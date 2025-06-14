Биолог назвала простые продукты, которые очистят кровь от токсинов

Среди них не только овощи и фрукты

14 июня 2025, 17:33, ИА Амител

Фото: Nadine Primeau / unsplash.com

Кровь очищается естественно через печень, почки и лимфатическую систему, а некоторые продукты поддерживают эти органы, рассказала "Ленте.ру" и.о. декана факультета естественных наук Госуниверситета просвещения Ирина Лялина.

По ее словам, на первом месте для детоксикации – овощи и зелень:

свекла улучшает работу печени и кроветворение;

брокколи и другие крестоцветные стимулируют ферменты печени;

шпинат и листовая зелень богаты хлорофиллом, связывающим токсины;

чеснок содержит серу, поддерживающую печень и иммунитет.

Полезны также фрукты и ягоды: благодаря пектину и антиоксидантам они помогают связывать токсины и защищать сосуды.

Среди других полезных продуктов биолог выделила:

овес (особенно в виде киселя) – мягко очищает ЖКТ и снижает нагрузку на печень;

льняное семя – способствует выведению токсинов;

– способствует выведению токсинов; куркума – стимулирует желчеотделение;

– стимулирует желчеотделение; имбирь – улучшает кровообращение и пищеварение;

зеленый чай – содержит катехины, защищающие печень;

чистая вода – необходима для выведения токсинов почками.

Ранее терапевт Анастасия Лозикова посоветовала россиянкам есть красное мясо.