Бийчанин решил купить автомобильный двигатель и лишился почти 40 тысяч рублей

Мужчина стал жертвой мошенников

16 апреля 2025, 13:40, ИА Амител

Мужчина держит в руках автомобильный двигатель / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Житель Бийска хотел приобрести на одном из интернет-сайтов автомобильный двигатель и стал жертвой мошенников, рассказали в алтайском МВД.

Потерпевший нашел объявление о продаже, увидел положительные отзывы покупателей и написал продавцу, сообщив, что хочет купить двигатель. Тогда с мужчиной связался менеджер, они обсудили характеристики товара, условия оплаты и доставки.

"Потерпевший перевел предоплату на банковскую карту. После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в органы внутренних дел. Сумма причиненного ущерба составила 38 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личности аферистов, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее семь подростков, проживающих в Троицком районе, за небольшое денежное вознаграждение сдали в аренду мошеннику свои аккаунты в соцсетях под предлогом их использования в рекламных целях.