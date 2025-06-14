Биолог назвала простые продукты, которые очистят кровь от токсинов
Среди них не только овощи и фрукты
14 июня 2025, 17:33, ИА Амител
Фото: Nadine Primeau / unsplash.com
Кровь очищается естественно через печень, почки и лимфатическую систему, а некоторые продукты поддерживают эти органы, рассказала "Ленте.ру" и.о. декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения Ирина Лялина.
По ее словам, на первом месте для детоксикации – овощи и зелень:
- свекла улучшает работу печени и кроветворение;
- брокколи и другие крестоцветные стимулируют ферменты печени;
- шпинат и листовая зелень богаты хлорофиллом, связывающим токсины;
- чеснок содержит серу, поддерживающую печень и иммунитет.
Полезны также фрукты и ягоды: благодаря пектину и антиоксидантам они помогают связывать токсины и защищать сосуды.
Среди других полезных продуктов биолог выделила:
- овес (особенно в виде киселя) – мягко очищает ЖКТ и снижает нагрузку на печень;
- льняное семя – способствует выведению токсинов;
- куркума – стимулирует желчеотделение;
- имбирь – улучшает кровообращение и пищеварение;
- зеленый чай – содержит катехины, защищающие печень;
- чистая вода – необходима для выведения токсинов почками.
Ранее терапевт Анастасия Лозикова посоветовала россиянкам есть красное мясо.
17:37:10 14-06-2025
Чистая вода, наверное на первом месте. Дистиллированная самая чистая.
17:51:00 14-06-2025
Как вообще можно "очистить" организм? В организме есть печень и почки, только они и "чистят". Можно капельницы поставить, чтобы "разжижить" кровь.
И точка. Продукты для утоления голода и точка
11:06:49 15-06-2025
Какую чушь порет декан... А вы еще говорите о плохом образовании, вот вам, пожалуйста!