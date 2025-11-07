Билайн вновь признали самым безопасным оператором связи

Исследование ComNews Research оценило защиту от спама, компенсации жертвам мошенников и взаимодействие с банками

Билайн подтвердил статус самого безопасного оператора – показало исследование , которое аналитики ComNews Research* провели среди операторов "большой четверки". Одним из его этапов стал стресс-тест, при котором Билайн заблокировал 99% спам-звонков, опередив ближайшего конкурента на 23 п. п.

В рамках исследования "Информационная безопасность абонентов сотовой связи" оценивали устройство и функциональность антифрод-систем крупнейших операторов, механизмы защиты абонентов от нежелательных звонков и спама по телефону и в мессенджерах, качество поддержки, а также взаимодействие с ИС "Антифрод" и банковским сообществом и прочие меры борьбы с мошенничеством.

Билайн признали самым безопасным по совокупности параметров, которую составили:

собственная антифрод-платформа и наиболее широкое предложение услуг "облачной верификации" другим операторам;

разнообразие и сбалансированность предложения услуг безопасности – от защиты по телефону и в мессенджерах до компенсаций клиентам, которые все же стали жертвами мошенников;

сильные механизмы защиты от методов социальной инженерии – в частности ИИ-аналитика и прерывание звонка при поступлении СМС-кода, которое у одного Билайна из всех операторов работает в том числе для звонков в мессенджерах;

наличие группы быстрого реагирования для максимально оперативной помощи;

количество банков с налаженным обменом информацией и интеграций со службами поддержки.

Это не первая победа оператора: по результатам аналогичного исследования в прошлом году Билайн также признали самым безопасным.

«Безопасность клиента – наш главный приоритет. Поэтому мы уже на уровне оператора выстраиваем прочную защиту, которая работает непрерывно и по умолчанию – то есть пользователю не нужно ничего активировать, специально настраивать или доплачивать», – рассказал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

И уточнил, что далее оператор анализирует практику и действует исходя из нее: добавляет точечные решения, рассчитанные на противодействие конкретным мошенническим схемам, помогает клиентам быстро и осознанно реагировать на мошеннические действия, занимается просвещением.

По его словам, работу ведут сразу в множестве направлений. Билайн планирует и далее разрабатывать передовые технологии защиты и внедрять инновации, чтобы оставаться самым безопасным оператором.

