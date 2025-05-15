В администрации прошло совещание по вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

15 мая 2025, 19:00, ИА Амител

Совещание по вопросам подготовки к проведению ГИА / Фото: barnaul.org

Замглавы администрации Барнаула по социальной политике Александр Артемов провел межведомственное совещание по вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников школ в 2025 году. Об этом сообщили в мэрии.

Участие в совещании приняли: председатель Общественной палаты города Барнаула Борис Черниченко, представители Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения Алтайского края, УМВД России по городуБарнаулу, ГУ МЧС России по Алтайскому краю, комитета по образованию города, Управления по делам ГОЧС Барнаула, "Ростелекома", Барнаульского водоканала и Горэлектросети, председатели профильных комитетов, главы администраций районов, руководители общеобразовательных организаций города.

Александр Артемов отметил, что проведение ГИА требует скоординированной работы всех ведомств.

"Наша общая задача – создать безопасные и комфортные условия для проведения государственной итоговой аттестации. Для этого необходимо проанализировать риски, выявленные в предыдущие годы, и заранее принять меры, чтобы исключить возможные проблемы при проведении экзаменов в этом году", – подчеркнул он.

Особое внимание уделили обеспечению необходимых условий для сдачи экзаменов, организации работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и координации действий различных служб и ведомств.

Когда пройдут экзамены?

В 2025 году основной период ГИА начнется 21 мая, рассказал председатель комитета по образованию Андрей Муль. В этот день будут сдавать экзамены учащиеся девятых классов. А 23 мая единые государственные экзамены будуть сдавать выпускники 11-х классов. Завершится экзаменационная кампания 4 июля.

Всего экзамены предстоит сдать более 12 тысяч выпускникам.

Как будут проходить экзамены?

Для проведения государственной итоговой аттестации будут задействованы 40 пунктов проведения экзаменов. 19 из них предназначены для проведения ЕГЭ, 38 – для ОГЭ.

Еще в 19 пунктах проведут как ЕГЭ, так и ОГЭ, а два пункта оборудованы для участников с особыми образовательными потребностями.

Какие задачи предстоит решить комиссии?

В ходе совещания определили ключевые задачи межведомственного взаимодействия, среди которых:

бесперебойное электроснабжение и водоснабжение;

стабильная работа систем видеонаблюдения;

охрана общественного порядка;

снижение шума возле пунктов;

обеспечение медицинской помощи.

С учетом предыдущих замечаний Александр Артемов рекомендовал руководству "Ростелекома" обеспечить бесперебойную работу интернета и организовать горячую линию для решения возникающих проблем.

Артемов подчеркнул, что межведомственное взаимодействие обеспечит высокий уровень проведения экзаменов.

Ранее Рособрнадзор оценил вероятность утечки материалов ЕГЭ до начала экзамена.