В Бийске уверенный мужчина украл две бутылки алкоголя под крики возмущенного продавца

Ему грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж

31 марта 2025, 13:17, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае задержали неоднократно судимого 28-летнего жителя Бийска, подозреваемого в краже спиртного, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился сотрудник одного из сетевых продовольственных магазинов. Он рассказал, что мужчина пришел поздно вечером.

"Остановился возле полки с алкоголем. Взял две бутылки с крепким напитком и уверенно направился на выход. Игнорируя возмущенные крики сотрудников супермаркета, покинул помещение и скрылся в неизвестном направлении", – отметили в МВД.

Правоохранители оперативно задержали бийчанина. Ему грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.

Ранее в Бийске другой мужчина убежал из магазина с полной корзиной алкоголя, икры и конфет.