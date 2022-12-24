СМИ: замглавы Бийска Пазников подал заявление об увольнении

Горадминистрацию на этой неделе возглавил новый мэр

24 декабря 2022, 15:00, Никита Черников

Фото: biysk22.ru

Замглавы Бийска по организационной работе, промышленности и предпринимательству Евгений Пазников подал заявление об увольнении по собственному желанию, пишет «Бийский рабочий».

Чиновник работал в команде бывшего мэра Александра Студеникина. Не исключено, что с приходом на эту должность Виктора Щигрева со временем произойдут и другие кадровые изменения, полагает издание.

Напомним, 22 декабря на заседании Бийской гордумы состоялись выборы мэра. Им стал Виктор Щигрев, получивший 29 голосов депутатов из 30.

Чем известен новый бийский градоначальник — читайте в нашем материале.