НОВОСТИПроисшествия

В Бийске уверенный мужчина украл две бутылки алкоголя под крики возмущенного продавца

Ему грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж

31 марта 2025, 13:17, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае задержали неоднократно судимого 28-летнего жителя Бийска, подозреваемого в краже спиртного, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился сотрудник одного из сетевых продовольственных магазинов. Он рассказал, что мужчина пришел поздно вечером.

"Остановился возле полки с алкоголем. Взял две бутылки с крепким напитком и уверенно направился на выход. Игнорируя возмущенные крики сотрудников супермаркета, покинул помещение и скрылся в неизвестном направлении", – отметили в МВД.

Правоохранители оперативно задержали бийчанина. Ему грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.

Ранее в Бийске другой мужчина убежал из магазина с полной корзиной алкоголя, икры и конфет.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия

Бийск Криминал алкоголь

Комментарии 5

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Гость

13:41:41 31-03-2025

Чисто на опыте.

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Гость

13:48:10 31-03-2025

уверенный мужчина? Обыкновенная гопота ауешная.

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.....

14:00:09 31-03-2025

4 года отсидки...за счет госбюджета...

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Гость

14:48:59 31-03-2025

Он для уверенности литруху влил. Решил умножить, чтоб вообще уверенно сквозь стены проходить и будущее видеть.

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Доцент

16:19:35 31-03-2025

Украл,выпил в тюрьму, романтика.

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