Биолог рассказала, какие супы вредны для здоровья

Среди них — харчо и супы из пакета

13 февраля 2025, 12:22, ИА Амител

Фото: Victoria Shes / unsplash.com

Харчо и супы на жирных бульонах могут быть вредны для желудочно-кишечного тракта из-за высокого содержания насыщенных жиров и других перегружающих веществ, заявила биолог Ирина Лялина в беседе с news.ru.

По ее словам, эти супы могут вызвать обострение заболеваний ЖКТ у людей с панкреатитом, гастритом и другими проблемами пищеварительной системы.

Кроме того, вредными считаются супы с колбасами и копченостями за счет большого количества соли. Такие блюда могут привести к задержке жидкости в организме и повышению давления.

Лялина также не рекомендует есть магазинные и пакетированные супы: в них много консервантов, красителей и глутамата натрия.

Ранее нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, из чего должен состоять идеальный завтрак. По ее словам, в первом приеме пищи должен быть баланс между сложными углеводами, белками и полезными жирами.