Автобус или "пешкарус". Выберется ли Горно-Алтайск из транспортного коллапса?

Ситуация усугублялась на протяжении последних нескольких лет и больше года назад стала действительно острой

28 октября 2024, 06:20, ИА Амител

Автобус в Горно-Алтайске / Фото: Антон Черников

Проблема с автобусами в Горно-Алтайске – единственном городе Республики Алтай – и его пригородах усугубляется на протяжении последнего года. На маршрутах не хватает водителей, имеющиеся уходят в "Манжерок" за более высокой зарплатой. Действующие маршруты сокращают и оптимизируют. Чтобы разобраться с транспортным коллапсом, жителям предлагают бесплатное обучение на категорию D. Лучше пока не становится.

Переполненные ПАЗики, часовое ожидание на остановках, сходящие с маршрутов автобусы и самовольное отключение ГЛОНАСС. Оставшиеся водители и кондукторы продолжают работать за копейки и героически "держат удар", депутаты внезапно решают запустить "мониторинг ситуации". Жители негодуют и ждут, когда новый глава региона Андрей Турчак создаст государственное автотранспортное предприятие и решит все проблемы сферы.

Что уже сделано, а что сделать еще только предстоит и виден ли свет в конце тоннеля? Разбирался amic.ru.

Проснулись?

Депутаты "Единой России" в середине октября внезапно объявили о запуске мониторинга работы общественного транспорта, чтобы выявить проблемы отрасли. Уже на следующий день обнаружили первые проблемы – оказывается, автобусы часто ходят не по графику.

"Причины сложившейся ситуации – дефицит желающих работать водителями, изношенный автопарк. Союз автопредпринимателей запускает на маршруты всех, кто сейчас задействован в пассажироперевозках", – сообщила пресс-служба партии.

Жители восприняли идею мониторинга со скепсисом. У кого-то она вызвала откровенные насмешки. Все дело в том, что ситуация усугублялась на протяжении последних нескольких лет и больше года назад стала действительно острой.

"Все проблемы решит их мониторинг! А что мешало раньше им заняться? Хотя, вообще какой от него смысл, ничего не изменится, но работу Чепкин (Герман Чепкин – вице-спикер Госсобрания – Эл Курултай. – Прим. ред.) проделает! Молодец, все для народа!" – "А что толку мониторить, а жалобы людей вам ни о чем не говорят?" – пишут жители в местных телеграм-чатах.

"Будет очередное пускание пыли в глаза, мониторить собрались, надо всем мониторщикам пересесть с личных авто и поездить как минимум месяц на общественном транспорте, вот тогда, может, и дойдет до тех, кто придумал очередную бредятину. Я представляю: мониторщики оденут спецжилеты, возьмут планшеты и сразу свершится чудо, автобусов будет куча и все вовремя ходят, мимо остановок не проезжают, остановки объявляются", – добавляют комментаторы.

Рассказывают, что несколько лет назад проблема с автобусами обострялась осенью, когда начинался сезон сбора кедрового ореха и водители брали отпуска без содержания, чтобы подзаработать. Сейчас ситуация более серьезная.

Еще летом Минрегионразвития в соцсетях сообщал жителям, что тенденция уменьшения числа водителей категории D, работающих в автотранспортных пассажирских перевозках, складывалась последние несколько лет.

"Индивидуальные предприниматели в составе Союза автопредпринимателей за собственный счет обучали или переобучали водителей на необходимую квалификацию. Процент сдающих экзамены невысок, пересдача экзамена по новому законодательству – только через полгода, таким образом, процесс затягивается", – рассказывали в ведомстве.

Кто-то, обучившись бесплатно, уходил за более высокой зарплатой на курорт "Манжерок". На сегодня дефицит водителей в Горно-Алтайске превышает 200 человек. Еще одна составляющая проблемы – коммерческим перевозчикам невыгодно обслуживать отдаленные села.

Автобусы в Горно-Алтайске / Фото: Telegram-чат "Горно-Алтайск беседка"

Поломки и халатность

На этой неделе ситуацию в разы усугубила поломка на единственной в регионе газозаправочной станции, где заправляется большинство автобусов региона. Не у всех из них есть возможность использовать другой вид топлива, а потому коллапс усугубился.

"Подходит автобус, переполнен, сесть в него возможности нет". – "Автобусы забиты. Уехать невозможно. Могло бы руководство организаций и учреждений, в которых работают люди, организовать какой-то подвоз сотрудников служебным транспортом? Издевательство ведь над людьми происходит". – "Судя по карте, в городе всего 10 автобусов в рейсе на данный момент, причем в оба направления". – "Альтернатив автобусу нет. Только автобус и "пешкарус". Хоть бы трамвай был в городе", – пишут жители. В соцсети попало фото "столпотворения автобусов на газозаправочной станции".

