Бийчане пожаловались на маленькие яйца в магазинах
Жительница наукограда купила куриные яйца размером со спичечный коробок
26 февраля 2024, 08:45, ИА Амител
Куриные яйца / Фото: unsplash.com
Жительница Бийска возмутилась маленькими яйцами, которые сейчас продают в магазинах. Ее слова приводит "БР".
Горожанка рассказала, что на днях купила упаковку куриных яиц и изначально приняла их за перепелиные: каждое яйцо было со спичечный коробок.
Женщина отметила, что после покупки осталась с неприятным чувством, будто "вместо литра молока продали 900 миллилитров".
Издание допустило, что это были яйца категории С3, массой от 35 до 44,9 г.
На днях в Минсельхозе заявили, что в 2024 году Россия увеличит производство яиц и мяса птицы.
08:55:30 26-02-2024
Перепелиные размером с коробок? Эка размечталась!
09:14:37 26-02-2024
"Маленькие яйца" по отношению к куриным яйцам звучит как-то неуклюже... "Мелкие яйца" более уместно.
09:27:14 26-02-2024
Бийчанам жалобы на маленькие яйца нужно адресовать своим родителям.
09:41:03 26-02-2024
Гость (09:27:14 26-02-2024) Бийчанам жалобы на маленькие яйца нужно адресовать своим род... Поздравляю с огромными яйцами, танцор ты наш.
09:59:53 26-02-2024
Гость (09:41:03 26-02-2024) Поздравляю с огромными яйцами, танцор ты наш.... Зачем глумитесь над больным человеком? Водянка у него.
09:35:20 26-02-2024
Самые дешевые купила и возмущается. Брала бы по 170 р.
09:37:54 26-02-2024
Да везде они такие! и в Барнауле!
09:38:15 26-02-2024
На упаковках, а также самих яйцах, производители указывают маркировку: С2, С1, С0
Кроме того, существуют яйца категорий С3 (вес 34-45 г) и СВ (вес свыше 75 г).
09:41:50 26-02-2024
На самом деле не редко продают неправильно. В коробках С0 и С1 лежат яйца сортностью ниже: С1 и С2. Должно быть: С0 (большое: от 65 до 75 г), С1 (среднее: от 55 до 65 г), С2 (маленькое: от 45 до 55 г). Проверьте на кухонных весах. Не раз бывало так что яйцо с маркировкой С1 весит около 50 граммов.
10:58:15 26-02-2024
Гость (09:41:50 26-02-2024) На самом деле не редко продают неправильно. В коробках С0 и ...
вдели мы таких покупателей, которые чото перебирают из коробки в коробку
19:09:02 26-02-2024
Гость (10:58:15 26-02-2024)
вдели мы таких покупателей, которые чо-то перебирают из ко...
я перебираю из коробки в коробку - меняю битые на целые )))
10:02:46 26-02-2024
Мелкие самые качественные
10:42:30 26-02-2024
ну мне показалось, что С0 раньше крупнее был, или не показалось
14:55:10 26-02-2024
Вчера были по 3, но большие. Сегодня по 5, но маленькие.
15:40:16 26-02-2024
Молодые курочки начинают нестись мелкими яйцами, старые большими и иногда двойными (двухжелтковыми). Пусть будут лучше от молодых курочек. А вообще конечно, для этого и существуют категории яиц и соответствующая градация цен. Тема не раскрыта, женщину обманули с категорией, обещали СВ или C0 и дорого, а продали С3?
20:32:16 26-02-2024
Гость (15:40:16 26-02-2024) Молодые курочки начинают нестись мелкими яйцами, старые боль...
Некоторые бабёнки тел 30 считают двухжелтковые яйца ненормальными и выкидывают их, потом идут скандалить к продавцам. Типа куры-мутанты. Не понимая, что мутанты они. И их солнышки-дети.
19:01:52 26-02-2024
Они всегда были, только ценыюа у них меньше-это яйца третьей категории. А вообще мелкие яца появлялись очень редко но были, чего опять то не так. Как будто вчера на свет появились.
17:15:37 27-02-2024
Покупайте Енисейские яйца и будет вам счастье. Уена на их конечно не упала, но не мелкие.