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Забытая земля. Как выглядит овраг за ТРЦ "Европа" перед превращением в парк

На первом этапе приведут в порядок территорию, которая находится ближе к улице Шумакова

16 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Будущий парк 300-летия Барнаула, апрель 2025 / Фото: amic.ru

Судьба заброшенной территории за ТЦ "Европа" площадью почти 15 гектаров наконец-то решена. После долгих лет неопределенности и несбывшихся планов (от парка 50-летия СССР до "Национальной деревни") это место готовится к кардинальному преображению.

Комитет по благоустройству нашел подрядчика, который за 89,7 миллиона рублей в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" начнет обустройство парка 300-летия Барнаула. Первый этап работ, включающий демонтаж, планировку и создание инфраструктуры у улицы Шумакова, должен завершиться к 1 декабря 2025 года. В планах – аллеи, площадки для отдыха и спорта, современное освещение. Всего будет три этапа, каждый год на эти цели будут тратить около 100 млн рублей. 

Но это все – впереди. А сейчас мы предлагаем вам взглянуть на эту территорию такой, какая она есть сегодня, – до начала масштабных работ. 

фоторепортажи парк 300-летия Барнаула

Комментарии 2

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Гость

10:41:20 16-04-2025

А может сюда зоопарк переселить в будущем? И сделать как в Новосибе! Что б деревьев МНОГО и вольеры побольше!

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Гость

11:11:57 16-04-2025

Гость (10:41:20 16-04-2025) А может сюда зоопарк переселить в будущем? И сделать как в Н... Было бы ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

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