АКЗС упростило декларацию доходов для депутатов, работающих не за деньги

Теперь все сведения имущественного характера на сайте парламента будут только в обобщённом виде

30 марта 2023, 14:48, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты АКЗС поменяли краевой закон о декларировании собственных доходов. Решение приняли на сессии регионального Заксобрания 30 марта. Кроме того, были скорректированы нормы о досрочном прекращении полномочий народных избранников.

Теперь упрощается порядок декларирования доходов, расходов и имущественных обязательств для депутатов АКЗС, заседающих в краевом парламенте на непостоянной основе. До недавнего времени такой порядок действовал только в отношении депутатов сельских поселений.

"Депутаты, которые исполняют свои обязанности на непостоянной основе, то есть не получают зарплату, не будут подавать ежегодные декларации. Они будут отчитываться о доходах в двух случаях: в течение четырёх месяцев с момента избрания и если их расходы по сделкам превышают доходы за последние три года. Во всех других случаях они уведомляют, что таких расходов не было", – рассказал вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Добавим, что в отношении депутатов, работающих в краевом парламенте на постоянной профессиональной основе, прежний порядок декларирования доходов (с ежегодным предоставлением сведений) сохранится. Информация будет размещаться на сайте АКЗС в обобщённом виде.

Также краевой парламент расширил перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата. Теперь это могут сделать в связи с отсутствием депутата без уважительных причин на сессиях в течение шести месяцев подряд. При этом перечень уважительных причин дополнен пунктом о прохождении военной службы в Вооружённых Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, участие в добровольческих формированиях. Кроме того, уважительными причинами для пропуска сессии считаются болезнь, отпуск, командировка.