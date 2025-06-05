Бизнесмена, чинившего крышу в алтайской школе, обвинили в хищении 14 млн рублей

Кроме того, его компания не соблюдала правила техники безопасности и затопила школу

05 июня 2025, 17:49, ИА Амител

Последствия ремонта / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Директору алтайской компании предъявили обвинение в хищении бюджетных средств при реконструкции крыши школы в селе Советском. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации следствия, в сентябре 2024 года руководство фирмы заключило контракт на работы общей стоимостью свыше 39 млн рублей. Подрядчик получил аванс и стал создавать видимость выполнения условий контракта, в действительности выполнив работы лишь на 30%, при том, что сроки постоянно продлевались.

"Таким образом обвиняемый похитил свыше 14 млн рублей, выделенных в качестве аванса из бюджета региона, распорядившись ими по своему усмотрению", – заявили в ведомстве.

Кроме того, при выполнении строительных работ бизнесмен нарушил правила безопасности, что причинило крупный ущерб. В частности, подрядчик демонтировал крышу, не закрыв открытые участки кровли пленкой. В результате здание затопило дождевой водой – это привело к повреждению электрики, слаботочной системы и отделочных слоев стен. Причиненный ущерб составил не менее 13 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 cт. 159 УK PΦ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба"). Предприниматель арестован, ему предъявили обвинение.