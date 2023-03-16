В Барнауле недалеко от детской площадки поставили капканы на собак

Как минимум одно животное уже попадало в ловушку

16 марта 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском посёлке Бельмесёво неизвестные расставили на собак капканы и накидали шкуры животных, сообщила горожанка телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По её словам, одно четвероногое уже попалось в ловушку, его пришлось спасать местным жителям и полицейским.

"А самое странное, что капканы поставили недалеко от детской площадки. Не дай, конечно, Бог, а если бы на месте этой собаки был чей-то ребёнок? Причём капканы стоят как будто на медведя!" – добавил женщина.

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