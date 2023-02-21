Соцсети: в Барнауле кто-то пытается накормить бездомных собак и кошек едой с гвоздями

Неизвестный промышляет на Южном

21 февраля 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В барнаульском посёлке Южном неизвестный пытается накормить бездомных животных едой с гвоздями, рассказала местная жительница в паблике Barnaul 22.

По её словам, еду, в которую подмешали и втолкнули мелкие гвозди, нашли у мусорных баков возле магазина "Валдай".

"Завелась какая-то сволочь, которая обрекает бездомных кошек и собак на мучительную смерть. Если у кого-то будет возможность, пробегитесь до мусорных баков возле своих домов", – призвала женщина.

В сообществе отметили, что, по информации волонтёров, именно на Южном "с животными творят ужасные зверства, на которые способен только садист".

Ранее в Барнауле собаки накинулись на женщину и порвали ей штаны.