Почти всем условно. В Барнауле суд вынес приговор членам крупной банды автоподставщиков
Всех обвинили по статье о мошенничестве в сфере страхования
04 июня 2025, 15:06, ИА Амител
В Индустриальном районном суде вынесли приговоры членам банды барнаульских автоподставщиков. Причем только двое получили реальные сроки, а 28 других подсудимых отделались или штрафом, или условным наказанием, сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.
Как осудили автоподставщиков?
Почти всех судили по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Некоторым подсудимым вменили ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и другие части статьи 159.5 УК РФ. Двое подсудимых, которые были осуждены за кражу и находились в СИЗО, получили реальные сроки.
"Евгений Волобуев получил два с половиной года лишения свободы, а окончательный приговор – шесть лет десять месяцев в колонии строгого режима, с учетом прошлого приговора. Антон Рязанцев получил два года лишения свободы, окончательный приговор с учетом прошлой судимости – два года восемь месяцев в колонии строгого режима. Обоих под стражу взяли в зале суда", – рассказал корреспондент amic.ru.
Минимальное наказание автоподставщикам, которое сегодня вынес суд, – штраф в размере 50 тысяч рублей. Всего оштрафовали четверых: двоих на 50 тысяч и еще двоих на 100 тысяч. Максимальный приговор с условным лишением свободы – четыре года шесть месяцев. Условные сроки получили 24 человека из 30.
За что судили банду?
По версии следствия, в 2022 году барнаулец Александр Кузнецов решил организовать преступную группу для страхового мошенничества. Он набрал из числа "наиболее надежных и проверенных" знакомых людей, которые согласились выполнять его указания. Затем участники банды совершали подставные ДТП, чтобы обращаться в страховые компании и получить от них деньги обманным путем. Всего они инсценировали более 20 ДТП в Барнауле и в Новоалтайске, причинив ущерб девяти страховым компаниям на общую сумму более 7 млн рублей.
Следствие считает, что подсудимые находили автомобили с дорогостоящим ремонтом, чтобы получить максимальную прибыль при наступлении страхового случая. Члены банды разрабатывали детальные сценарии инсценировок аварий и создавали видимость "случайности их наступления". За участие в афере они получали деньги, прибыль распределялась между участниками группы.
В 2022 и 2023 годах банда совершила подставные ДТП на улицах: Власихинская (два ДТП), Молодежная, Малахова (два ДТП), Партизанская, Павловский тракт (три ДТП), Космонавтов, Германа Титова, Эмилии Алексеевой, Георгия Исакова (три ДТП), Гущина, Братский проезд и Весенняя (два ДТП). Также были подстроены аварии на ул. Белоярской (два ДТП) и ул. Космонавтов (два ДТП) в Новоалтайске. Подробнее об их "схеме" можно прочитать здесь.
Подсудимые признали свою вину, раскаялись в содеянном и возместили ущерб на общую сумму 2,5 млн рублей.
Какие сроки запрашивал прокурор?
Всего банда состояла из 39 человек, изначально судили их всех, процесс стартовал еще 26 ноября 2024 года. Однако затем восемь человек пошли на "мировую" со страховыми компаниями, их уголовное преследование прекратилось.
Для остальных прокурор запросила реальные сроки – от полутора до восьми лет колонии со штрафами. Минимальный срок (год и шесть месяцев) она попросила дать члену преступной группы Вячеславу Давыдову. А самый большой срок гособвинение потребовало для организатора банды Александра Кузнецова (восемь лет колонии со штрафом 700 тысяч рублей), а также для его помощника Евгения Волобуева.
Правда, Александр Кузнецов не явился на заседание суда 9 апреля, так как уехал на СВО. Суд приостановил рассмотрение его дела, объявил подозреваемого в розыск и постановил заключить его под стражу на шесть месяцев.
Почти все обвиняемые находились под подпиской о невыезде, двое сидели в СИЗО по делу о краже. Свою вину подсудимые признали и согласились с обвинением.
Что говорили подсудимые в последнем слове, можно прочитать здесь.
15:35:02 04-06-2025
Если бы не было оленей, съезжающих с кольца не с крайнего правого ряда - не было бы всего этого чудовищного преступления против бедненьких нищих страховых компанечек.
Во всём виноваты олени.
16:10:42 04-06-2025
5454 (15:35:02 04-06-2025) Если бы не было оленей, съезжающих с кольца не с крайнего пр...
Олени съезжают с кольца из крайнего левого ряда или иного другого, кроме крайнего правого или первого. А так да, судили не за нарушение ПДД, а за то, что отняли денежку у мошенников из страхового бизнеса
16:34:15 04-06-2025
5454 (15:35:02 04-06-2025) Если бы не было оленей, съезжающих с кольца не с крайнего пр... В списке улиц то конечно же сплошные кольца, ага :-) Получается что кольца то не при чем
21:56:08 04-06-2025
5454 (15:35:02 04-06-2025) Если бы не было оленей, съезжающих с кольца не с крайнего пр... А давайте все будем ездить по кольцам только по одной крайней правой полосе! И пусть все около колец встанет в мегапробку!
07:12:22 05-06-2025
Гость (21:56:08 04-06-2025) А давайте все будем ездить по кольцам только по одной крайне... А давайте ту пить не будем и все будет хорошо.
15:42:43 04-06-2025
Колбасу в магазине украдет - 3 года дают, а тут суммы ущерба на порядки больше и условно ?
15:51:44 04-06-2025
Гость (15:42:43 04-06-2025) Колбасу в магазине украдет - 3 года дают, а тут суммы ущерба... Ущерб? Ну давайте тогда страховщиков садить, когда они по ОСАГО копейки насчитают и обычный водила-терпила остаётся с носом.
16:32:43 04-06-2025
9 (15:51:44 04-06-2025) Ущерб? Ну давайте тогда страховщиков садить, когда они по ОС... Конечно ущерб, они мало того что страховые обували, так и народ, кому они подставились вынужден был делать машины за свой счет и иметь повышенный коэффициент к ОСАГО. Это уже прямой ущерб конкретным людям. Желаю чтобы тебе такой же подставушник попался, посмотрим как ты тогда будешь петь
16:58:46 04-06-2025
Гость (16:32:43 04-06-2025) народ, кому они подставились вынужден был делать машины за свой счет и иметь повышенный коэффициент к ОСАГО. Это уже прямой ущерб конкретным людям
До дураков доходит по разному. Кому то через голову/руки/ноги, а кому то через кошелек. Вы зачем нарушителей ПДД пытаетесь в пострадавших выставить? Сами влетели?
15:54:43 04-06-2025
Гость (15:42:43 04-06-2025) Колбасу в магазине украдет - 3 года дают, а тут суммы ущерба... группой лиц в сговоре. Чем больше воруешь, тем меньше дают. Всем известно же
15:51:14 04-06-2025
витька антибиотик на десятилетия вперед смотрел, когда переобутому прокурору про разницу в воровстве велика и поезда рассказывал ))
16:06:40 04-06-2025
маловато
16:31:30 04-06-2025
то-то у них такие счастливейшие рожи на фото. кстати за фото спасибо, смалевал себе "на память" ткскзть
17:06:54 04-06-2025
Выходит, пострадавшие - сама банда! (только вдуматься - БАНДА!), остальные олени и свидетели..
23:40:19 04-06-2025
Возникает иногда желание, купить какую-нибудь железную машину недорого (победу или москвича) и поездить исключительно по правилам. В одного без группы лиц и сговора, интересно примут?