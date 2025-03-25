Бийчанин пришел к соседу и похитил его рога

Злоумышленник также украл дрель и лобзик

25 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: Paxson Woelber / unsplash.com

34-летний житель Бийска похитил у своего 73-летнего соседа охотничьи трофеи и инструменты почти на 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в местном МВД.

Пенсионер обнаружил, что кто-то нарушил порядок в его мастерской, а части вещей вовсе нет. Мужчина решил обратиться в полицию.

"Из помещения исчезли рога лося и марала, настенное чучело головы кабана, электрическая дрель и лобзик. Ущерб потерпевший оценил почти в 80 тысяч рублей", – рассказали полицейские.

Правоохранители задержали подозреваемого – им оказался сосед потерпевшего. По словам задержанного, ночью он перепрыгнул через забор, проник в сарай, закрытый лишь на засов, и за несколько подходов вынес перечисленные вещи. Бийчанин спрятал "добычу" в лесу, а наутро продал рога через онлайн-площадку. Вырученные деньги потратил.

Часть похищенного имущества изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В этот же день многократно судимый житель Барнаула украл пристегнутый в подъезде велосипед. По оценке потерпевшего, ущерб составил 20 тысяч рублей. Полицейские поймали подозреваемого.