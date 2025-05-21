Бийчанин, обезобразивший лицо девушке, получил четыре года колонии строгого режима
Ранее он уже отбывал наказание за тяжкое преступление
21 мая 2025, 17:45, ИА Амител
Суд вынес приговор 38-летнему жителю Бийска, который в августе 2024 года изуродовал девушке лицо, ударив ее стаканом в одном из ресторанов Белокурихи, сообщили в региональном СК.
Следствием и судом установлено, что осужденный отдыхал в заведении в компании друзей. Когда мужчины собрались уходить, он увидел за столиком свою знакомую. В ходе разговора между ними вспыхнул конфликт, после чего бийчанин сначала выплеснул на девушку содержимое бокала, а затем с силой разбил сам стакан о ее лицо.
"Злоумышленник причинил потерпевшей телесные повреждения, являющиеся неизгладимыми и повлекшими обезображивание ее лица. Остатками стекла он также причинил резаные раны пытавшемуся вступиться за девушку мужчине", – добавили в ведомстве.
Мужчине назначили четыре года и десять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что ранее он уже отбывал наказание за тяжкое преступление против личности.
18:03:10 21-05-2025
Что-то маловато дают этой гниде. Да еще ранее судимый
18:16:57 21-05-2025
Сколько ж кругом неадекватов
10:34:00 22-05-2025
А он будет оплачивать ей операции на лице?