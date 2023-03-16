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В Барнауле недалеко от детской площадки поставили капканы на собак

Как минимум одно животное уже попадало в ловушку

16 марта 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульском посёлке Бельмесёво неизвестные расставили на собак капканы и накидали шкуры животных, сообщила горожанка телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По её словам, одно четвероногое уже попалось в ловушку, его пришлось спасать местным жителям и полицейским.

"А самое странное, что капканы поставили недалеко от детской площадки. Не дай, конечно, Бог, а если бы на месте этой собаки был чей-то ребёнок? Причём капканы стоят как будто на медведя!" – добавил женщина.

Ранее в Алтайском крае живодёры выжгли глаза бездомным собакам.

Комментарии 36

  • как раз будет перепись беспризорных детей
    16 марта, Гость   Ответить
  • Скоро и дети залезут в эти капканы!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Так там всегда странные люди жили.
    16 марта, Гость   Ответить
  • В среднем у собаки интеллект 5–7-летнего ребенка, она понимает человеческую речь, воспринимает эмоции . Посмотрим кто умнее
    16 марта, Гость   Ответить
  • Учите детей жестокости наглядным пособием потом они с вас шкуры сдирать начнут!Все имеет обратный эффект который вы меньше всего ожидаете и как правило печальный....
    16 марта, Гость   Ответить
  • Интересно, как думаете, лучше в капкан попадёт собака или в пасть собаки ребёнок? Я собачник и мне собака милее.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Интересно, как думаете, лучше в капкан попадёт собака или в пасть собаки ребёнок?------ скорее, третье - в капкан попадет ребенок. Беспризорные детишки везде свои ручонки суют обычно.
    16 марта, Гость   Ответить
  • "Я собачник и мне собака милее." ---- Гость, вы неадекват, раз вам собака милее ребенка. Именно из-за таких как вы люди и не любят собачников и прочих "защитничков" собак.
    16 марта, Гость   Ответить
  • И я за собаку. дети это жесть.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Куплю шкуру зоошизы
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, неадекват тот, кто исходит из ложной дихотомии: собака в капкане или ребенок в пасти. На самом же деле работает так: или и собака в капкане, и ребенок в пасти, или мы все вместе учимся доброте и состраданию, тогда и собаки, и дети счастливы.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Хоть кто-то ловит бездомных собак. За собак беспокоятся, а за детей которых они могут покусать и занести заразу нет. Куда катимся.
    16 марта, Гость   Ответить
  • а за детей ... нет. - Ну вообще-то в этот капкан с большой долей вероятности попадет не собака, а ребенок, о котором вы якобы заботитесь. В зависимости от капкана может и без ноги или руки остаться. Но вы заботьтесь дальше. Надеюсь, когда с каким-нибудь ребенком это случится, вас найдут и вы присядете.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Эта проблема!!!! Но ...!!! Хоть "лоб разбей" решать её должны Административные органы!!! Жалко собак,жалко людей!!!! Халатность привела к такой ситуации! Власти отдали решение вопроса коммунальщикам и общественным организациям! Коммунальщикам не до собак, а общественникам на руку! Три года живет "сука" на территории гипермаркета "Алтай" , за три года сколько щенят принесла! Звонила в Ласку с просьбой о стерилизации... , и не один раз!!! Стаями бегают! Только администрация города и края может решить эту проблему!!!!
    16 марта, Гость   Ответить
  • и никакого сострадания к блоховозам. Хороший пес- дохлый пес.
    16 марта, Гость   Ответить
  • ы все вместе учимся доброте и состраданию Состродни мне, тыщ 10 на телефончик, э ?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Ну а мне можно косарик.. пжста.
    16 марта, Гость   Ответить
  • почему Администрация не решает вопрос с этими собако-хищниками? Дождались партизанщины, поздравляю
    16 марта, Гость   Ответить
  • Хоть кто-то начал действовать, спасибо неизвестным догхантерам! С детьми всё нормально будет. А беспризорных и "на самовыгуле" собак нужно отстреливать. Точка.
