"Безвкусное и мерзкое". Массовая вырубка деревьев шокировала жителей Горно-Алтайска

Жители обвинили городские власти в злом умысле и "личной неприязни к несчастным растениям"

28 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Вырубка деревьев в Горно-Алтайске / Фото: amic.ru

Массовая вырубка деревьев, высаженных во второй половине прошлого века вдоль главной улицы Горно-Алтайска – проспекта Коммунистического, в минувшие выходные потрясла горожан, третий год "воюющих" с мэрией из-за свода зеленых насаждений в парках и у дорог.

Администрация объяснила рубки возрастом и аварийным состоянием уничтоженных тополей и пообещала высадить новые деревья. Жители обвинили городские власти в злом умысле и "личной неприязни к несчастным растениям". Они массово просят главу региона Андрея Турчака "остановить мэра Сафронову, вырубающую Горно-Алтайск".

Что же происходит в зеленом, уютном и единственном городе Горного Алтая, разбирался amic.ru.

Шок выходного дня

Все, кто хоть раз был в Горно-Алтайске, знают, что здесь фактически только одна главная улица, протянувшаяся в межгорной котловине – проспект Коммунистический. Когда-то на месте города было болото, особенно в его северо-западной части (микрорайоны Жилмассив, Парк Победы, Трактовая, на выезде из города. – Прим. ред.). Старожилы рассказывают, что для осушения местности здесь в 70-х годах прошлого века высаживали много деревьев, в том числе тополя – из-за их высокой влагоемкости и способности к быстрому росту в таких условиях.

Прошли десятилетия, деревья выросли. Горожане привыкли к зеленым уютным аллеям вдоль проспекта, дающим тень и прохладу в жаркие дни, защиту от дождя – в непогоду.

В минувшие выходные жители республиканской столицы были шокированы, потому что рабочие-лесники устроили вдоль всей улицы массовые вырубки этих самых деревьев – и тополей, и берез, "под раздачу" местами попали и пихты.

"В субботу они рубили в Жилмассиве, был ливень. Напротив остановки увидел голые стволы тополей с полностью "ободранными" кронами, без единой ветки. Решил, что это санитарная обрезка, такое тут уже делали, ветки потом отрастали постепенно. Утром в воскресенье на этом месте остались только низкие пенечки. А ведь здесь в жару бабульки торговали зеленью, овощами с огородов. Жариться им теперь и под дождем мокнуть? Да и вообще страшно стало, как в пустыне", – рассказал amic.ru житель микрорайона Евгений Ш.

Жители обвиняют в происходящем администрацию и лично мэра Ольгу Сафронову: "Она город убивает. Стирает его и ляпает подобие, безвкусное и мерзкое", "Ну видите, нас же не спрашивают, пилят все подряд, потом плавать город будет", "Горно-Алтайск был самый зеленый город!! И вот пришла новая мэрша и все – конец зелени!!!", "Какое-то безумие творится! Сегодня вырубают ели на Ткацком около остановки. Кому-то понадобилась стоянка или что? Ольга Александровна, вы что творите-то? На Коммунистический больно смотреть, все повырубили".Администрации припоминают парк на центральной площади, где в 2023 году во время реконструкции ликвидировали большую часть деревьев, а еще – вырубку дубов на второй по значимости улице города, Чорос-Гуркина, из-за расширения проезжей части уже в этом году.

Жители умоляют главу Турчака вмешаться: "Турчак то ли совсем не смотрит, не читает? Не ездит по улицам и не видит? Он ждет, когда местные взбунтуются? Почему не меняет власти, кто такие распоряжения раздает?", "Спасите город!!! Подумайте о детях, что вы им оставляете? Администрация, вы же не бессмертные!", "Уважаемый Андрей Анатольевич, ну, пожалуйста, обратите внимание на этот лесоповал в городе!!! Не везде же это необходимость!"



Вырубка деревьев в Горно-Алтайске / Фото: Telegram-чат "Горно-Алтайск: беседка 18+"

Опасно для жизни

После того как гневные комментарии заполонили телеграм-чаты и соцсети, администрация объяснила: специалисты обследуют древесный фонд, выявляют больные и аварийные деревья. В ряде случаев обращения поступают от самих горожан.

"Параллельно ведутся работы по обследованию древесного фонда на признаки аварийности и подверженности болезням. В ряде случаев обращения поступают от самих горожан. В других – специалисты выполняют осмотр деревьев в ходе объезда мест массового пребывания людей и частного сектора", – сказано в официальном сообщении мэрии.

Хотя жители утверждают, что на их просьбы и замечания не реагируют: "При этом клены, кустарники, дички не спиливают. Даже не формируют, чтобы они не нависали над пешеходной зоной и/или не мешали обзору на проезжей части дороги", "Почему я целый год пишу в Горкомхоз, прошу обрезать мешающие проезду ветки разросшегося кустарника, а на это просто забили, не реагируют? А тут по-стахановски мигом все вырубили".Власти рассказывают, что там, где дерево возможно сохранить, проводят санитарную обрезку, кронирование, и уточняют: "В тех случаях, где зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии или подвержены гнили, а, значит, могут стать источником опасности для горожан и их имущества, приходится производить свод".

