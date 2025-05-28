НОВОСТИОбщество

Бийчанка, ставшая матерью в юности, из-за нежелания работать накопила долг по алиментам

Женщину отправили на обязательные работы, которые привели к положительному результату

28 мая 2025, 16:29, ИА Амител

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru
Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

В Алтайском крае 31-летняя жительница Бийска после привлечения к административной ответственности официально трудоустроилась, чтобы выплачивать алименты 13-летнему сыну, сообщает региональная ФССП.

Женщина должна была отдавать четверть всех видов заработка на содержание несовершеннолетнего сына.

"Нежелание работать и исполнять родительский долг привело к тому, что в отношении должницы был составлен протокол об административном правонарушении за неуплату средств на содержание ребенка. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде отбывания обязательных работ сроком на 20 часов", – рассказали в ведомстве.

Принятая мера привела к положительному результату: после обязательных работ бийчанка погасила полумиллионную задолженность по алиментам в полном объеме и официально трудоустроилась.

Ранее другая жительница Бийска после длительной асоциальной жизни протрезвела, нашла работу и вернула детей.

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

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НОВОСТИОбщество
Бийск Алименты ФССП

Комментарии 7

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Гость

16:56:10 28-05-2025

А где папа ребенка? Исправно платит?

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Гость

18:09:29 28-05-2025

Гость (16:56:10 28-05-2025) А где папа ребенка? Исправно платит?... Она не знает кто папа

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Гость

18:14:54 28-05-2025

Гость (18:09:29 28-05-2025) Она не знает кто папа ... Мы все папу знаем. Это неизвестный солдат.

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Гость

18:48:12 28-05-2025

Гость (18:09:29 28-05-2025) Она не знает кто папа ... Она не знает, допустим. Но круг общения в Бийске сравнительно невелик. Сейчас можно сделать экспертизу ДНК, установить. Но никому не интересно, получается, политика государства - мужчины никогда не виноваты в незапланированной беременности, всё на женские плечи.

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Гость

17:51:14 28-05-2025

Рожайте школьницы

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dok_СФ

17:57:38 28-05-2025

обязательных работ сроком на 20 часов.. после обязательных работ бийчанка погасила полумиллионную задолженность по алиментам Так можно за 20 часов полмиллиона (это только 25%) или очепятка?

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Гость

20:41:09 28-05-2025

dok_СФ (17:57:38 28-05-2025) обязательных работ сроком на 20 часов.. после обязательных р... Да не. 20 часов повинности так напугали бийку, что она достала из матраца деньги и погасила всю задолженность.

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