Бийск вошел в топ городов, где можно открыть для себя неизведанную зимнюю Россию

Россияне все больше предпочитают спокойный отдых вдали от шумных мегаполисов

15 января 2025, 17:23, ИА Амител

Неизведанная зимняя Россия на Алтае / Фото: amic.ru

Бийск попал в шестерку российских городов, где можно открыть для себя неизведанную зимнюю Россию, сообщает "Яндекс Путешествия". Проведение отпуска в этих небольших городах ориентировано на туристов, предпочитающих спокойный отдых в исторической атмосфере и зимней обстановке.

"Тренд на более спокойный отдых вдали от шумных мегаполисов отражает желание открывать для себя новые грани родной страны. Ранее "Яндекс Путешествия" и Центр исследований малых городов изучили особенности поездок в малые города на новогодних каникулах и в Рождество. Так, спрос на праздничные путешествия в малые города по сравнению с прошлым новогодним сезоном вырос на 70%. А доля таких поездок среди всех направлений выросла с 7,6 до 9,5%", – говорится в исследовании.

Бийск

Город считается крупным научным центром Юго-Западной Сибири. Его трехсотлетняя история и старинные здания создают ощущение зимней сказки.

Начинать прогулку стоит с Бийской крепости. Увидеть деревянное строение можно будет только на изображениях, планах, так как со временем от нее остались лишь металлические сооружения, например, пушки. Музей Чуйского тракта, музей Алтайской духовной миссии, планетарий – еще одни интересные локации для посещения. В Новый год жители города и туристы смогут увидеть композицию из ледяных фигур, а темой для них стали сказки Александра Пушкина.

Добраться сюда можно на поезде либо на самолете до ближайших городов, Барнаула и Горно-Алтайска, где можно сделать пересадку на автобус до самого Бийска.

В городе за ночь с 27 января по 2 февраля на двоих в трехзвездочном отеле в среднем придется заплатить 3 900 рублей.

Рыбинск

Второй по величине город в Ярославской области расположен у слияния рек Волги, Шексны и Черемухи. Главной особенностью являются его необычные для современного глаза дореволюционные вывески. Они дополняют историческую архитектуру города, погружая в прошлое.

За пару дней можно прогуляться по улицам и набережным, а также посетить главные достопримечательности. Можно посмотреть на ГЭС, посетить Польский костел Сердце Иисуса, местную Красную площадь. Окунуться в историю поможет музей-этнопарк "Деревня Тыгыдым", но находится он в соседней деревне Мухино, в 43 километрах от Рыбинска. Также в городе работает музейная выставка "Новогодние истории": ее яркие и интересные экспонаты отправят многих посетителей в детство.

Добраться до Рыбинска можно на рейсовых автобусах либо на поезде из крупных городов.

В среднем остаться на ночь вдвоем в трехзвездочном отеле с 27 января по 2 февраля в городе можно за 6 300 рублей.

Йошкар-Ола

Столица Республики Марий Эл встречает туристов разнообразием архитектуры. По соседству можно увидеть как старинную застройку, так и советские привычные панельки, фахверковые дома и дворцы в стиле барокко.

Для прогулки обязательно стоит выбрать маршрут через набережные Брюгге и Амстердам. Также стоит посетить площадь Республики и Пресвятой Девы Марии – можно увидеть маленькую копию московской Спасской башни. А Республиканский театр кукол и сам выглядит как декорация для кукольного домика. Во время новогодних праздников в театрах города показывают тематические постановки.

Приехать в Йошкар-Олу можно железнодорожным транспортом. Также можно выбрать другой маршрут – на самолете до ближайших Казани и Чебоксар, а оттуда также на поезде.

Ночь в номере на двоих трехзвездочного отеля с 27 января по 2 февраля в среднем обойдется в 3 400 рублей.

Тобольск

Этот город в Тюменской области расположен в месте впадения реки Тобол в Иртыш, славится богатой природой и яркой сменой сезонов года.

Все, кто приезжает сюда, сразу стремятся посмотреть на Тобольский кремль – самое сердце города. После можно пройтись по заброшенной улице Мира, где много пустых зданий, дойдя до Музея семьи императора Николая II. Во время новогодних праздников в городе проводится марафон культурных мероприятий, в том числе можно посмотреть драматические и балетные постановки.

Добраться до Тобольска из других городов можно любым удобным способом: на самолете, поезде и автомобиле.

Средняя стоимость ночи на двоих в трехзвездочном отеле с 27 января по 2 февраля – 6 300 рублей.

Мышкин

Малый город Ярославской области с говорящим названием предлагает путешественникам погружение в атмосферу старинной купеческой России. Отдых здесь – это убежище от суеты больших городов.

Нельзя посетить Мышкин и не зайти в единственный во всем мире Музей мыши, как и в Мышкины палаты. А дальше можно и не строить четкого маршрута: в городке высокая концентрация музеев. Поэтому с полной свободой можно гулять по улочкам – обязательно найдется новое место для посещения. Но непременно стоит заглянуть в Музей малых форм крестьянской архитектуры, чтобы увидеть старинные деревянные постройки и предметы быта. Во время новогодних праздников в прошлые годы здесь проводились выставки, гулянья, мастер-классы, а также театральные постановки.

Приехать в городок можно на машине или автобусе. Либо можно доехать на поезде до станции Волга, откуда необходимо пересесть на общественный транспорт до Мышкина.

В среднем остаться на ночь вдвоем в трехзвездочном отеле с 27 января по 2 февраля в городе можно за 3 300 рублей.

Шуя

В одном из крупнейших городов Ивановской области туристы найдут множество интересных мест. Город более чем с 600-летней историей богат на архитектурные памятники.

Обязательно стоит посмотреть Никольский собор, ансамбль Воскресенского собора и другие церкви, которых в городе немало. Также стоит пройтись по местному Арбату – по улице Малахия Белова. Исторически Шуя является родиной мыловарения, поэтому обязательно посетить и музей мыла. А в январе традиционно проходит фестиваль "Русское Рождество". В течение нескольких дней можно посетить ярмарки, выставки, инсталляции, театральные постановки и мастер-классы.

Добраться можно на автобусе из соседних городов либо на поезде, который приезжает в саму Шую.

Ночь в номере на двоих трехзвездочного отеля с 27 января по 2 февраля в среднем обойдется в 5 600 рублей.