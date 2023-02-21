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Соцсети: в Барнауле кто-то пытается накормить бездомных собак и кошек едой с гвоздями

Неизвестный промышляет на Южном

21 февраля 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В барнаульском посёлке Южном неизвестный пытается накормить бездомных животных едой с гвоздями, рассказала местная жительница в паблике Barnaul 22.

По её словам, еду, в которую подмешали и втолкнули мелкие гвозди, нашли у мусорных баков возле магазина "Валдай".

"Завелась какая-то сволочь, которая обрекает бездомных кошек и собак на мучительную смерть. Если у кого-то будет возможность, пробегитесь до мусорных баков возле своих домов", – призвала женщина.

В сообществе отметили, что, по информации волонтёров, именно на Южном "с животными творят ужасные зверства, на которые способен только садист".

Ранее в Барнауле собаки накинулись на женщину и порвали ей штаны.

Комментарии 55

  • животные не дураки они не едят гвозди
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Так конечно нельзя, зачем мучить, но с ними надо что-то делать - прохода нет... видимо кого-то покусали или детей пугают
    21 февраля, Гость   Ответить
  • видимо кого-то покусали или детей пугают - кошки? Извините, но это не борьба с агрессивными животными, это живодерство.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Что б кошка гвоздь съела?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • смертную казнь живодерам!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "животные не дураки они не едят гвозди" когда я была маленькой, мою любимую и самую добродушную в мире собаку так убила сумасшедшая старуха- соседка. просто так, хотела посмотреть что будет. только там были не гвозди, а иголки, которыми она напичкала колбасу и просто перекинула через забор. я была в лагере в тот день, а когда вернулась, подожгла твари дом. жаль, я была маленькая и действовала неумело. 40 лет прошло, а я до сих пор помню этот день.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Собака-неумная была, что попала хватала без разбору
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Как и собаки, бездомные кошки могут быть переносчиками разных болезней. В том числе бешенства. например, если больное животное укусит беременную женщину, ей будут делать уколы от бешенства, а ребенка уже не спасти. Хоть маленький срок, хоть большой. Погибнет.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Ну гвозди, конечно, перебор, да и неэффективно. Лучше отстреливать (сейчас Закон позволяет) или кормить препаратами от туберкулёза (изониазид и т.п.). Бродячие собаки должны быть немедленно уничтожены.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • , если больное животное укусит беременную женщину - вас так часто кусают бездомные кошки? Да они людей как огня обычно боятся. "да и неэффективно" - а отстрел и прочее тоже неэффективно. До тех пор, пока нормой жизни у нас будет, наигравшись, выбрасывать своих животных на улицу - бродяжки будут всегда. Опять же, стерилизовать у нас не принято - нипаприроди, собачка (кошечка) должна родить. А потом приплод летит на улицу, пополняя ряды бродяжек.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Какой закон вам позволят отстреливать животных? Вы в какой стране живете? В России уголовная ответственность за такую жестокость! P.S. Вы самый настоящий живодер! Вас бы кто отравил так.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 февраля 2023, 02:59 — REGNUM Мальчик семи лет погиб в результате нападения трёх собак в посёлке Парфино в Новгородской области. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • к великому сожалению в Раше собак убивать (отстреливать) нельзя, а у нормальных людей это называется ложной добротой за чужой счет
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше отстреливать (сейчас Закон позволяет) или кормить препаратами от туберкулёза (изониазид и т.п.). Бродячие собаки должны быть немедленно уничтожены. АЛЕ, Люди, вы себя слышите? Начните с себеподобных тварей...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • а у нормальных людей это - вас кто-то обманул, сказав вам, что вы нормальны. Вам хочется кого-то помучить и убить, и вы прикрываетесь заботой о ближнем, оттаптываясь на тех, кто вам точно не ответит и никому ничего не расскажет.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • ДОЛОЙ ВОЛКОПСОВ! ПЕСЕЛЕЙ ДОЛОЙ! ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ! !
    21 февраля, Гость   Ответить
