Безработный бийчанин украл более 100 тысяч рублей с карты своей бабушки

Женщина простила внука

02 апреля 2025, 18:35, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Бийский городской суд рассмотрел дело 36-летнего местного жителя, который похитил 108 тысяч рублей со счета своей бабушки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года мужчина пришел в гости к бабушке и увидел на ее телефоне СМС о зачислении денег: на банковский счет поступили средства в виде процентов, общая сумма счета составляла порядка 110 тысяч рублей.

Воспользовавшись моментом, он перевел деньги на свою карту через мобильное приложение, все уведомления стер. Позже, под предлогом возврата долга – безработный внук занимал у женщины две тысячи рублей, – узнал пароль от онлайн-банка и повторил перевод. Деньги он потратил на личные нужды.

Через несколько дней внук снова пришел к родственнице. Навестись ее он решил, преследуя прежние цели. Так, за три "подхода" подсудимый в общей сложности перевел на свой счет 108 тысяч рублей.

"В середине ноября 2024 года ему позвонила бабушка, сказала, что обнаружила пропажу денег, и попросила их вернуть. Он пообещал отдать деньги частями, но так как нигде не работал, вернуть денежные средства не смог", – рассказали в пресс-службе.

На заседании подсудимый признал вину, но от дачи показаний отказался. Ему назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Но позже бабушка простила внука – в связи с примирением злоумышленника освободили от назначенного наказания.

Ранее суд признал виновным жителя Солтонского района, который воспользовался подобранной на улице картой несовершеннолетнего. Как установило следствие, в октябре 2024 года подросток, приехавший из соседнего региона в гости к родственникам, потерял банковскую карту возле одного из магазинов в селе Солтон. Вскоре ее обнаружил местный житель.