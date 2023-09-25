Бийский драматический театр отправился на обменные гастроли в Рыбинск

За три дня бийские актеры покажут постановки "Очень простая история", "Две дюжины алых роз" и "Восемь любящих женщин"

25 сентября 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бийский драматический театр отправился на обменные гастроли. Как сообщают "Вести Алтай", труппа выступит в городе Рыбинске Ярославской области, где покажут свои лучше спектакли.

Первое выступление состоится 27 сентября. За три дня бийские актеры покажут постановки "Очень простая история", "Две дюжины алых роз" и "Восемь любящих женщин". Как отмечают в драмтеатре, для гастролей отобрали те спектакли, которые больше всего понравились бийчанам.

Всего в команде 35 человек. Для доставки реквизита понадобилась отдельная фура. Предполагается, что после выступлений в Рыбинске театр будет показывать свои спектакли в Бийске с теми же декорациями, костюмами и полным актерским составом.