  • На фото - волкособа. Должна быть немедленно отстрелена.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • и ни у кого не возник вопрос, а зачем тетка проверяла еду на помойке?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Та тетка которая проверяла еду на помойке это наверное гость который написал что в детстве "поджег твари дом", вот выросла, сожалеет что старуху не спалила. Вот она реальная угроза ходит среди людей с мыслями и поступками сравнимо с нечеловеческими...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Ну хоту кто делает добро и очищает улицы, а то дети боятся гулять и идти в школу одни!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Вчера здесь же прочитал о том, что самарец спас хаски упавшую в люк. И на фоне этого сегодня читаю активные споры наших сограждан на тему как лучше - перестрелять, передушить или перетравить. Сразу чувствуется размах, решительность и креативность настоящих вершителей будущего. Ещё немного и начнём друг друга душить и травить.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • "А у нормальных людей это называется ложной добротой за чужой счёт" - Видимо в Тбилиси, Праге и многих других городах где я был живут исключительно ненормальные люди, так как за декларируемые вами действия Вас бы посадили или отправили принудительно лечиться.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • кто делает добро - не-а. Добро было бы, организуй этот гражданин отлов собак, их льготную стерилизацию, работу с несознательными владельцами, принятие адекватных законов, и т.д. - это было бы добро. А потравить, перестрелять и вообще убить как можно мучительнее - это не оно. Это дурное самоутверждение. Кстати, за детей рядом с такими "добряками" тоже как-то напряжно, а то завтра он решит, что ему дети не так ответили, не так стояли или не так посмотрели. И что он там решит сделать...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а люди коронавирус переносят, тубекулез и прочую заразу!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Ненормально, что на улицах городов бегают бездомные собаки. Дичают, сбиваются в своры, плодятся, нападают на людей. Должен быть отлов собак, двухнедельная передержка, за время которой желающие могут забрать собаку себе. И усыпление собаки, если за две недели ее никто не забрал.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • "льготную стерилизацию" ---- Гость, и удаление зубов, видимо? Стерилизованная собака кусается ничуть не меньше нестерилизованной.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Должен быть - а еще должны быть драконовские штрафы за самовыгул. И за то, что ты взял собаку, а потом ее выкинул. Причем реально драконовские, чтобы даже мысли не было брать "на поиграть" на лето, например. Или уехал в новую квартиру, а своего "друга" бросил привязанного подыхать от голода и холода. Но это все мечты...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Стерилизованная собака кусается - она хотя бы не плодится. А вообще в мире есть разные способы - например, тестирование на агрессию к человеку. В некоторых странах таких собак даже взять нельзя - их усыпляют. Но вообще-то я имею в виду стерилизацию домашних - чтобы не плодить щенков, которые потом выкидываются на улицу и тоже плодятся. А у нас с этим швах - выкинуть-убить легко, стерилизовать - а-а-а, вы звери, собачка родить хочет.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Был бы закон об отстреле собак как в СССР, никто бы не кидал еду с гвоздями. Зоошизики сами виноваты в том, что псы подыхают мучительной смертью, это их заслуга. Люди вынуждены обороняться и прибегать к таким средствам. Так что, пусть зоошиза винит себя. Это они живодеры, которые не позволяют убрать собак гуманными средствами.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Кто здесь кидается на людей, уверяя, что бездомных собак нельзя усыплять. Вы и крысам, тараканам позволите плодиться, ничего с ними не делая? Это же так жестоко - уничтожать крыс, они, между прочим по уровню интеллекта сродни собакам. Но нет, крыс вы спокойно травите, а на собаках просто бзик какой-то.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Всех бродячих не простерилизуешь( а оставшиеся будут плодиться в разы больше в отсутствии конкурентов при сохранении кормовой базы
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Зоошизики сами виноваты - офигеть... То есть это зоошизики своих животных не стерилизуют, разводят, выкидывают на улицы приплод, и это именно они виноваты в том, что как у нас частный сектор расселяют - так появляется очередная стая из тех, кого добрые хозяева в лучшем случае выкинули на улицу, а в худшем - просто оставила на цепи. Так и запишем - это все зоошизики, это все они.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Всех бродячих не простерилизуешь( - одномоментно да. Но это комплексный подход должен быть, бродяжки ж на улицах не самозарождаются. То частный сектор расселили, то на стройке сторожа развели свору, а потом, когда стройка окончена - всем плевать. Отлов - это одно, но с людьми, которые безответственно к животным относятся, тоже что-то делать нужно.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • если больное животное укусит беременную женщину - вас так часто кусают бездомные кошки? Да они людей как огня обычно боятся. ------------ как-то открываю дверь, чтобы выйти - из подъезда в квартиру нырнула бездомная кошка, давай носиться по всем комнатам, заскочила на стол, пробежалась по клаве, прыгнула на монитор, чуть не уронила, потом по светлому велюровому дивану, далее на кухню и по столу. С большим трудом удалось выгнать. Я просто заплакала. Была суббота. Утром навела порядок. Всё протирала специальными антибактериальными салфетками. И снова- здорова! Вместо похода в гости опять пришлось убирать, мало ли где она до этого бегала и насколько здорова.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, И что он там решит сделать... ------ Возможно "бесов изгнать" путем сожжения.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а люди коронавирус переносят, тубекулез и прочую заразу! 49 минут назад, Гость Ответить-------------- кошки тоже переносят коронавирус и прочую заразу
