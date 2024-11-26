Российские хирурги достали из женщины 1,5 кг монет

Опытный хирург поделилась случаем из многолетней практики

26 ноября 2024, 19:25, ИА Амител

Монеты / Фото: pxhere.com/ru/photo/868414

В Тульской области прооперировали пациентку, которая проглотила 1,5 кг монет. Об этом рассказали на телеканале "Первый Тульский".

Случаем из многолетней практики поделилась заведующая хирургическим отделением в Ваныкинской больнице.

Женщину средних лет привезли в больницу с кровотечением язвы желудка. Врачи решили проводить срочную операцию.

"Хирург достала из желудка пациента 1,5 кг монет", – рассказали в репортаже.

Есть мнения, что женщина использовала свой живот в качестве копилки. Предположительно, она страдает расстройством пищевого поведения, которое выражается в желании есть несъедобные предметы.

Какую сумму денег женщина "хранила" в себе и сколько монет из нее вытащили в количественном отношении, неизвестно.