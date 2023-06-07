Без WhatsApp. Алтайским школам рекомендовали не использовать иностранные мессенджеры

Алтайский Минобр прокомментировал amic.ru "запрет" учителям использовать WhatsApp

07 июня 2023, 13:45, ИА Амител

Мессенджеры / Фото: unsplash.com

Федеральные власти ещё в марте 2023 года рекомендовали российским учителям не использовать иностранные мессенджеры при оказании государственных и муниципальных услуг и заданий. Учителям Алтайского края, как и госслужащим, нельзя контактировать ни с кем по работе "в небезопасных чатах". Именно так в региональном Минобре прокомментировали "запрет" пользоваться WhatsApp и Telegram для общения с учениками и их родителями.

Ведомство сослалось на Федеральный закон № 149 от 28.04.2023 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Он как раз и запрещает бюджетникам использовать иностранные мессенджеры для работы.

В Минобре отметили, что для сохранения "удобного общения" учителям рекомендовали перейти на платформу "Сферум", которая создана Минпросвещения и Минцифры РФ для реализации проекта "Образование".

"Учителям предлагается общаться с родителями и детьми на российских сервисах, присоединиться к которым можно на добровольной основе. У каждой школы свои локальные акты, ознакомиться с ними можно в конкретной образовательной организации (на официальном сайте или у администрации школы). Также могут быть акты учредителя школы – комитета по образованию (или другой организации)", – пояснили в краевом Минобре.

Напомним, что ранее стало известно о запрете использовать WhatsApp и Telegram родителям и преподавателям школ и колледжей в Новосибирской области. Министерство образования Челябинской области также направило в школы уведомления о запрете на использование в них иностранных мессенджеров.

Официальной информации о запрете WhatsApp и Telegram в Алтайском крае не было. Однако родители учеников некоторых школ (например, № 76) отметили, что им рекомендовали переносить родительские чаты из иностранных мессенджеров на "Сферум".

Кроме того, 25 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил изданию РИА Новости, что с 1 января 2024 года все школы перейдут на "Сферум".