Сегодня в городе таких деревьев – 60, оставить их на месте невозможно, они опасны, в том числе для жизни людей. Кстати, специалисты рассказывают, что если в природе тополь может жить до 100 лет, то в условиях города – всего 40–50, а то и меньше. Судя по этим цифрам, срок "службы" срубленных тополей как раз вышел.

"Не хочу встать на защиту тех, кто вырубает деревья, самому не нравится это. Но если подумать, с какой целью они это делают, снаружи, может, дерево и выглядит хорошо, а стержень уже прогнил, это объясняет, почему они решили спилить деревья. Можно вспомнить ветер в том году, когда деревья ломались и трескались по швам, так как были старые", – написал один из жителей.

Вырубка деревьев в Горно-Алтайске / Фото: amic.ru

Новые деревья

Власти пообещали, что в этом году в городе высадят более 1,5 тысячи саженцев многолетних декоративных кустарников и деревьев – на проспекте Коммунистическом, в парке Победы, в сквере Семьи, на набережных вдоль реки Маймы, по ряду улиц. При этом более 700 деревьев и кустарников уже посадили.

Сообщение местные встретили с иронией, неверием и смехом: "Кто видел новые высаженные деревья?", "Я вот не видела ни одного молодого кустика. Может, где-то за городом высадили, где они нафиг там никому не нужны", "Заметьте, "высажены зеленые насаждения, деревья и кустарники". Думаю, слово "деревья" здесь вставили просто, чтобы народ сильно не возмущался. В лучшем случае посеют травку и воткнут кустики. И это взамен спиленных именно деревьев", "Декоративные кустарники? Второй год в парк не хожу, укрыться, отдохнуть негде. Да, есть тень под елкой, только заползать под нее надо".Чтобы хоть немного снизить градус негодования, власти решили посоветоваться с жителями насчет дальнейших посадок.

"Запускаем сбор предложений в программу озеленения Горно-Алтайска. Присоединяйтесь. Пишите, где считаете необходимым организовать посадку деревьев и кустарников. Все предложения соберем и рассмотрим", – написала Сафронова в своих соцсетях.

Люди откликнулись: "Жилмассив стоит на болоте. Здесь нужно посадить тополя взамен вырубленных. Не ели и не березы. Потому что тополя тянут влагу. Если этого не сделать, болото начнет возвращаться", "Верните дубы напротив налоговой!!!", "Верните ели в центральном сквере, такие же большие, как были! Греф вон большие сажает!!!", "Уберите селфи-зоны в парке на площади и высадите на эти места деревья. Не кустики, не кустарники, а деревья", "Каких предложений вы ждете, если жалобы поступают о том, что спилили деревьях вдоль тротуаров и тем самым лишили пешеходов тени и защиты от дороги. Вдоль тротуаров и сажайте, и не кусты, как справедливо пишут, а высокие деревья с кроной, чтобы давали тень".В то же время администрация сообщила, что планируется посадить ели, дубы, краснолистные яблони, рябины и липы. Сейчас уже высаживают такие растения, как белый дерн, метельчатая гортензия, пузыреплодник, можжевельник, спирея и пирамидальная туя. О тополях речи пока не идет.

Не те расходы

Жители обратили внимание на состояние тротуаров и общественных территорий в местах, где были срублены деревья. Они напомнили, что покрытия здесь не ремонтировали с 80–90 годов прошлого столетия, а вот на вырубку деревьев, каждое из которых обходится в десятки тысяч рублей, средства нашлись.

"В Жилмассиве тротуар больной, уже несколько лет болеет, его надо в первую очередь убирать", "Почему угробить деревья важнее, чем заделать ямы на тротуарах", "Столько лет это озеро, ямы. Но нет, рядом растущие деревья больше мешают, видимо". "Сначала думала, первое фото с Украины, а нет, с проспекта Коммунистического", "Был авианалет или артиллерия обстреливала?" – ерничают от негодования горожане.

Администрация же отвечает, что деньги на ремонт тротуаров ищут. Жители парируют – мол, слышат эти обещания не первый и не второй год.

Часть населения не поддалась общему настроению. Люди напомнили оппонентам, что изменения никогда не нравятся всем и сразу, недовольные найдутся всегда: "Одним надо в парке качели и красиво цветущие кустарники, и радио с музыкой. А другим этого не надо (деревья с высокой кроной и птички). Одних устраивают барашки в сквере, другим, может, жирафов там хочется видеть, а третьим – просто дубы, а четвертым – пирамидальные тополя или липы, а пятым – просто газон", "Когда на вас эти деревья попадают, первыми начнете кричать: куда администрация города смотрела".Некоторые жители попросили администрацию позвать всех недовольных горожан на посадки деревьев, когда они будут проходить. Власти уже ответили, что поддерживают предложение.

Сохранит ли Горно-Алтайск негласный статус самого зеленого и красивого из малых городов страны, когда-то восхитившего своими видами президента Путина, покажет время. Как и то, к чему же приведут в итоге споры жителей с местными властями и останутся ли в городе деревья вообще.