Бийчане пожаловались на маленькие яйца в магазинах

Жительница наукограда купила куриные яйца размером со спичечный коробок

26 февраля 2024, 08:45, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com

Жительница Бийска возмутилась маленькими яйцами, которые сейчас продают в магазинах. Ее слова приводит "БР".

Горожанка рассказала, что на днях купила упаковку куриных яиц и изначально приняла их за перепелиные: каждое яйцо было со спичечный коробок.

Женщина отметила, что после покупки осталась с неприятным чувством, будто "вместо литра молока продали 900 миллилитров".

Издание допустило, что это были яйца категории С3, массой от 35 до 44,9 г.

На днях в Минсельхозе заявили, что в 2024 году Россия увеличит производство яиц и мяса птицы.