Как Алтайский край будет развивать автотуризм и какие дороги войдут в новую программу

Благодаря развитию транспортного сообщения у отдыхающих появится возможность за одно путешествие охватить все доступные виды туризма, которые есть на Алтае

28 ноября 2024, 06:15, ИА Амител

Чуйский тракт / Фото: Антон Мелешкин, предоставлено управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

Возможность охватить в Алтайском крае за одно путешествие максимальное количество достопримечательностей и локаций появится у путешественников, предпочитающих автомобильные маршруты. Такие перспективы откроет новая региональная программа развития автотуризма, рассчитанная до 2035 года. Она предусматривает создание глэмпинговых зон, парковок, а также приведение в нормативное состояние региональной и межмуниципальной дорожной сети. О том, как будет реализовываться эта программа, на международном туристском форуме VISIT ALTAI рассказал замначальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников.

Что региону даст программа развития автотуризма?

Алтайский край располагает практически всеми видами транспорта, что делает его доступным и привлекательным для гостей. Ежегодно туристические поездки по краю совершают порядка двух миллионов человек, из них около 75% – на автомобильном транспорте. Регион занимает первое место среди субъектов по протяженности дорог общего пользования, длина которых составляет более 50 тысяч километров. Развитие автотуризма – это приоритетная задача, стоящая перед правительством Алтайского края, и решать ее будут совместными усилиями сразу нескольких профильных ведомств, отметил Александр Барышников.

"Новая программа по развитию автомобильного туризма позволит скоординировать работу нашего ведомства, Министерства транспорта, управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, управления по тарифам, Министерства цифрового развития и местных администраций. Главная задача – создать благоприятную среду для автотуристов, обеспечив безопасность дорог, качественный придорожный сервис и доступность достопримечательностей", – говорит замначальника.

Чуйский тракт / Фото: Валерий Степанюк, предоставлено управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

Какие дороги войдут в программу?

Он напомнил, что через Алтайский край проходят три федеральные автомагистрали, обеспечивающие доступность туристических объектов. В их числе Чуйский тракт, А-321 и А-322, которые ведут в Горную Колывань и к степным озерам западной части региона. Ремонт этих дорог идет за счет федерального бюджета.

Однако путь отдыхающих пролегает и по дорогам регионального и местного значения, которые тоже необходимо обеспечить качественным полотном, надежной мобильной связью и интернетом. Нуждаются они и в развитии придорожной инфраструктуры, отмечает Александр Барышников. Реализовывать эти планы Алтайский край будет в рамках национальных проектов, таких как "Туризм и гостеприимство", "Инфраструктура для жизни" и "Эффективная и конкурентная экономика". Будут задействованы и региональные программы по развитию предпринимательства, туризма и транспортной системы.

В первую очередь автомобильных дорог, приоритетных для развития автомобильного туризма, включили Чуйский тракт, А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, A-522 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, K-04 Алтай – Кузбасс, K-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница с Кемеровской областью, K-06 Бийск – Белокуриха, K-08 Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница с Республикой Казахстан, K-12 Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница с Республикой Алтай, K-29 Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь".

Во вторую очередь включили К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница с Новосибирской областью (участок от села Кулунда до границы с Новосибирской областью), K-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан (участок от села Поспелиха до Змеиногорска), K-18 Алейск – Чарышское, K-24 Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби, K-70 Курья – Колывань – Бугрышиха (участок от села Курья до поселка имени 8 Марта, K-90 Славгород – Яровое, K-91 Чарышское – Малый Бащелак – Большой Бащелак – Тальменка – Солонешное.

"Первоначально внимание будет уделяться дорогам, которые ведут к наиболее популярным и перспективным дестинациям. Это предгорья Алтая, степные озера в Завьялово, Гуселетово и Яровом, Горная Колывань и Чарыш. Приоритетная задача – обеспечить соответствие всем стандартам. А вследствие этой работы могут появиться кольцевые маршруты по автомобильным дорогам. Так, в планах соединить территорию Алтайского района, включающего "Бирюзовую Катунь" и игорную зону, со Смоленским районом, Белокурихой и Солонешенским районом", – рассказывает о плюсах программы Александр Барышников.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае продолжается реконструкция дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Ремонт выполняется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, стоимость работ составляет более 1,5 млрд рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2025 года. Данная трасса является востребованным туристическим направлением. Она ведет к природному парку "Ая", реке Катунь, озеру Ая, а также к популярному туркомплексу "Бирюзовая Катунь". Общая протяженность дороги от Алтайского до Аи составляет 35 км.

Чуйский тракт / Фото: Валерий Степанюк, предоставлено управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности

Новые туристические маршруты

Благодаря развитию транспортного сообщения у отдыхающих появится возможность за одно путешествие охватить все доступные виды туризма, которые предлагает регион. При этом время в пути на автомобиле от точки до точки не превысит полутора часов. Турагентства разработают новые туристические маршруты, чтобы отдыхающие могли выбрать из всего разнообразия то, что наиболее интересно именно им.

"Уже сейчас в предгорной части региона формируются уникальные предложения. За один отпуск турист сможет, например, активно отдохнуть на "Бирюзовой Катуни", побывать в "Сибирской монете" или маральнике, проверить свое здоровье, пройти антивозрастные процедуры или сходить на водопады в Белокурихе, а культурно просветиться – в Бийске или в Денисовой пещере. Это все рядом. Турист сможет выбрать из всего многообразия предложений, которые сформируют туроператоры", – говорит Александр Барышников.

А чтобы не скучать в пути, можно послушать аудиогид Алтайтурцентра "Чуйский тракт. С тобой по пути!". Он состоит из 18 треков в формате аудиоспектакля и рассказывает о великих людях, живших в Алтайском крае, а также о самых красивых и живописных местах региона.

Губернатор Алтайского края подписал постановление правительства от 12.11.2024 № 433 об утверждении региональной программы "Развитие автомобильного туризма в Алтайском крае на период до 2035 года".