Решили воспользоваться ситуацией и таксисты, цены на поездки в регионе моментально взлетели в два-три раза, а то и выше.

"Я сегодня час ждала автобус, что за издевательство?! С 12 и до 13:45 его не было! Дети и взрослые мерзли, такси тоже не было вообще или же тарифы по 500-790 рублей!" – поделилась одна из жительниц.

Отношение самих водителей к работе ситуацию не улучшает. От жителей поступает очень много жалоб на автобусы, проезжающие мимо остановок или сходящие с маршрута до его окончания из-за нежелания ехать на узкие и крутые горные улицы. После 20 часов уехать на автобусе, особенно в пригород из Горно-Алтайска, практически невозможно.

Еще одна водительская хитрость – отключение ГЛОНАСС, которым оборудован автопарк. Жители на остановках ждут транспорт, следят за ним по картам через телефон, в итоге оказывается, что никакого автобуса не было вовсе – а наблюдали они за его цифровым двойником или даже "призраком".

"По ГЛОНАСС показывает, что автобус едет и останавливается на каждой остановке (мы за ним наблюдали с площади). Ждали и надеялись уехать на нем. Но! Этот автобус пронесся мимо нас с выключенным в салоне светом, пустой. При этом ГЛОНАСС продолжал показывать, будто он остановился на остановке автовокзала и медленно поехал дальше. Фантастика. Мало того, что такая плачевная обстановка в городе, так нас еще и дурят", – рассказывали жители.

Кто-то наблюдает, как автобус, проезжая мимо остановки на карте, фактически на дороге даже не появляется.

Нельзя не отметить и водителей, которые выходят на маршруты, не думая о своем удобстве или выгоде. Так, в четверг жители рассказывали об автобусе, где водитель работал весь день без не вышедшего в рейс кондуктора. Плату с пассажиров он не требовал. Мало кто догадался сам спросить его об оплате.

Тарифы и зарплаты

Билет на автобус по Горно-Алтайску сегодня стоит 22-25 рублей, из города – в села Майминского района – от 27 рублей. Последнее повышение было в начале прошлого года. Предприниматели рассказывают, что работают в убыток. Такие тарифы не позволяют платить сотрудникам достойную зарплату, покупать запчасти и топливо, цены на которые постоянно поднимаются.

В июле руководитель Союза автопредпринимателей региона Наталья Осинцева на встрече Андрея Турчака с жителями в городе рассказала о проблемах предприятия. У (на тот момент) врио главы возникли вопросы.

"Можно помыть автобусы, что-то обновить? Можно заменить старые газовые баллоны, одеть водителей в какую-то единую форму, выходить на линию мытыми, чистыми?" – спросил Турчак.

Осинцева тогда рассказала, что из-за низкого тарифа платить водителям достойную зарплату нет возможности, и уточнила, что тариф на пассажирские перевозки в регионе – самый низкий в России.

"Мы тариф под такое качество автобусов повышать не будем. Выходя на конкурс, вы должны соответствовать определенным требованиям. Это же город. Главный вопрос – способна ли ассоциация при определенных мерах поддержки, при попадании в программу, с человеческим лицом организовать качественные перевозки", – сказал руководитель субъекта.

Водители и кондукторы напоминают, что цены в магазинах растут постоянно, им нужно на что-то содержать семьи, и периодическое "копеечное" повышение зарплаты ситуацию не улучшает.

"Вы думаете, что автобус на воде работает, и запчасти покупаются раз в месяц? А то, что реально зарплату поднимают раз в полгода на 100 руб., а то, что цены растут, квартиры ужас какие дорогие, не видите. Вот я снимаю комнату в общаге, плачу 20 тыс., плюс кредит у меня 12 тыс., а зарплата 32 тыс. в месяц. Кушать, жить на что? С утра и до ночи пашу, в свои 33 года у меня уже ноги к вечеру не ходят. Сколько вас пассажиров за день ездит, и к каждому надо подойти, подождать, обилетить, подождать, пока по телефону поговорите, а некоторые просто катаются и настроение портят, просто дома-то некому вынести мозг", – поделилась одна из кондукторов в соцсетях.