    16 марта, Гость   Ответить
  • "...или мы все вместе учимся доброте и состраданию, тогда и собаки, и дети счастливы. " - только у собачников сострадание почему-то только к псам, а к людям нет. У них нет сострадания к загрызенным детям, нет жалости к их родителям. Какое-то однобокое сострадание, вы не находите? И почему мы вообще должны сострадать диким псам в то время как они без всякого сострадания грызут наших детей? Зоошизики почему не задают себе этих вопросов?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вы про 7 лет загнули. такой уровень достижим только у домашних, с которыми часто контактируют люди и занимаются ОКД и пр. дрессурой. бездомные же прии НЕ обладают такого уровня когнитивом, не сочиняйте тут
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, и мне собаки милее )))
    16 марта, Гость   Ответить
  • А беспризорных и "на самовыгуле" собак нужно отстреливать- и детей?
    16 марта, Гость   Ответить
  • только у собачников сострадание почему-то только к псам, а к людям нет........... Тебя не спросили к кому сострадать, следите за своими детьми и все будет нормально.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость,. Тебя не спросили к кому сострадать, следите за своими детьми и все будет нормально. -....Вот наглядный пример собачника, призывающего всех к добру и состраданию! Что и требовалось доказать.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Чем "отстреливаться " друг в друга коментами,лучше написать публичное обращение к властям!
    16 марта, Гость   Ответить
  • бездомные же прии НЕ обладают такого уровня когнитивом, не сочиняйте----- умные собаки и дрессированные собаки - это две большие разницы. Сидеть-лежать- принести палку и в рот хозяину смотреть - это точно не признак ума)))
    16 марта, Гость   Ответить
  • От собак в стране погибают очень много людей и виноваты в этом любители собак, а иначе откуда на улицах стаи бродячих псов. Моё мнение, однозначно, всех бродячих собак ликвидировать и обязать всех домашних животных клеймить, что бы в будущем найти хозяина выброшеного питомца, и наказать.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, категорически поддерживаю! Надо писать обращение к властям - патроны для отстрела псин бесплатно! За каждый десяток сданных хвостов путевка на лося в угодья бесплатно! По итогам года лучшему премия в санаторий на полный пансион!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Уважаемые догхантеры помогите. У нас на г.-исакова страшно с детьми гулять. Эти любители собак гуляют по аллее рядом со школами со своими псинами без намордников. Бывает очень страшно. Сама уже думаю что нужно что то делать.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Если власть не может решить проблемы с блоховозами и зоошизой, то за дело берутся народные мстители. "Тебя не спросили к кому сострадать, следите за своими детьми и все будет нормально." ---- вот, к примеру, по этой бабёнке дурка плачет
    16 марта, Гость   Ответить
  • "и мне собаки милее )))" --- Гость, очень плохо. Когда человеку собаки дороже людей, у него явные проблемы с психикой.
    16 марта, Гость   Ответить
  • От собак в стране погибают очень много людей ----- Уважаемый Гость. В стране, да и во всем мире, людей погибает от людей гораздо больше, чем от всех животных вместе взятых. Так подайте петицию на ликвидацию всего человечества.
    16 марта, Гость   Ответить
  • агрессивные люди, жаждущие убийства живых существ, однозначно неадекватные, больные особи. задохнетесь от своей злобы, откат будет обязательно. только потом будете вопрошать "за что мне это все?" Вот за это вот.
    16 марта, Гость   Ответить
  • "В стране, да и во всем мире, людей погибает от людей гораздо больше, чем от всех животных вместе взятых." ---- Гость, вы уверены? откуда такая статистика взята? с потолка?
    16 марта, Гость   Ответить
  • агрессивные люди, жаждущие убийства живых существ, однозначно неадекватные, больные особи. задохнетесь от своей злобы, откат будет обязательно. ---- ещё одна больная бабёнка. Обещает откат за звериную злобу. Тебе ж вернётся-то, зоошизичка.
    17 марта, Гость   Ответить
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