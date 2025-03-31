В Бийске уверенный мужчина украл две бутылки алкоголя под крики возмущенного продавца
Ему грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж
31 марта 2025, 13:17, ИА Амител
В Алтайском крае задержали неоднократно судимого 28-летнего жителя Бийска, подозреваемого в краже спиртного, сообщает региональное МВД.
С заявлением в полицию обратился сотрудник одного из сетевых продовольственных магазинов. Он рассказал, что мужчина пришел поздно вечером.
"Остановился возле полки с алкоголем. Взял две бутылки с крепким напитком и уверенно направился на выход. Игнорируя возмущенные крики сотрудников супермаркета, покинул помещение и скрылся в неизвестном направлении", – отметили в МВД.
Правоохранители оперативно задержали бийчанина. Ему грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.
Ранее в Бийске другой мужчина убежал из магазина с полной корзиной алкоголя, икры и конфет.
13:41:41 31-03-2025
Чисто на опыте.
13:48:10 31-03-2025
уверенный мужчина? Обыкновенная гопота ауешная.
14:00:09 31-03-2025
4 года отсидки...за счет госбюджета...
14:48:59 31-03-2025
Он для уверенности литруху влил. Решил умножить, чтоб вообще уверенно сквозь стены проходить и будущее видеть.
16:19:35 31-03-2025
Украл,выпил в тюрьму, романтика.