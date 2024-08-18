Бизнесмен из Ярославля оделся фараоном и запряг сотрудников в колесницу

Так управляющий решил отпраздновать свой день рождения

18 августа 2024, 18:33, ИА Амител

Фото: vk "Подслушано в Рыбинске"

Ярославский бизнесмен оделся в образ фараона и запряг сотрудников в колесницу в честь своего дня рождения. Как сообщает "Время Пресс", праздник устроили на фирме "Ярославский бройлер".

Бизнесмен возомнил себя египетским фараоном, вырядил сотрудников в рабов, заставил их катать себя в колеснице. Кадры попали в Сеть.

В соцсетях комментаторы задаются вопросом, насколько уместно подобное "веселье" в нынешние времена. Некоторые даже сравнили это с "голой вечеринкой" блогера Насти Ивлеевой.

"Таким празднеством должна заинтересоваться прокуратура. Это не шутки, это перебор. Выставить всё это на обозрение людей — это преступление в наше время. Позор огромнейший этому собственнику предприятия", – написала один из комментаторов.