Бийское кафе, возле которого убили свадебного ведущего, давно пытаются закрыть

Возле "злачного места" регулярно устраивают разборки подвыпившие люди

19 июля 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Возле бийского кафе "Айсберг", где накануне убили молодого человека, регулярно происходят драки, пишет "КП-Барнаул" со ссылкой на местных жителей.

Напомним, ночью 17 июля между посетителями заведения произошел конфликт. 21-летний парень дважды ударил по голове 29-летнего потерпевшего, из-за чего тот упал на асфальт и скончался. Как выяснилось позже, погиб известный свадебный ведущий и организатор мероприятий Вадим Кутузов.

Бийчане, проживающие возле "Айсберга", утверждают, что для этого места ссоры и драки не являются чем-то необычным, – там регулярно устраивают разборки подвыпившие люди.

К примеру, задержанный за убийство Вадима уже нападал на людей возле "Айсберга": год назад ударил ножом подростка и получил за это условное наказание.

В администрацию города неоднократно отправляли жалобы с просьбой закрыть "злачное место", но, как пояснили власти, для этого нет каких-либо законных оснований.

Примечательно, что к лежащему Вадиму никто не подошел, даже сотрудники заведения не обратили на него внимания. Молодого человека обнаружили утром пассажиры проезжавшего мимо трамвая, а ведь все случилось ночью.