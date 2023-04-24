Без сумм и фамилий. Депутаты АКЗС определились, как будут публиковать свои доходы
Поправки в краевой закон принимают вслед за изменениями на федеральном уровне
24 апреля 2023, 11:01, ИА Амител
Депутаты АКЗС планируют внести изменения в правила декларирования собственных доходов и их публикации на сайте краевого парламента. Теперь все сведения о доходах, имуществе народных избранников, а также их жён и детей будут обезличены, информация станет носить статистический характер. Поправки в закон могут принять на апрельской сессии Заксобрания.
"Теперь на сайтах законодательных органов власти будет размещаться только обобщённая информация об исполнении или ненадлежащем исполнении депутатами обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", – цитирует вице-спикера АКЗС Дениса Голобородько пресс-служба краевого парламента.
Обобщённая информация будет включать:
- избранное число депутатов АКЗС;
- число депутатов, работающих в Заксобрании на постоянной основе, в том числе представившие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; не представившие такие сведения;
- число депутатов АКЗС, осуществляющих депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, в том числе представившие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в случае совершения сделок; представившие уведомление о несовершении сделок; не представившие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и уведомление о несовершении сделок.
На сайте АКЗС уже размещено приложение, согласно которому теперь будут публиковаться данные о доходах депутатов. Документ выглядит следующим образом.
"В этом году все депутаты АКЗС уже подали сведения в той же форме, что и была установлена ранее. Со следующего года обязанность подавать сведения о доходах будет только у тех депутатов, которые работают в АКЗС на постоянной профессиональной основе, и у тех, кто совершил крупные сделки. Все эти условия прописаны в законе", – уточнил Голобородько.
11:12:40 24-04-2023
Какие довольные лица в первом ряду
12:19:31 24-04-2023
Без сумм и фамилий, это не отчёт или декларация! Это Филькина грамота!..
12:22:43 24-04-2023
Кому нужны их доходы. Хватит пиариться по этому вопросу. Получайте сколько вам нужно.
13:11:07 24-04-2023
Это трэш...
14:29:44 24-04-2023
Эти депутаты нам вообще не нетересны. Безразличное отношение к властям - лучший ответ.
19:58:09 24-04-2023
Если в стране демократия, т.е., власть народа, то все депутаты должны отчитаться о получаемых зарплатах. Иначе, это уже диктатура. Пусть отчитываются!