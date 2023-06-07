Без WhatsApp. Алтайским школам рекомендовали не использовать иностранные мессенджеры
Алтайский Минобр прокомментировал amic.ru "запрет" учителям использовать WhatsApp
07 июня 2023, 13:45, ИА Амител
Федеральные власти ещё в марте 2023 года рекомендовали российским учителям не использовать иностранные мессенджеры при оказании государственных и муниципальных услуг и заданий. Учителям Алтайского края, как и госслужащим, нельзя контактировать ни с кем по работе "в небезопасных чатах". Именно так в региональном Минобре прокомментировали "запрет" пользоваться WhatsApp и Telegram для общения с учениками и их родителями.
Ведомство сослалось на Федеральный закон № 149 от 28.04.2023 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Он как раз и запрещает бюджетникам использовать иностранные мессенджеры для работы.
В Минобре отметили, что для сохранения "удобного общения" учителям рекомендовали перейти на платформу "Сферум", которая создана Минпросвещения и Минцифры РФ для реализации проекта "Образование".
"Учителям предлагается общаться с родителями и детьми на российских сервисах, присоединиться к которым можно на добровольной основе. У каждой школы свои локальные акты, ознакомиться с ними можно в конкретной образовательной организации (на официальном сайте или у администрации школы). Также могут быть акты учредителя школы – комитета по образованию (или другой организации)", – пояснили в краевом Минобре.
Напомним, что ранее стало известно о запрете использовать WhatsApp и Telegram родителям и преподавателям школ и колледжей в Новосибирской области. Министерство образования Челябинской области также направило в школы уведомления о запрете на использование в них иностранных мессенджеров.
Официальной информации о запрете WhatsApp и Telegram в Алтайском крае не было. Однако родители учеников некоторых школ (например, № 76) отметили, что им рекомендовали переносить родительские чаты из иностранных мессенджеров на "Сферум".
Кроме того, 25 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил изданию РИА Новости, что с 1 января 2024 года все школы перейдут на "Сферум".
13:53:34 07-06-2023
А я слышал, что Сферум как-то не очень работает. Мож вранье.
14:06:06 07-06-2023
Прям вот представляю, как учителя с родителями на пребой с госслужащими обсуждают гостайну в васап))))) ну БУГАГА ЖЕ!
14:30:35 07-06-2023
Гость (14:06:06 07-06-2023) Прям вот представляю, как учителя с родителями на пребой с г... Ну учителя с родителями нет, а вот всякие налоговики как за здрасьте, причем можно купить контакт уволенного сотрудника и вуаля.
15:09:37 07-06-2023
Гость (14:30:35 07-06-2023) Ну учителя с родителями нет, а вот всякие налоговики как за ... И? В чем цимус? Чего они с контактом уволенного налоговика будут делать? Кроме как по тролить. Не у всех госслужащих есть допуск к гостайне и наоборот. А информация относящаяся к личным данным и так по сети террабайтами гуляет, так что.....
08:51:13 08-06-2023
Гость (14:30:35 07-06-2023) Ну учителя с родителями нет, а вот всякие налоговики как за ... Кому ваши налоговики и ваши налоги сдались? Паранойя у вас. Лечить ее надо.
14:07:32 07-06-2023
Вот прям полчаса назад класнуха через вотсап отправила в чат сообщение! Видно не до всех школ еще дошло.
14:47:33 07-06-2023
Гость (14:07:32 07-06-2023) Вот прям полчаса назад класнуха через вотсап отправила в чат... До учителей много законов не доходит. Они на запреты плюют еще со времен товарища Поносова.
14:11:13 07-06-2023
Сферум - это ВКашечное хавно! Вот что бы надо вывести далеко за пределы образования - это ВК!
15:23:03 07-06-2023
Готовят к чебурнету
16:30:21 07-06-2023
Начали с учителей, опробовать надо, а дальше новый закон и вся страна будет пользоваться Сферум под колпаком ФСБ.