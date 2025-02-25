Бийские медики спасли подростка, проглотившего иголку

Мальчика выписали из больницы спустя восемь дней после операции

25 февраля 2025, 19:00, ИА Амител

Юный бийчанин проглотил иголку / Фото: vk.com/gdb_biisk

В городскую детскую больницу Бийска поступил 13-летний мальчик с жалобами на боли в нижней части живота. Подросток рассказал, что случайно проглотил канцелярскую иглу. Об этом сообщили на странице медучреждения во "ВКонтакте".

После осмотра детского хирурга мальчику сделали рентген, который показал инородное тело длиной около трех сантиметров в нижнем отделе живота справа. Врачи приняли решение о срочной операции.

Команда опытных хирургов, анестезиологов-реаниматологов и медсестер провела лапаротомию, вскрыв брюшную полость и удалив иглу из подвздошной кишки. Операция длилась полтора часа.

Как отметили в медучреждении, постоперационный период пациент перенес безупречно.