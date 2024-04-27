В Алтайском крае режим введен с 27 апреля

27 апреля 2024, 14:20, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: t.me/lisitsaolese

С 27 апреля в Алтайском крае начал действовать особый противопожарный режим. Требования накладывают серьезные ограничения для жителей. Рассказываем, можно ли жарить шашлык и гулять по лесу и какие штрафы заплатят нарушители.

Что нельзя делать во время особого противопожарного режима?

Ограничений много. Запрещено:

использовать открытый огонь, разжигать костры;

жечь сухую траву, стернь (остатки урожая), горючие отходы на всех категориях земель, а также при организации массовых мероприятий;

сжигать порубочные остатки и горючие материалы на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог;

готовить пищу на открытом огне (кострах) и другими способами, которые предусматривают тепловую обработку с помощью огня. Запрет распространяется на территории домов, сады и огороды. Исключение – мангалы и приспособления, которые находятся на территориях и эксплуатируются организациями общественного питания;

посещать леса и въезжать туда на своем транспорте. Исключение – те, кто работают в лесах на основании заключенных госконтрактов, тушат пожары, проводят мониторинг и т.д. Также заезжать в леса можно для занятий спортом и физкультурой (если, конечно, соблюдать противопожарные требования) и проезда в оздоровительные учреждения;

проводить огневые и другие пожароопасные работы за пределами производственных помещений;

размещать палаточные лагеря на землях сельхозназначения, запаса, а также прилегающих к ним земель;

использовать агрегаты, автомобили или другую моторную технику с неисправной выхлопной системой, что может стать причиной пожара.

То есть шашлык нельзя жарить даже на дачах и во дворах? А где еще это делать?

Да, все верно. Рекомендуем вам дождаться окончания действия особого противопожарного режима, чтобы не получить штраф. И потом уже со спокойной совестью приступить к любимой весенней традиции.

И какие есть штрафы?

В большинстве случаев вопросы нарушения пожарной безопасности в лесах или других местах регулируют статьи Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Например, те, кто развел костер на лесопарковой территории (берег пруда, озера, парк) или нарушил другие требования особого противопожарного режима, заплатят от 40 до 50 тысяч рублей. Должностных лиц оштрафуют на сумму от 60 до 90 тысяч рублей; юрлиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Но если последствия будут серьезные – например, пострадают люди, виновный может понести и уголовную ответственность.