Биолог рассказала, какие супы вредны для здоровья
Среди них — харчо и супы из пакета
13 февраля 2025, 12:22, ИА Амител
Харчо и супы на жирных бульонах могут быть вредны для желудочно-кишечного тракта из-за высокого содержания насыщенных жиров и других перегружающих веществ, заявила биолог Ирина Лялина в беседе с news.ru.
По ее словам, эти супы могут вызвать обострение заболеваний ЖКТ у людей с панкреатитом, гастритом и другими проблемами пищеварительной системы.
Кроме того, вредными считаются супы с колбасами и копченостями за счет большого количества соли. Такие блюда могут привести к задержке жидкости в организме и повышению давления.
Лялина также не рекомендует есть магазинные и пакетированные супы: в них много консервантов, красителей и глутамата натрия.
Ранее нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, из чего должен состоять идеальный завтрак. По ее словам, в первом приеме пищи должен быть баланс между сложными углеводами, белками и полезными жирами.
12:35:55 13-02-2025
Уже устал поражаться этими экспертами-даунами. А главное есть же люди восприимчивые к информации ,которые любой бред написанный(показанный) принимают за реальную монету.
Суп харчо появился в то время, когда жители Кавказа начали разводить скот и возделывать зерновые. Поскольку обязательным компонентом блюда является рис, можно предположить, что это произошло во II-III вв. н. э., когда на Кавказе начали выращивать эту культуру.
Так скажите мне уважаемые эксперты-долбоящеры,почему мы еще до сих пор не вымерли кушая харчо?
12:40:12 13-02-2025
С похмелья надо хаш употреблять.
12:41:26 13-02-2025
биолог Ирина Лялина
Образование : Высшая школа Ютуба
Доб.образование: повышение квалификации в высшей школе Тик-Ток
12:43:21 13-02-2025
перезагружающие вещества у этих "внутрициологов" в голове
12:59:42 13-02-2025
заявила биолог Ирина Лялина, это кто такая? Таких биологов на просторах интернета просто кучи за углом
13:00:07 13-02-2025
Нам бы Макса на время. Столько шараг присосавшихся к бюджету страны ликвидировать надо.
13:56:37 13-02-2025
Гость (13:00:07 13-02-2025) Нам бы Макса на время. Столько шараг присосавшихся к бюджету... Маска? этот до граждансмкой войнушки доведёт...
16:01:37 13-02-2025
Гость (13:00:07 13-02-2025) Нам бы Макса на время. Столько шараг присосавшихся к бюджету... Макс Фрай? Или Безумный?
13:54:50 13-02-2025
Про вред харчо скажите кавказским долгожителям, похоже, они не в курсе...
15:31:33 13-02-2025
Харчо- очень вкусный и полезный суп! Очень выверенный и сбалансированный в БЖУ (белки-жиры-углеводы), богатый клетчаткой как перевариваемой, так и неперевариваемой, очищающей кишечник. Чеснок, томаты и перец- кладезь витаминов и фитонцидов, а также капсоицина- природного "борца" с паразитами ЖКТ. Гоните в шею этих ваших бродячих дилетантов широкого профиля!
16:06:29 13-02-2025
Гость (15:31:33 13-02-2025) Харчо- очень вкусный и полезный суп! Очень выверенный и сбал... Блин, пока читал ваш коммент, супа захотелось
16:45:21 13-02-2025
Гость (16:06:29 13-02-2025) Блин, пока читал ваш коммент, супа захотелось... +100500
Как вспомню какой мама готовила в моем детстве... У жены даже рядом не получается... За то борщ супруга готовит "язык проглотишь"... Хохлушки наверное на нем экзамен сдавали))) Я про родившихся 40 и более лет назад. Нынешним только кружевные труселя надо и в Европу.
17:06:52 13-02-2025
Гость (15:31:33 13-02-2025) Харчо- очень вкусный и полезный суп! Очень выверенный и сбал... харчо хороший суп
но для здоровья абсолютно положительный это окрошка. Надо чую сделать давно не ели
17:21:55 13-02-2025
Гость (17:06:52 13-02-2025) харчо хороший супно для здоровья абсолютно положительный... Окрошка это салат, залитый квасом/кефиром/минералкой... Вкусно, но это не суп!
18:39:35 13-02-2025
Гость (17:21:55 13-02-2025) Окрошка это салат, залитый квасом/кефиром/минералкой... Вкус... вот когда кефиром или минералкой, это салат, а когда квасом - это окрошка.
17:04:18 13-02-2025
лучше всего это шашлык. На углях обжаренный до хруста
и водочкой запить. В компании
зожникам это не понять....