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Биолог рассказала, какие супы вредны для здоровья

Среди них — харчо и супы из пакета

13 февраля 2025, 12:22, ИА Амител

Фото: Victoria Shes / unsplash.com
Фото: Victoria Shes / unsplash.com

Харчо и супы на жирных бульонах могут быть вредны для желудочно-кишечного тракта из-за высокого содержания насыщенных жиров и других перегружающих веществ, заявила биолог Ирина Лялина в беседе с news.ru.

По ее словам, эти супы могут вызвать обострение заболеваний ЖКТ у людей с панкреатитом, гастритом и другими проблемами пищеварительной системы. 

Кроме того, вредными считаются супы с колбасами и копченостями за счет большого количества соли. Такие блюда могут привести к задержке жидкости в организме и повышению давления.

Лялина также не рекомендует есть магазинные и пакетированные супы: в них много консервантов, красителей и глутамата натрия.

Ранее нутрициолог Ирина Юзуп рассказала, из чего должен состоять идеальный завтрак. По ее словам, в первом приеме пищи должен быть баланс между сложными углеводами, белками и полезными жирами.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 16

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Гость

12:35:55 13-02-2025

Уже устал поражаться этими экспертами-даунами. А главное есть же люди восприимчивые к информации ,которые любой бред написанный(показанный) принимают за реальную монету.

Суп харчо появился в то время, когда жители Кавказа начали разводить скот и возделывать зерновые. Поскольку обязательным компонентом блюда является рис, можно предположить, что это произошло во II-III вв. н. э., когда на Кавказе начали выращивать эту культуру.

Так скажите мне уважаемые эксперты-долбоящеры,почему мы еще до сих пор не вымерли кушая харчо?

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Гость

12:40:12 13-02-2025

С похмелья надо хаш употреблять.

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Гость

12:41:26 13-02-2025

биолог Ирина Лялина
Образование : Высшая школа Ютуба
Доб.образование: повышение квалификации в высшей школе Тик-Ток

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гость

12:43:21 13-02-2025

перезагружающие вещества у этих "внутрициологов" в голове

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ВВП

12:59:42 13-02-2025

заявила биолог Ирина Лялина, это кто такая? Таких биологов на просторах интернета просто кучи за углом

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Гость

13:00:07 13-02-2025

Нам бы Макса на время. Столько шараг присосавшихся к бюджету страны ликвидировать надо.

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Musik

13:56:37 13-02-2025

Гость (13:00:07 13-02-2025) Нам бы Макса на время. Столько шараг присосавшихся к бюджету... Маска? этот до граждансмкой войнушки доведёт...

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Гость

16:01:37 13-02-2025

Гость (13:00:07 13-02-2025) Нам бы Макса на время. Столько шараг присосавшихся к бюджету... Макс Фрай? Или Безумный?

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Гость

13:54:50 13-02-2025

Про вред харчо скажите кавказским долгожителям, похоже, они не в курсе...

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Гость

15:31:33 13-02-2025

Харчо- очень вкусный и полезный суп! Очень выверенный и сбалансированный в БЖУ (белки-жиры-углеводы), богатый клетчаткой как перевариваемой, так и неперевариваемой, очищающей кишечник. Чеснок, томаты и перец- кладезь витаминов и фитонцидов, а также капсоицина- природного "борца" с паразитами ЖКТ. Гоните в шею этих ваших бродячих дилетантов широкого профиля!

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Гость

16:06:29 13-02-2025

Гость (15:31:33 13-02-2025) Харчо- очень вкусный и полезный суп! Очень выверенный и сбал... Блин, пока читал ваш коммент, супа захотелось

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Гость

16:45:21 13-02-2025

Гость (16:06:29 13-02-2025) Блин, пока читал ваш коммент, супа захотелось... +100500
Как вспомню какой мама готовила в моем детстве... У жены даже рядом не получается... За то борщ супруга готовит "язык проглотишь"... Хохлушки наверное на нем экзамен сдавали))) Я про родившихся 40 и более лет назад. Нынешним только кружевные труселя надо и в Европу.

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Гость

17:06:52 13-02-2025

Гость (15:31:33 13-02-2025) Харчо- очень вкусный и полезный суп! Очень выверенный и сбал... харчо хороший суп
но для здоровья абсолютно положительный это окрошка. Надо чую сделать давно не ели

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Гость

17:21:55 13-02-2025

Гость (17:06:52 13-02-2025) харчо хороший супно для здоровья абсолютно положительный... Окрошка это салат, залитый квасом/кефиром/минералкой... Вкусно, но это не суп!

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Гость

18:39:35 13-02-2025

Гость (17:21:55 13-02-2025) Окрошка это салат, залитый квасом/кефиром/минералкой... Вкус... вот когда кефиром или минералкой, это салат, а когда квасом - это окрошка.

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Гость

17:04:18 13-02-2025

лучше всего это шашлык. На углях обжаренный до хруста
и водочкой запить. В компании
зожникам это не понять....

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