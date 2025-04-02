Бийчанин нашел чужие банковские карты и, недолго думая, отправился за покупками

Карты лежали в мужской сумке, которую злоумышленник нашел в центре города

02 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

36-летний житель Бийска нашел возле многоэтажки в центре города мужскую сумку с документами и банковскими картами. Недолго думаю, он отправился делать покупки за чужой счет, рассказали в МУ МВД России "Бийское".

"За время, пока владелец не обнаружил пропажу, злоумышленник успел совершить порядка десяти покупок", – говорится в сообщении.

Вскоре хозяин карты заметил списание денег и обратился в полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее суд признал виновным жителя Солтонского района, который воспользовался подобранной на улице картой несовершеннолетнего. Как установило следствие, в октябре 2024 года подросток, приехавший из соседнего региона в гости к родственникам, потерял банковскую карту возле одного из магазинов в селе Солтон. Вскоре ее обнаружил местный житель.