почтальонам. Тем самым, которых сокращают и урезают зарплату. Может, будут у нас почтальоны-надомники?
21:54:32 13-07-2023
спасибо огромное, что учите нас!!! прожили много лет и не понимали, что на солнце находиться очень вредно, постоянно летом ходили под ним и немеренно, в огромных количествах поглощали газировку, в основном вражью кока колу, сейчас пьем добрый кола и лимонад, после этой полезной статьи в Турцию ни ногой, только тенистый палисадник на огороде и вода из под крана