Объявляя о вакансиях, предприятие называло зарплату водителей в 70 тыс. рублей. Сами же водители рассказывают – это только в случае, если работать в две смены, с 05:00 до 23:00 часов. А ведь еще нужно привести автобус в порядок, помыть его, заправить – всем этим они занимаются сами. Не остается времени даже поспать.

Часть жителей на повышение тарифа согласна, "лишь бы автобусы снова ходили нормально". Другие считают, что тариф и так завышен: "Да как они работают и в каком состоянии некоторые автобусы – сегодняшний тариф очень высокий", "Нормально проблемы решаете, просто подняли цену и – вуаля, а на граждан наплевать".

Есть и те, кто указывает на некорректность сравнения тарифов с большими городами: "Суть в протяженности маршрута. Вы посмотрите, сколько километров можно проехать от начала до конца маршрута в Новосибирске и в Горно-Алтайске. Там километраж больше в несколько раз. А стоимость приравнивают проезда". – "У нас в Барнауле проезд 35 и никаких проездных. И все счастливы. Даже бабушки платят. Горно-Алтайск не перестает удивлять".

Автобусы в Горно-Алтайске / Фото: "Единая Россия"

Проблема в частниках?

Союз – это частная организация. В советские годы в Горно-Алтайске работало муниципальное автотранспортное предприятие, в 1990-х оно было приватизировано, а потом закрыто. На смену пришло сообщество частных перевозчиков. Сейчас жители требуют вернуть старую организацию.

"Вот как раз то самое ПАТП обеспечивало именно такой набор. Водитель отработал смену, поставил автобус и пошел домой, в это время бригада слесарей обслуживает технику. Сейчас водитель и швец, и жнец, и на дуде игрец". – "Верните ПАТП!" – требуют жители.

В августе Турчак, представляя инициированную им народную программу, сообщал, что в следующем году в регионе планируется создать государственную региональную компанию, которая обеспечит регулярные пассажирские перевозки в Горно-Алтайске, между районами и в отдаленные села.

Он уверен, что создание государственной компании-перевозчика позволит предложить водителям достойный доход и нормальные условия работы. Также Турчак отмечал, что до конца следующего года предстоит обновить парк автобусов.

На заседании правительства в минувший вторник Турчак коснулся темы проблемы с перевозками и поручил своему заместителю Антону Черникову проанализировать результаты запущенного депутатами мониторинга, на его основе подготовить комплексные предложения по улучшению работы общественного транспорта.

Автобусы в Горно-Алтайске / Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай

Что делать?

Антон Черников после утверждения региональными депутатами в должности зампреда правительства Республики Алтай за вопрос взялся основательно. Он напомнил, что ситуация с автобусами усугублялась годами, и добавил, что решение – дело не одного дня. Но перечень первостепенных мер тем не менее представил.

Так, в условиях сохраняющегося дефицита водителей и, соответственно, автобусов планируется пересмотреть всю маршрутную сеть и расписание. Это необходимо для того, чтобы избежать многочасовых ожиданий транспорта жителями, пытающимися уехать в отдаленные микрорайоны. Необходимо исправить и ситуацию, когда после 20-30 минут ожидания на центральном проспекте города хоть какого-то автобуса, один за другим приходят сразу пять-шесть.

В корректировке маршрутов и расписания поможет мониторинг, отметил вице-премьер. Ежедневно выборочно без предупреждения будут проверять исполнение графиков, состояние, в котором автобусы выходят в рейс.

А уже с пятницы, 25 октября, начала работу горячая линия по вопросам работы общественного транспорта. По номеру 8-800-301-16-36 жители смогут сообщить обо всех возникших проблемах. Это также поможет исправить ситуацию.

Тариф на перевозки, сообщил Черников, в республике все же повысят, но не сразу, а поэтапно.

"С 4 ноября проезд по городу будет стоить 27 рублей, по пригороду – 30 рублей. С 1 января 2025 года проезд поднимется еще на два рубля. При этом будем требовательны к перевозчикам, к исполнению их обязанностей. Все автобусные маршруты, кроме отмененных документально, обязаны быть на линии", – уточнил он.

Зампред подчеркнул, что установление такого тарифа автоперевозчики обосновали. Теперь им остается добросовестно исполнять требования контрактов.

Помогут ли эти меры, покажет время. Пока же жители все чаще предпочитают ходить на короткие расстояния пешком или пользуются личным транспортом. У кого нет машины, договариваются с соседями, чтобы утром с ними уехать на работу или учебу из отдаленных микрорайонов.

Автобусы в Горно-Алтайске / Фото: Telegram-чат "Республика Алтай обсуждение и комментарии"