В турагентствах рассказали, куда жители Алтайского края бронируют туры на лето-2025

30 января 2025, 09:15, ИА Амител

Отпуск на море / Фото: unsplash.com / marina

Жители Алтайского края меньше, чем в прошлом году, покупают путевки на Черноморское побережье России по раннему бронированию. Однако в турагентствах это связывают не с экологической катастрофой в Анапе из-за разлива мазута, а с ростом цен на отдых. Где в России можно будет безопасно отдохнуть летом на пляжах и какие заграничные направления выбирают алтайские туристы – в материале amic.ru.

Бронируют ли жители Алтайского края туры на Черное море в России?

Пока российские курорты похвастаться активным ранним бронированием с вылетом из Барнаула не могут. Такую тенденцию директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева объясняет тем, что летнее расписание прямых рейсов из столицы Алтайского края появилось только пару недель назад. И сейчас эксперты ждут роста интереса к летнему отдыху.

"Цены на некоторые объекты размещения в Сочи были известны еще в ноябре. Но долгое время у нас не было ясности по датам прямых рейсов до того же аэропорта. Отмечу, что раннее бронирование на все российские направления до сих пор не достигло уровня спроса допандемийных лет. Разовые запросы есть, но их немного", – говорит эксперт.

Директор туристического агентства "100 дорог" Евгения Беспалова отмечает, что туристы уже бронируют туры в Сочи и Абхазию. При этом спрос чуть ниже, чем в прошлом году.

"По сравнению с прошлым годом бронирований чуть меньше, но мы это связываем с ростом цен. Цены на туры увеличились примерно на 10-30%. Основная доля наценки произошла из-за увеличения стоимости авиаперевозок", – объясняет Евгения Беспалова.

Анапы среди направлений по раннему бронированию нет: в топ востребованных направлений для отдыха у жителей Алтайского края она не входит уже три года. После начала СВО и закрытия аэропорта в этом курортном городе сибирякам стало довольно сложно туда добираться, говорит Евгения Беспалова.

"Сейчас прямой рейс из Барнаула есть только в Сочи, а оттуда до Анапы на автомобиле ехать минимум шесть часов, на автобусе – еще дольше. Наши клиенты, даже если хотят поехать в Анапу, когда понимают маршрут, выбирают более доступные направления: Сочи и Абхазию. Туда брони есть", – рассказывает Евгения.

А летний отдых в Сочи и Абхазии будет безопасным?

О том, что экологическая обстановка в Сочи и Абхазии сейчас не вызывает беспокойства у туристов, говорит директор офиса продаж компании "Пегас туристик Барнаул" Ольга Ришко. Этим направлениям удастся избежать "мазутного лета" благодаря своему ветроволновому расположению, сообщают "Краснодарские известия" со ссылкой на аналитиков.

"В январе по раннему бронированию спрос на Сочи и Абхазию у нас такой же, как и в прошлом году. Те, кто планировал отдых в определенном отеле, у кого отпуск в конкретные даты, они уже сделали свой выбор. Несмотря на то, что средств размещения огромное количество, с хорошим соотношением цена-качество их не так уж много. С учетом того, что турпакеты в Абхазию включают трансфер, многие выбирают это направление", – говорит Ольга Ришко.

При этом никто из экспертов давать 100%-ю гарантию, что экологическая проблема не затронет Сочи и Абхазию, не берется. Собеседники отмечают, что на любом курорте неожиданно могут случиться какие-либо проблемы и даже катаклизмы. Поэтому наиболее тревожным клиентам рекомендуют рассмотреть альтернативные направления либо отдохнуть на даче.

"Течения Черного моря стабильные, и идут от Анапы в противоположную от Сочи сторону. Отголоски разлива мазута уже затронули Крым, далее течение может принести его к Черноморскому побережью Болгарии и Турции. Однако гарантировать, что ситуация не затронет Сочи и Абхазию, я не могу. Каждый турист самостоятельно принимает решение. Некоторые наши клиенты перестраховываются и в этом сезоне выбирают альтернативные заграничные направления", – объясняет Евгения Беспалова.

Какие есть альтернативные направления?

По словам Евгении Беспаловой, среди ее клиентов есть те, кто из-за ситуации с разливом мазута переориентировались с Сочи на курорты Турции, которые расположены на Средиземноморском побережье. Спикер напомнила, что эта страна всегда была и остается главным альтернативным направлением отдыху на российском побережье.

О том, что Турция не теряет своего лидерства на летний сезон 2025, подтвердила и Ольга Ришко. Тем более что из Новосибирска в этот период практически ежедневно запланировано по два вылета в Анталью, а цены на туры сейчас самые выгодные, говорит эксперт.

"По раннему бронированию можно найти хорошие отели, в которых цены сопоставимы с отдыхом в Сочи и Абхазии. Даже если речь идет о пятизвездочных средствах размещения", – рассказывает Ольга Ришко.

Также по раннему бронированию активно берут туры в Таиланд. Тем более что на летний период цепочку рейсов на Пхукет из Новосибирска уже продлили.

"Клиенты, которые хотят побывать на экскурсиях, отведать спелых фруктов, летят в Таиланд. Кстати, летом отдых здесь обходится в два раза дешевле, чем зимой. С апреля по октябрь на острове большие волны, но есть пляжи, где они минимальные. Туда мы и отправляем клиентов. Кроме того, в несезон спросом пользуются Эмираты", – говорит Ольга Ришко.

Также в качестве альтернативы спикер рекомендует рассмотреть туристам Египет, а именно один из его курортов на берегу Средиземного моря – Эль-Аламейн. Ольга Ришко уточняет, что попасть туда можно рейсом через Турцию (Новосибирск – Анталья – Эль-Аламейн).

Руководитель "Алтайтуриста" Наталья Гордеева добавляет, что пока из Барнаула полетной программы на лето за границу нет, поэтому туристы покупают путевки с отправкой из Новосибирска. В целом, по ее словам, раннее бронирование заграничных туров на лето-2025 идет достаточно активно.

На сколько подорожали заграничные туры?

Туры за границу подорожали примерно на 10-20% в рублевом эквиваленте. Хотя некоторые отели и подняли цены, но этот рост был незначительным. Основное влияние на такое колебание оказал рост курса евро по отношению к рублю, заключила Евгения Беспалова.