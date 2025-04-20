Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Барнаул

Его принял митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий

20 апреля 2025, 18:20, ИА Амител

Благодатный огонь доставлен в Барнаул / Фото: "Вести Алтай"

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Покровский кафедральный собор Барнаула, сообщили "Вести Алтай".

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий принял его от Благочинного Заринского церковного округа протоиерея Андрея Ушакова.

Напомним, в ночь с 19 на 20 апреля во всех храмах Барнаула прошли торжественные пасхальные богослужения. Сотни горожан собрались вместе, чтобы встретить главное православное событие года – Светлое Христово Воскресение. Как это было – смотрите в фоторепортаже amic.ru.