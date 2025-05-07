Бийчанка отдала мошенникам почти 1 млн рублей, чтобы избежать "уголовной ответственности"

Обман начался с предлога забрать заказное письмо

07 мая 2025, 13:14, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

27-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников и задолжала банкам 944 тысячи рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Девушке в мессенджере позвонили якобы сотрудники почты и уведомили, что в отделении лежит заказное письмо на ее имя, для получения которого она по их просьбе назвала код из SMS. Затем звонок прервался, и ей тут же пришло сообщение, что коды запрашивают только мошенники, и если она по каким-то причинам его назвала – нужно срочно перезвонить по указанному телефону.

Горожанка перезвонила, после чего ее стали запугивать тем, что злоумышленники получили доступ к ее банковским счетам и оформляют на нее кредиты, и тем самым девушка якобы спонсирует экстремистские организации.

"Незнакомцы на том конце провода настаивали на том, что говорить об этом никому нельзя, угрожали уголовной ответственностью. Бийчанка без лишних вопросов оформила кредиты, сняла деньги с кредитных карт и отправила 944 тысячи рублей на счета, которые ей продиктовали", – рассказали в полиции.

О случившемся потерпевшая сообщила в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Барнауле 19-летний студент отдал мошенникам 400 долларов и 290 евро, которые принадлежали его родителям.