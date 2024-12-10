Билл Гейтс назвал пять лучших книг 2024 года

Четыре из них посвящены осмыслению окружающего мира

10 декабря 2024, 11:11, ИА Амител

Билл Гейтс / Фото: Elaine Thompson / AP / TASS

Основатель Microsoft Билл Гейтс поделился пятью лучшими книгами 2024 года. Об этом миллиардер написал в своем блоге.

В список вошли:

"Грядущая волна" Мустафы Сулеймана – о влиянии ИИ и других новых технологий на настоящее и будущее человечества;

– о влиянии ИИ и других новых технологий на настоящее и будущее человечества; "Инженерия в чистом виде" Грейди Хиллхау – о тайнах и принципах работы объектов современной инфраструктуры, от вышек сотовой связи до кабельных коробок;

– о тайнах и принципах работы объектов современной инфраструктуры, от вышек сотовой связи до кабельных коробок; "Тревожное поколение" Джонатана Хайдта – по мнению Гейтса, с этой книгой нужно ознакомиться всем, кто работает с детьми и подростками;

Джонатана Хайдта – по мнению Гейтса, с этой книгой нужно ознакомиться всем, кто работает с детьми и подростками; "Незавершенная история любви" Дорис Кернс Гудвин – автобиография писательницы, где она рассказывает о жизни со своим ныне покойным мужем, работавшим советником президентов США Кеннеди и Джонсона;

Дорис Кернс Гудвин – автобиография писательницы, где она рассказывает о жизни со своим ныне покойным мужем, работавшим советником президентов США Кеннеди и Джонсона; "Федерер" Дорис Хенкель – биография теннисиста Роджера Федерера.

"Все четыре [не считая "Федерера"], так или иначе, посвящены осмыслению окружающего мира. Это не было преднамеренной темой, но я не удивился, увидев ее возникновение: естественно пытаться осмыслить вещи во времена быстрых перемен, какие мы сейчас переживаем", – заявил бизнесмен.

На прошлой неделе "Яндекс Книги" назвали самые популярные произведения среди пользователей в 2024 году. Среди них – биография Илона Маска, "Круть", "Дюна" и "Преступление и наказание".