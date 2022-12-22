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Чем известен Виктор Щигрев, который стал новым мэром Бийска

Несмотря на относительно юный для управленца возраст, стаж работы в органах власти у Щигрева составляет 10 лет

22 декабря 2022, 14:45, ИА Амител

Фото: t.me/altaigovernment
Фото: t.me/altaigovernment

22 декабря на заседании Бийской гордумы состоялись выборы главы города. Новым мэром стал Виктор Щигрев: его поддержали 29 из 30 депутатов. В истории наукограда это самый молодой руководитель: Щигреву 34 года. Однако опыт управленческой работы у новоиспечённого градоначальника уже составляет 10 лет. Подробнее о биографии Виктора Щигрева читайте в материале amic.ru.

Какое образование получил Щигрев и где он работал?

Виктор Андреевич Щигрев родился 23 апреля 1988 года в Бийске. В 2011-м окончил Алтайский государственный университет (юриспруденция), в 2021 году — магистратуру РАНХиГС (государственное и муниципальное управление).

В мэрии Бийска Щигрев во второй половине 2010-х годов занимал пост замначальника управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства. Некоторое время он также в качестве и.о. возглавлял отдел транспорта и связи в администрации города. Затем в 2020 году перешёл на работу заместителем главы Смоленского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и газификации.

Кроме того, до прихода на муниципальную службу Виктор Щигрев пробовал себя в предпринимательстве. На него было зарегистрировано ИП. В карточке предпринимателя с такими же ФИО указано, что субъект бизнеса был связан, прежде всего, с торговлей, а также предоставлением кредитов и деятельностью в области права.

Какие задачи будет решать Щигрев на посту мэра?

По его словам, город продолжит реализовывать федеральные программы, большое внимание уделит национальным проектам, «будем строить школы, детские сады, проводить капитальные ремонты, уделим внимание развитию частного сектора, будем строить и ремонтировать дороги, благоустраивать парки», — цитирует нового мэра «Бийский рабочий».

А отставки в администрации города будут?

Щигрев пообещал, что изменения коснутся не всех чиновников, а сами перемещения окажутся точечными: «Кадровые перестановки, конечно же, будут, но они будут носить спокойный характер».

Как оценивает нынешнее состояние наукограда новый мэр?

Виктор Щигрев считает, что город во многом продвинулся за последние годы, участвует в национальных проектах. «Проблем, конечно, много, но мы будем их решать. Первостепенно: дороги, ливневые канализации, безнадзорные животные и так далее. Активно надо заняться и переселением граждан из ветхого аварийного жилья», — отметил управленец.

Как Щигрев оценивает свою подготовку?

Мэр не считает, что возраст станет для него помехой, так как чиновник успел накопить опыт работы на руководящих должностях: «Да я, наверное, самый молодой мэр, но скажу так — десять лет работы на сложных, ответственных должностях дали мне многое. Последнее время работал заместителем главы Смоленского района по вопросам ЖКХ, строительства, газификации, архитектуры. Поэтому основные проблемы в городе и вообще, как устроена работа в муниципалитете — мне известны. Я здесь не чужой человек. Определим „болевые точки“ и будем работать командой».

Комментарии 19

  • Выжили всё таки Студеникина?. Нашим депутатам неугоден тот, кто действительно, что то делает для города. Нам нужны Громогласовы и ей подобные.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, это точно!
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Да да Вы правы...капец городу...
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Да да Вы правы..капец городу..
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, точнее и не скажешь!
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Депутат - это диагноз. Хоть Госдумы, хоть Бийской. Грамотные и честные управленцы, как Студеникин, им неугодны. Сейчас замутят с новым мэром...
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, верно!
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Разворуют последнее. Нет чтобы возрождать предприятия в городе. Давать рабочие места, продадут оставшееся. Строить жильё, чтобы оставалась молодёжь.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ужас, нашли кого выбрать. Разворуют последние. Итак предприятий не осталось. Всё разворовали или продали. И этот будет в рот заглядывать, пока не накушается. А им будут вертеть, как марионеткой
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Скоро 20 летних пацанов будут ставить,куда смотрит дума Бийска,или никуда..........
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Он родом из самой коррупционной сферы деятельности ЖКХ
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Умный, образованный, опытный и т.д. пусть для начала промониторит дела в городском транспорте, на каком основании собираются повышать проезд? Все обоснования и доводы -надуманы. Никто по-настоящему этим не занимался и не интересовался. Целыми днями гоняют по городу пустые трамваи и автобусы, хоть по 1000 руб. сделай проезд ,все будет мало. При СССР практиковался мониторинг, теперь все с потолка. Молодежь уезжает, старики вымирают, с кого деньги-то собрались вымогать?
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Хоть кого ставьте для простого народа ничего не меняется, только по прежнему слуги народные лучше хозяев живут.
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Бийск еще в узких кругах называют силиконовая долина, для особо просвещенных..., кладезь инноваций и прогресса
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, так у него самого автобусы ездят по Бийскому району,сам цены и задрал, так что ничего лучшего ждать нечего...
    23 декабря, Гость   Ответить
  • Нормальный мужик , не надо судить раньше времени , человек еще себя не успел проявить
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Детсад-школа-мэр. Вот это карьера!!!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Где мой комментарий? Детсад-школа-мэр? Вот это карьера!!!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Вот это карьера!!! - завидуйте молча
    27 декабря, Гость   Ответить
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