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Кто здесь кидается на людей, уверяя, что бездомных собак нельзя усыплять. - Так их не усыпляют, их травят, притом по возможности максимально жестоко. Ну и да, так-то бомжи тоже многим мешают...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Это они живодеры - отлично. "Вы изнасиловали женщину" - "так она сама виновата, надела короткую юбку, я ни при чем". Вы отравили собаку - так это зоошизики виноваты, я ни при чем, я ничего не делал.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Вместо похода в гости опять пришлось убирать------ подумаешь, один без секса.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Я просто заплакала. Была суббота. Утром навела порядок. Всё протирала специальными антибактериальными салфетками. - Серьезно? Протирать дома пыль антибактериальными салфетками? (Стесняюсь спросить, а унитаз вы ракетным топливом моете?) Отменять поход в гости из-за кошки?.. Плакать?.. Извините, но вам бы врачу показаться. А то, может, вам та кошка вообще померещилась...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Я просто заплакала. ----- сколько одиноких экзальтированных баб....
    21 февраля, Гость   Ответить
  • - подумаешь, один без секса. 4 минуты назад, Гость Ответить----------------- радостная новость для тебя, любитель животных: В Испании 9 февраля 2023г. легализовали зоофилию, если такой акт не причинит животному вреда. При этом закон в целом ужесточает наказание за жестокое обращение и убийство животных. Человеку, убившему крысу, пробравшуюся в его дом, грозит от 12 до 24 месяцев заключения. Поезжай в Испанию!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Серьезно? Протирать дома пыль антибактериальными салфетками?-------------- а вы и руки до сих пор не научились мыть? Даже гаджеты антибактериальным салфетками не протираете? Тогда вам к врачу, сдать анализы срочно!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Всё протирала специальными антибактериальными салфетками. ================================))))))))))))))))))))) как же вам трудно жить)))))))))))))))))))
    21 февраля, Гость   Ответить
  • а вы и руки до сих пор не научились мыть? Даже гаджеты антибактериальным салфетками не протираете? - постоянно использовать антибактериальное мыло для рук вообще-то не стоит. И да, ежели для вас мытье рук равносильно протиранию всего на свете антибактериальными салфетками, то у меня для вас плохие новости...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Зоошизики,если вам так жалко бездомных собачек и кошечек,забирайте их к себе домой. Лично мне за детей человеческих страшно. Нужно было не гвозди дожить,а иголку, намного эффективнее!!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • "Нужно было не гвозди дожить,а иголку, намного эффективнее!!" - Гость, проверьте эффективность предложенного вами способа на себе.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Если вам так за детей человеческих страшно, не хотите водителей машин, которые людей на зебрах сбивают и потом за взятки выходят, отравить? По вашей же логике действий. Так мне кажется вы намного больше детей спасете. Ведь детей от "диких" водителей машин гибнет намного больше, чем от собак. Посмотрите где в каких ситуациях гибнут люди и удивитесь, что в гибели людей практически всегда виноваты как раз таки другие люди, не природа, не собаки. Другие люди!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Лично мне за детей человеческих страшно. - Не страшно вам ни за кого. Вы с таким же успехом подложите иголку хоть бомжу, хоть "дитю человеческому", был бы повод.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да что вы умничаете. С удовольствием посмотрел бы на вас,если ваших детей покусали собаки.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не передергивайте,в данный момен мы не пьяных водятлов обсуждаем,а бродячих собак. Здоровья вам и вашем детям.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, я поражаюсь вашей логики,мораз крепчает. Жалко бездомных собак,забирайте себе кормите и воспитывает. Им не место на улице города. Уважуха тем кто травит и стреляет эту заразу.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • "Уважуха тем кто травит и стреляет эту заразу" - человек разумный и имеющий сердце никогда так не скажет.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Псинобесы - психически больные люди. Их надо принудительно лечить. Зоошизное лобби используя больных людей протолкнуло античеловеческие законы, чтобы устроить себе кормушку на производстве кормов, стерилизации, которую никто не может проконтролировать, на содержании приютов, лекарств для животных. Это такие возможности, от которых они сами никогда не откажутся, даже если псы заполонят все улицы и будут каждый день грызть десяток людей. Рано или поздно это ударит по самой власти.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, человек разумный,никогда не будет у себя под боком жалеть,холить и лилеить бешеную,заразную и черезвычайно агрессивную свору бродячих животных.
    21 февраля, Гость   Ответить
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