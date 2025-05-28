Бийчанка, ставшая матерью в юности, из-за нежелания работать накопила долг по алиментам
Женщину отправили на обязательные работы, которые привели к положительному результату
28 мая 2025, 16:29, ИА Амител
В Алтайском крае 31-летняя жительница Бийска после привлечения к административной ответственности официально трудоустроилась, чтобы выплачивать алименты 13-летнему сыну, сообщает региональная ФССП.
Женщина должна была отдавать четверть всех видов заработка на содержание несовершеннолетнего сына.
"Нежелание работать и исполнять родительский долг привело к тому, что в отношении должницы был составлен протокол об административном правонарушении за неуплату средств на содержание ребенка. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде отбывания обязательных работ сроком на 20 часов", – рассказали в ведомстве.
Принятая мера привела к положительному результату: после обязательных работ бийчанка погасила полумиллионную задолженность по алиментам в полном объеме и официально трудоустроилась.
Ранее другая жительница Бийска после длительной асоциальной жизни протрезвела, нашла работу и вернула детей.
16:56:10 28-05-2025
А где папа ребенка? Исправно платит?
18:09:29 28-05-2025
Гость (16:56:10 28-05-2025) А где папа ребенка? Исправно платит?... Она не знает кто папа
18:14:54 28-05-2025
Гость (18:09:29 28-05-2025) Она не знает кто папа ... Мы все папу знаем. Это неизвестный солдат.
18:48:12 28-05-2025
Гость (18:09:29 28-05-2025) Она не знает кто папа ... Она не знает, допустим. Но круг общения в Бийске сравнительно невелик. Сейчас можно сделать экспертизу ДНК, установить. Но никому не интересно, получается, политика государства - мужчины никогда не виноваты в незапланированной беременности, всё на женские плечи.
17:51:14 28-05-2025
Рожайте школьницы
17:57:38 28-05-2025
обязательных работ сроком на 20 часов.. после обязательных работ бийчанка погасила полумиллионную задолженность по алиментам Так можно за 20 часов полмиллиона (это только 25%) или очепятка?
20:41:09 28-05-2025
dok_СФ (17:57:38 28-05-2025) обязательных работ сроком на 20 часов.. после обязательных р... Да не. 20 часов повинности так напугали бийку, что она достала из матраца деньги и погасила всю задолженность.