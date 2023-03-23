Упрощённое декларирование. Депутаты АКЗС будут по-новому отчитываться о доходах

Поправки внесут в краевой закон вслед за изменениями на федеральном уровне

23 марта 2023, 16:07, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты АКЗС на сессии 30 марта упростят декларирование доходов и имущества для самих себя. Это коснётся только тех народных избранников, кто не получает зарплату за работу в парламенте. Информация размещена на сайте представительного органа.

Неосвобождённые от основной работы депутаты будут предоставлять сведения о доходах и имуществе в течение четырёх месяцев со дня избрания. А также если они приобрели недвижимое имущество, транспортное средство, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую доход за три последних года, предшествующих отчётному периоду.

На сайте АКЗС будет размещаться обобщённая информация о представлении депутатами сведений о доходах и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, на сессии могут расширить перечень оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий. Например, если народный избранник отсутствовал на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд, это станет поводом для аннулирования мандата. Правда, будет сделано одно исключение. В связи с проведением СВО прохождение депутатом военной службы и участие в добровольческих формированиях предлагается считать уважительной причиной отсутствия на сессии. Сейчас в рядах АКЗС такой депутат есть – коммунист Владимир Громов ещё в феврале ушёл на СВО добровольцем.