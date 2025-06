В этот день запланированы церемония поднятия флага и исполнение гимна России

12 мая 2025, 14:40, ИА Амител

Последний звонок / Фото из архива amic.ru

Очередной учебный год подходит к своему завершению и скоро во всех российских школах, в том числе и в Алтайском крае, для одиннадцатиклассников прозвенит последний звонок. Для одних ребят это волнительное окончание большой главы, для других – долгожданный переход к новым возможностям. Когда состоится это торжественное мероприятие в 2025 году, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда последний звонок в 2025 году?

Постоянной даты для проведения в школах последних звонков в России нет, но ежегодно Министерство просвещения России рекомендует единый день для проведения торжеств. При этом школы могут в зависимости от графика учебного плана и экзаменов выбрать и другую дату.

И все-таки основная масса учебных заведений рекомендации придерживается, поэтому в 2025 году в большинстве школ Алтайского края последние звонки для одиннадцатиклассников (как и для девятиклассников) прозвенят в субботу, 24 мая. Узнать точную информацию можно на сайте образовательной организации.

Традиции последнего звонка

На последний звонок принято проводить торжественную линейку, на которой ученики прощаются с преподавателями и школой. Девушки, как правило, надевают советскую школьную форму, белые фартуки и бантики, а парни – строгие костюмы или брюки с белой рубашкой.

На мероприятии всегда звучит символический звонок – его могут дать первоклассники или сами выпускники. Также предусмотрена церемония поднятия государственного флага, исполнение гимна Российской Федерации и чествование школьников из многодетных семей.

Ребята готовят концертную программу, поздравительные речи, флешмобы и творческие номера. Традиционно в завершении официальной части одиннадцатиклассникам надевают ленту выпускника. Не неофициальной части проводятся экскурсии, прогулки, фотосессии.

Важно понимать, что последний звонок не означает завершение учебы. У одиннадцатиклассников впереди ЕГЭ, а у девятиклассников – ОГЭ. Учебный процесс после линейки продолжится в форме консультаций и подготовки к экзаменам.

Когда в 2025 году начинается ЕГЭ?

ЕГЭ стартует еще до последнего звонка – 23 мая. В этот день экзамен будут сдавать школьники, которые выбрали такие предметы, как история, литература и химия. А 27 мая экзамен уже будут сдавать все одиннадцатиклассники – в этот день состоится ЕГЭ по математике.

Следующим в расписании стоит русский язык, экзамен по которому тоже является обязательным для всех. Его будут писать 30 мая. Заключительным днем основного этапа сдачи ЕГЭ станет 11 июня. В эту дату пройдет экзамен по иностранным языкам и информатике.

Песни на последний звонок

Редко в какой школе последний звонок проходит без хита Басты "Медлячок", он прочно вошел в трек-лист на это мероприятие. Также традиционно звучит песня Александра Зацепина "Куда уходит детство?" и "Последний звонок" от Валерии Козловой. Кроме того, в список можно включить "Последний звонок" в исполнении Игоря Крутого с Игорем Николаевым, одноименную песню от Юлии Михальчик, "Школу" Андрея Леницкого или Глюк’oZa.

Для танцевального флешмоба подойдут энергичные и беспроигрышные Moscow Never Sleeps (DJ Smash), Uno (Little Big), "Не танцуй" (Open Kids), "Возьми мое сердце" (Filatov & Karas), Life (Zivert).

Для парного танца или вальса можно рассмотреть такие варианты, как Someone Like You (Adele), Young and Beautiful (Lana Del Rey), "Сдавайся" (Сергей Лазарев).