Бийчанка, ставшая матерью в юности, из-за нежелания работать накопила долг по алиментам

Женщину отправили на обязательные работы, которые привели к положительному результату

28 мая 2025, 16:29, ИА Амител

Судебный пристав / Фото Андрей Луковский / amic.ru

В Алтайском крае 31-летняя жительница Бийска после привлечения к административной ответственности официально трудоустроилась, чтобы выплачивать алименты 13-летнему сыну, сообщает региональная ФССП.

Женщина должна была отдавать четверть всех видов заработка на содержание несовершеннолетнего сына.

"Нежелание работать и исполнять родительский долг привело к тому, что в отношении должницы был составлен протокол об административном правонарушении за неуплату средств на содержание ребенка. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде отбывания обязательных работ сроком на 20 часов", – рассказали в ведомстве.

Принятая мера привела к положительному результату: после обязательных работ бийчанка погасила полумиллионную задолженность по алиментам в полном объеме и официально трудоустроилась.

Ранее другая жительница Бийска после длительной асоциальной жизни протрезвела, нашла работу и вернула детей.