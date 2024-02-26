НОВОСТИОбщество

Бийчане пожаловались на маленькие яйца в магазинах

Жительница наукограда купила куриные яйца размером со спичечный коробок

26 февраля 2024, 08:45, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com
Куриные яйца / Фото: unsplash.com

Жительница Бийска возмутилась маленькими яйцами, которые сейчас продают в магазинах. Ее слова приводит "БР".

Горожанка рассказала, что на днях купила упаковку куриных яиц и изначально приняла их за перепелиные: каждое яйцо было со спичечный коробок.

Женщина отметила, что после покупки осталась с неприятным чувством, будто "вместо литра молока продали 900 миллилитров".

Издание допустило, что это были яйца категории С3, массой от 35 до 44,9 г.

На днях в Минсельхозе заявили, что в 2024 году Россия увеличит производство яиц и мяса птицы.

Бийск Продукты

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

08:55:30 26-02-2024

Перепелиные размером с коробок? Эка размечталась!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:37 26-02-2024

"Маленькие яйца" по отношению к куриным яйцам звучит как-то неуклюже... "Мелкие яйца" более уместно.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:14 26-02-2024

Бийчанам жалобы на маленькие яйца нужно адресовать своим родителям.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:03 26-02-2024

Гость (09:27:14 26-02-2024) Бийчанам жалобы на маленькие яйца нужно адресовать своим род... Поздравляю с огромными яйцами, танцор ты наш.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:59:53 26-02-2024

Гость (09:41:03 26-02-2024) Поздравляю с огромными яйцами, танцор ты наш.... Зачем глумитесь над больным человеком? Водянка у него.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:20 26-02-2024

Самые дешевые купила и возмущается. Брала бы по 170 р.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:54 26-02-2024

Да везде они такие! и в Барнауле!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бийчанин

09:38:15 26-02-2024

На упаковках, а также самих яйцах, производители указывают маркировку: С2, С1, С0
Кроме того, существуют яйца категорий С3 (вес 34-45 г) и СВ (вес свыше 75 г).

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:50 26-02-2024

На самом деле не редко продают неправильно. В коробках С0 и С1 лежат яйца сортностью ниже: С1 и С2. Должно быть: С0 (большое: от 65 до 75 г), С1 (среднее: от 55 до 65 г), С2 (маленькое: от 45 до 55 г). Проверьте на кухонных весах. Не раз бывало так что яйцо с маркировкой С1 весит около 50 граммов.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:15 26-02-2024

Гость (09:41:50 26-02-2024) На самом деле не редко продают неправильно. В коробках С0 и ...

вдели мы таких покупателей, которые чото перебирают из коробки в коробку

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:09:02 26-02-2024

Гость (10:58:15 26-02-2024)

вдели мы таких покупателей, которые чо-то перебирают из ко...
я перебираю из коробки в коробку - меняю битые на целые )))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:46 26-02-2024

Мелкие самые качественные

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:30 26-02-2024

ну мне показалось, что С0 раньше крупнее был, или не показалось

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

14:55:10 26-02-2024

Вчера были по 3, но большие. Сегодня по 5, но маленькие.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:16 26-02-2024

Молодые курочки начинают нестись мелкими яйцами, старые большими и иногда двойными (двухжелтковыми). Пусть будут лучше от молодых курочек. А вообще конечно, для этого и существуют категории яиц и соответствующая градация цен. Тема не раскрыта, женщину обманули с категорией, обещали СВ или C0 и дорого, а продали С3?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:32:16 26-02-2024

Гость (15:40:16 26-02-2024) Молодые курочки начинают нестись мелкими яйцами, старые боль...
Некоторые бабёнки тел 30 считают двухжелтковые яйца ненормальными и выкидывают их, потом идут скандалить к продавцам. Типа куры-мутанты. Не понимая, что мутанты они. И их солнышки-дети.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей.

19:01:52 26-02-2024

Они всегда были, только ценыюа у них меньше-это яйца третьей категории. А вообще мелкие яца появлялись очень редко но были, чего опять то не так. Как будто вчера на свет появились.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимо проходил

17:15:37 27-02-2024

Покупайте Енисейские яйца и будет вам счастье. Уена на их конечно не упала, но не мелкие.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров