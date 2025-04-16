Бийчанин решил купить автомобильный двигатель и лишился почти 40 тысяч рублей
Мужчина стал жертвой мошенников
16 апреля 2025, 13:40, ИА Амител
Житель Бийска хотел приобрести на одном из интернет-сайтов автомобильный двигатель и стал жертвой мошенников, рассказали в алтайском МВД.
Потерпевший нашел объявление о продаже, увидел положительные отзывы покупателей и написал продавцу, сообщив, что хочет купить двигатель. Тогда с мужчиной связался менеджер, они обсудили характеристики товара, условия оплаты и доставки.
"Потерпевший перевел предоплату на банковскую карту. После этого злоумышленник перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в органы внутренних дел. Сумма причиненного ущерба составила 38 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают личности аферистов, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее семь подростков, проживающих в Троицком районе, за небольшое денежное вознаграждение сдали в аренду мошеннику свои аккаунты в соцсетях под предлогом их использования в рекламных целях.
09:23:01 17-04-2025
Жуть.