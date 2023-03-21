Минздрав прокомментировал гибель 2-летней девочки, которая съела таблетки бабушки
Трагедия случилась 15 марта в Бийске, расследуется уголовное дело
21 марта 2023, 13:15, ИА Амител
В Минздраве Алтайского края прокомментировали смерть двухлетней бийчанки, которая скончалась после того, как съела сильнодействующие таблетки своей бабушки.
В ведомстве принесли искренние соболезнования родным и близким ребёнка, а также сообщили, что министр здравоохранения региона Дмитрий Попов в курсе произошедшего.
"Назначена служебная проверка. По её результатам будет вынесено соответствующее решение. Правоохранительные органы также занимаются этим делом, они вынесут своё решение по результатам следствия", – рассказали в министерстве.
Напомним, трагедия случилась 15 марта. Девочка съела таблетки, и её состояние сильно ухудшилось. Принятые меры медицинской помощи оказались недостаточными, и вечером того же дня малышка скончалась от острого отравления. Возбуждено уголовное дело.
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