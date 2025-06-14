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Биолог назвала простые продукты, которые очистят кровь от токсинов

Среди них не только овощи и фрукты

14 июня 2025, 17:33, ИА Амител

Фото: Nadine Primeau / unsplash.com
Фото: Nadine Primeau / unsplash.com

Кровь очищается естественно через печень, почки и лимфатическую систему, а некоторые продукты поддерживают эти органы, рассказала "Ленте.ру" и.о. декана факультета естественных наук  Госуниверситета просвещения Ирина Лялина.

По ее словам, на первом месте для детоксикации – овощи и зелень: 

  • свекла улучшает работу печени и кроветворение;
  • брокколи и другие крестоцветные стимулируют ферменты печени;
  • шпинат и листовая зелень богаты хлорофиллом, связывающим токсины;
  • чеснок содержит серу, поддерживающую печень и иммунитет.

Полезны также фрукты и ягоды: благодаря пектину и антиоксидантам они помогают связывать токсины и защищать сосуды.

Среди других полезных продуктов биолог выделила:

  • овес (особенно в виде киселя) – мягко очищает ЖКТ и снижает нагрузку на печень;
  • льняное семя  способствует выведению токсинов;
  • куркума стимулирует желчеотделение;
  • имбирь – улучшает кровообращение и пищеварение;
  • зеленый чай – содержит катехины, защищающие печень;
  • чистая вода – необходима для выведения токсинов почками.

Ранее терапевт Анастасия Лозикова посоветовала россиянкам есть красное мясо.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 3

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Гость

17:37:10 14-06-2025

Чистая вода, наверное на первом месте. Дистиллированная самая чистая.

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Гость

17:51:00 14-06-2025

Как вообще можно "очистить" организм? В организме есть печень и почки, только они и "чистят". Можно капельницы поставить, чтобы "разжижить" кровь.
И точка. Продукты для утоления голода и точка

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Гость

11:06:49 15-06-2025

Какую чушь порет декан... А вы еще говорите о плохом образовании, вот вам, пожалуйста!

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