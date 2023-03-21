Минздрав прокомментировал гибель 2-летней девочки, которая съела таблетки бабушки

Трагедия случилась 15 марта в Бийске, расследуется уголовное дело

21 марта 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Минздраве Алтайского края прокомментировали смерть двухлетней бийчанки, которая скончалась после того, как съела сильнодействующие таблетки своей бабушки.

В ведомстве принесли искренние соболезнования родным и близким ребёнка, а также сообщили, что министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в курсе произошедшего.

"Назначена служебная проверка. По её результатам будет вынесено соответствующее решение. Правоохранительные органы также занимаются этим делом, они вынесут своё решение по результатам следствия", – рассказали в министерстве.

Напомним, трагедия случилась 15 марта. Девочка съела таблетки, и её состояние сильно ухудшилось. Принятые меры медицинской помощи оказались недостаточными, и вечером того же дня малышка скончалась от острого отравления. Возбуждено уголовное дело.