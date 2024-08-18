Бизнесмен из Ярославля оделся фараоном и запряг сотрудников в колесницу
Так управляющий решил отпраздновать свой день рождения
18 августа 2024, 18:33, ИА Амител
Ярославский бизнесмен оделся в образ фараона и запряг сотрудников в колесницу в честь своего дня рождения. Как сообщает "Время Пресс", праздник устроили на фирме "Ярославский бройлер".
Бизнесмен возомнил себя египетским фараоном, вырядил сотрудников в рабов, заставил их катать себя в колеснице. Кадры попали в Сеть.
В соцсетях комментаторы задаются вопросом, насколько уместно подобное "веселье" в нынешние времена. Некоторые даже сравнили это с "голой вечеринкой" блогера Насти Ивлеевой.
"Таким празднеством должна заинтересоваться прокуратура. Это не шутки, это перебор. Выставить всё это на обозрение людей — это преступление в наше время. Позор огромнейший этому собственнику предприятия", – написала один из комментаторов.
19:40:05 18-08-2024
действительно перебор
19:48:42 18-08-2024
Наверно, с колесницы головой об асфальт рухнулся. Но владелец фирмы.юНе моги воспротивиться.Мигом на улице останешься.
19:52:40 18-08-2024
Гость. (19:48:42 18-08-2024) Наверно, с колесницы головой об асфальт рухнулся. Но владеле... вы можете как угодно своему работодателю вылизывать, если себя не уважаете.
08:32:57 19-08-2024
Гость (19:52:40 18-08-2024) вы можете как угодно своему работодателю вылизывать, если се... я думаю, люди выбирали между увольнением и остаться на работе на предложение побыть "лошадками" своего начальника. Если бы работы было завались, как в СССР, никто бы на такое унижение не пошел. Хотя, вы же претензий к "корпоративным правилам" не имеете? А там и похуже придумывают правила, типа петь гимн компании каждое утро, участвовать в тимбилдинге, ходить в церковь по выходным и т.д.
11:12:57 19-08-2024
Гость (08:32:57 19-08-2024) я думаю, люди выбирали между увольнением и остаться на работ... У всех по-разному. Мы с бывшим начальником "планерки" устраивали на работе в нерабочее время. Там был еще один нач, не пьющий. Он иногда приезжал и на всех орал.
19:51:50 18-08-2024
"возомнил себя египетским фараоном, вырядил сотрудников в рабов"------- а с чего сей раб божий решил, что рабы в Египте таскали на головах такие шляпы?
19:54:48 18-08-2024
Ну хотите вы страдать - страдайте!!! Не лезьте, пожалуйста, к другим!
19:56:21 18-08-2024
Да, конечно, возмущать может все что угодно! Но только не рост цен, беззаконие, повальная тупость.
20:28:33 18-08-2024
а мясо бройлерных кур тем временем дорожает....видимо, фараон готовится воздвигать себе пирамиду наподобие той, что его предшественник Тутанхамон строил...
20:35:11 18-08-2024
Это не сотрудники, а действительно рабы, раз позволяют делать это с собой.
20:35:54 18-08-2024
Совсем берега попутали "бизнесмены"..
21:30:44 18-08-2024
Лица на фото не сильно обезображенные интеллектом
21:42:20 18-08-2024
С головой у него все норм? Мозгов совсем нет уже?
21:54:50 18-08-2024
Так получается в сималендЕ ещё не всё так плохо
22:13:33 18-08-2024
Крыша едет не спеша,
Тихо шифером шерша.
22:17:53 18-08-2024
Интересно какой закон нарушен, если никакой, то зачем об этом писать? Он кого то принуждал? Может предложил сотрудникам не как начальник, а как частное лицо подзаработать и неплохо оплатил данную работу?
22:18:51 18-08-2024
Ждём извинения от фараона
10:14:28 19-08-2024
Дмитрий (22:18:51 18-08-2024) Ждём извинения от фараона... Извиняюсь
22:53:06 18-08-2024
А как зовут его не пишут? Забавно
23:13:35 18-08-2024
Капитализьм, хозяин имеет право. А мы все в той или иной степени чьи-то рабы. С 19 августа 1991 года. Нравится вам это или нет. И "выдавливать из себя раба по капле" как Чехов уже не получится.
23:25:12 18-08-2024
А может сами работники решили так поздравить руководителя. Почему мы видим только плохое
00:55:43 19-08-2024
Типа сейчас в такое время нельзя. А иное - можно. Чушпаны все.
15:24:03 19-08-2024
труженники все какие-то одинаковые - жырненькие, гладенькие... наверняка за рабочее место держатся.