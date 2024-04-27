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Без леса и шашлыков. Что нельзя делать во время особого пожароопасного режима?

В Алтайском крае режим введен с 27 апреля

27 апреля 2024, 14:20, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: t.me/lisitsaolese
Пожар в Егорьевском районе / Фото: t.me/lisitsaolese

С 27 апреля в Алтайском крае начал действовать особый противопожарный режим. Требования накладывают серьезные ограничения для жителей. Рассказываем, можно ли жарить шашлык и гулять по лесу и какие штрафы заплатят нарушители.

Что нельзя делать во время особого противопожарного режима?

Ограничений много. Запрещено:

  • использовать открытый огонь, разжигать костры;
  • жечь сухую траву, стернь (остатки урожая), горючие отходы на всех категориях земель, а также при организации массовых мероприятий;
  • сжигать порубочные остатки и горючие материалы на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог;
  • готовить пищу на открытом огне (кострах) и другими способами, которые предусматривают тепловую обработку с помощью огня. Запрет распространяется на территории домов, сады и огороды. Исключение – мангалы и приспособления, которые находятся на территориях и эксплуатируются организациями общественного питания;
  • посещать леса и въезжать туда на своем транспорте. Исключение – те, кто работают в лесах на основании заключенных госконтрактов, тушат пожары, проводят мониторинг и т.д. Также заезжать в леса можно для занятий спортом и физкультурой (если, конечно, соблюдать противопожарные требования) и проезда в оздоровительные учреждения;
  • проводить огневые и другие пожароопасные работы за пределами производственных помещений;
  • размещать палаточные лагеря на землях сельхозназначения, запаса, а также прилегающих к ним земель;
  • использовать агрегаты, автомобили или другую моторную технику с неисправной выхлопной системой, что может стать причиной пожара.

То есть шашлык нельзя жарить даже на дачах и во дворах? А где еще это делать?

Да, все верно. Рекомендуем вам дождаться окончания действия особого противопожарного режима, чтобы не получить штраф. И потом уже со спокойной совестью приступить к любимой весенней традиции.

И какие есть штрафы?

В большинстве случаев вопросы нарушения пожарной безопасности в лесах или других местах регулируют статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Например, те, кто развел костер на лесопарковой территории (берег пруда, озера, парк) или нарушил другие требования особого противопожарного режима, заплатят от 40 до 50 тысяч рублей. Должностных лиц оштрафуют на сумму от 60 до 90 тысяч рублей; юрлиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Но если последствия будут серьезные – например, пострадают люди, виновный может понести и уголовную ответственность.

Алтайский край Пожары

Комментарии 9

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ого

14:40:14 27-04-2024

Это как теперь с шашлыками? А вот если мы поедем на базу, где зона барбекю установлена, там можно?

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Наталья

14:01:26 28-04-2024

ого (14:40:14 27-04-2024) Это как теперь с шашлыками? А вот если мы поедем на базу, гд... Писать ты умеешь,это видно. А читать?

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Гость

15:01:58 27-04-2024

30 лет жгу костер на садовом участке. Последние годы пошли запреты. У меня много поросли вишни. Вырубил и сжег.

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совет

15:08:45 27-04-2024

Гость (15:01:58 27-04-2024) 30 лет жгу костер на садовом участке. Последние годы пошли з... ну если соседи на что-то обидятся, то это хороший способ подвести вас под штраф. Легко. Так что - не ругайтесь с соседями в протвопожарный период ;-)

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Гость

15:16:12 27-04-2024

На даче шашлык можно но только не открытым огнем и в мангале на расстоянии 5 м. от строений

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Гость

15:19:21 27-04-2024

на плитке газовой то можно готовить?

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Гость

15:40:02 27-04-2024

И что, из всех магазинов товары для приготовления шашлыка пропадут (мангалы, уголь, розжиг и т.п.)? Как бы низя, но если поймают. А в остальном, как обычно: "Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения".

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Сергей

18:04:56 27-04-2024

Завтра поеду в лес жарить шашлык, пить водку. 😜

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Сергей

19:52:51 27-04-2024

Сейчас ещё начнётся русская народная забава, сжигание травы вместе со своей дачей.

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