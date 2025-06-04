Всех обвинили по статье о мошенничестве в сфере страхования

04 июня 2025, 15:06, ИА Амител

Суд над автоподставщиками в Барнауле / Фото: amic.ru

В Индустриальном районном суде вынесли приговоры членам банды барнаульских автоподставщиков. Причем только двое получили реальные сроки, а 28 других подсудимых отделались или штрафом, или условным наказанием, сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Как осудили автоподставщиков?

Почти всех судили по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Некоторым подсудимым вменили ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и другие части статьи 159.5 УК РФ. Двое подсудимых, которые были осуждены за кражу и находились в СИЗО, получили реальные сроки.

"Евгений Волобуев получил два с половиной года лишения свободы, а окончательный приговор – шесть лет десять месяцев в колонии строгого режима, с учетом прошлого приговора. Антон Рязанцев получил два года лишения свободы, окончательный приговор с учетом прошлой судимости – два года восемь месяцев в колонии строгого режима. Обоих под стражу взяли в зале суда", – рассказал корреспондент amic.ru.

Минимальное наказание автоподставщикам, которое сегодня вынес суд, – штраф в размере 50 тысяч рублей. Всего оштрафовали четверых: двоих на 50 тысяч и еще двоих на 100 тысяч. Максимальный приговор с условным лишением свободы – четыре года шесть месяцев. Условные сроки получили 24 человека из 30.

Суд над автоподставщиками в Барнауле / Фото: amic.ru

За что судили банду?

По версии следствия, в 2022 году барнаулец Александр Кузнецов решил организовать преступную группу для страхового мошенничества. Он набрал из числа "наиболее надежных и проверенных" знакомых людей, которые согласились выполнять его указания. Затем участники банды совершали подставные ДТП, чтобы обращаться в страховые компании и получить от них деньги обманным путем. Всего они инсценировали более 20 ДТП в Барнауле и в Новоалтайске, причинив ущерб девяти страховым компаниям на общую сумму более 7 млн рублей.

Следствие считает, что подсудимые находили автомобили с дорогостоящим ремонтом, чтобы получить максимальную прибыль при наступлении страхового случая. Члены банды разрабатывали детальные сценарии инсценировок аварий и создавали видимость "случайности их наступления". За участие в афере они получали деньги, прибыль распределялась между участниками группы.

В 2022 и 2023 годах банда совершила подставные ДТП на улицах: Власихинская (два ДТП), Молодежная, Малахова (два ДТП), Партизанская, Павловский тракт (три ДТП), Космонавтов, Германа Титова, Эмилии Алексеевой, Георгия Исакова (три ДТП), Гущина, Братский проезд и Весенняя (два ДТП). Также были подстроены аварии на ул. Белоярской (два ДТП) и ул. Космонавтов (два ДТП) в Новоалтайске. Подробнее об их "схеме" можно прочитать здесь.

Подсудимые признали свою вину, раскаялись в содеянном и возместили ущерб на общую сумму 2,5 млн рублей.

Суд над автоподставщиками в Барнауле / Фото: amic.ru

Какие сроки запрашивал прокурор?

Всего банда состояла из 39 человек, изначально судили их всех, процесс стартовал еще 26 ноября 2024 года. Однако затем восемь человек пошли на "мировую" со страховыми компаниями, их уголовное преследование прекратилось.

Для остальных прокурор запросила реальные сроки – от полутора до восьми лет колонии со штрафами. Минимальный срок (год и шесть месяцев) она попросила дать члену преступной группы Вячеславу Давыдову. А самый большой срок гособвинение потребовало для организатора банды Александра Кузнецова (восемь лет колонии со штрафом 700 тысяч рублей), а также для его помощника Евгения Волобуева.

Правда, Александр Кузнецов не явился на заседание суда 9 апреля, так как уехал на СВО. Суд приостановил рассмотрение его дела, объявил подозреваемого в розыск и постановил заключить его под стражу на шесть месяцев.

Почти все обвиняемые находились под подпиской о невыезде, двое сидели в СИЗО по делу о краже. Свою вину подсудимые признали и согласились с обвинением.

Что говорили подсудимые в последнем слове, можно прочитать здесь.