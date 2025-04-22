Рособрнадзор оценил вероятность утечки материалов ЕГЭ до начала экзамена
Для всех вариантов используется сложная технология с многоступенчатой защитой
22 апреля 2025, 21:40, ИА Амител
Утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна, поскольку для каждого варианта на всех этапах используется сложная технология с многоступенчатой защитой, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
"Утечка КИМ [контрольно-измерительных материалов] до начала экзаменов невозможна. Это связано с использованием сложной технологии с многоступенчатой защитой – от процедуры разработки КИМ до направления в пункт проведения экзамена и момента получения ключа расшифровки заданий перед началом экзамена", – говорится в сообщении.
Ведомство на протяжении десяти лет наблюдает попытки продажи якобы "слитых" ответов к ОГЭ и ЕГЭ в интернете. В Рособрнадзоре предостерегают, что подобная схема заканчивается, когда доверчивый ученик отправляет мошенникам аванс.
Ранее в Алтайском крае завершился прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации. Уже в мае выпускные экзамены будут сдавать почти 40 тысяч школьников.
08:08:12 23-04-2025
Капец! Столько дармоедов этой фигней занимается, а не образованием !
18:36:33 23-04-2025
Гость (08:08:12 23-04-2025) Капец! Столько дармоедов этой фигней занимается, а не образо...
Рособрнадзор - самая паразитическая организация, которая мешает абсолютно всем! Главное, мешает самому процессу образования.
01:09:52 24-04-2025
Про ЕГЭ не знаю, а кимы ОГЭ сливаются за час до экзамена