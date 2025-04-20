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Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Барнаул

Его принял митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий

20 апреля 2025, 18:20, ИА Амител

Благодатный огонь доставлен в Барнаул / Фото: "Вести Алтай"
Благодатный огонь доставлен в Барнаул / Фото: "Вести Алтай"

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Покровский кафедральный собор Барнаула, сообщили "Вести Алтай".

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий принял его от Благочинного Заринского церковного округа протоиерея Андрея Ушакова.

Напомним, в ночь с 19 на 20 апреля во всех храмах Барнаула прошли торжественные пасхальные богослужения. Сотни горожан собрались вместе, чтобы встретить главное православное событие года – Светлое Христово Воскресение. Как это было – смотрите в фоторепортаже amic.ru.

Барнаул Алтайский край праздники религия пасха
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Комментарии 7

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Гость

19:55:36 20-04-2025

"Нисхождение Благодатного огня" - это слишком регулярное "чудо", чтобы не подозревать в "феномене" дело рук человеческих и слепо верить в его "сверхъестественность"!

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Гость

22:06:58 20-04-2025

Ко мне б зашли, я б им поджёг чё хотели...
И не мучились из такой дали тащить...

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Гость

06:17:40 21-04-2025

Разводилово похлеще марафонов всяких лерчек

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Гость

08:19:51 21-04-2025

Гость (06:17:40 21-04-2025) Разводилово похлеще марафонов всяких лерчек... Вот уже две тысячи лет как...

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Дюша

08:45:56 21-04-2025

И прекрасный повод на халяву погостить у друзей в Израиле...

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Элен без ребят

10:07:15 21-04-2025

мне кажется или сама природа захотела огонек потушить?

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Гость

10:40:20 21-04-2025

Забавно, а как раньше они переносили бл. огонь при отсутствии самолетов? Пока донесут из точки а в точку бе, уже следующий поджигать надо.

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