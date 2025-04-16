Забытая земля. Как выглядит овраг за ТРЦ "Европа" перед превращением в парк

На первом этапе приведут в порядок территорию, которая находится ближе к улице Шумакова

16 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Будущий парк 300-летия Барнаула, апрель 2025 / Фото: amic.ru

Судьба заброшенной территории за ТЦ "Европа" площадью почти 15 гектаров наконец-то решена. После долгих лет неопределенности и несбывшихся планов (от парка 50-летия СССР до "Национальной деревни") это место готовится к кардинальному преображению.

Комитет по благоустройству нашел подрядчика, который за 89,7 миллиона рублей в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" начнет обустройство парка 300-летия Барнаула. Первый этап работ, включающий демонтаж, планировку и создание инфраструктуры у улицы Шумакова, должен завершиться к 1 декабря 2025 года. В планах – аллеи, площадки для отдыха и спорта, современное освещение. Всего будет три этапа, каждый год на эти цели будут тратить около 100 млн рублей.

Но это все – впереди. А сейчас мы предлагаем вам взглянуть на эту территорию такой, какая она есть сегодня, – до начала масштабных работ.