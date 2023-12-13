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Блогер, бьюти-коуч. Кто такая Рада Русских, которая будет выдвигаться в президенты?

За жизнью блогера следят сотни тысяч пользователей

13 декабря 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: соцсети Рады Русских
Фото: соцсети Рады Русских

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских заявила о планах баллотироваться в президенты РФ в 2024 году. Об этом она написала на своей странице в соцсетях, прикрепив снимок обращения в Центризбирком. Рассказываем, что известно о блогере, которая намерена стать российским лидером.

Что известно о выдвижении Рады Русских на пост президента?

О планах побороться за кресло главы государства девушка заявила 13 декабря. К своему посту в соцсетях Русских прикрепила фото обращения в Центризбирком, в котором уведомляет "о проведении собрания группы избирателей в поддержку своего самовыдвижения". Оно состоится 17 декабря в Москве.

"Дорогие, я в этом году самовыдвиженец на выборах президента РФ", – написала девушка.

Кто такая Рада Русских?

Раде Русских 39 лет. Она переехала в столицу УрФО из Москвы. В Екатеринбурге девушка сначала занималась макияжем, а затем создала свой бренд косметики. Увлекается магией и эзотерикой.

За жизнью Рады Русских в одной из социальных сетей следят более полумиллиона человек. Известно, что девушка создала свой центр волновой диагностики, который пропагандирует "здоровье без медикаментов".

По данным СМИ, в 2021 году в Мексике визажистку избили шаманы Тин и Магуа, когда в неадекватном состоянии проводили обряды.

Когда пройдут выборы президента РФ?

Нового президента России, который будет управлять страной до 2030 года, россияне будут выбирать 17 марта 2024 года. Дату голосования определил на прошлой неделе Совет Федерации. Действующий президент страны Владимир Путин планирует баллотироваться на эту должность снова. Кто намерен составить ему конкуренцию, читайте в материале amic.ru:  "Военные и либералы. Кто уже объявил об участии в выборах президента России – 2024".

Фото: kremlin.ru

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В 2023 году пресс-конференция главы государства Владимира Путина и прямая линия пройдут в совмещенном формате
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выборы блогеры

Комментарии 23

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Гость

16:50:38 13-12-2023

Это будут самые весёлые "выборы" за всю историю выборов в России.

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горожанка

16:57:01 13-12-2023

Над нами весь мир будет потешаться с таким президентов, как эта тётя НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ

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Гость

17:15:39 13-12-2023

РукиБазуки с ЗаринскимТухляшом участвуют ?

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Гость

17:19:22 13-12-2023

Увлекается магией и эзотерикой --- Так Ефросиния, видать ее адепт и подписчик и с 25-ти летней жительницы Барнаула 700 т.р. на предвыборную кампанию вытянула?)))

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Гость

17:57:50 13-12-2023

Ну,началось....подозреваю, что остальные, за одним исключением, будут из этой же серии, для контраста, у нас же демократические выборы, любой фрик может самовыдвинуться. Тьфу, даже просто, смотря на фото, испытываю испанский стыд. Или это фейк и пиар, или это просто ДНО.

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Гость

18:06:08 13-12-2023

По данным СМИ, в 2021 году в Мексике визажистку избили шаманы Тин и Магуа, когда в неадекватном состоянии проводили обряды.-------- не справились ребята... либо кукла мертвой хорошо прикинулась, как опоссум...

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Гость

18:18:40 13-12-2023

Если бы она накачалась одним ботоксом, не скажу, как кто, но тату, это уже откровенная дьявольщина.

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Элен без ребят

15:40:30 22-12-2023

Гость (18:18:40 13-12-2023) Если бы она накачалась одним ботоксом, не скажу, как кто, но... ботоксом ничего не накачивают, а парализуют определенные мышцы. то раздутое, что вы видите на фото- это филлеры. теперь живите с эти знанием)

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Гость

18:27:36 13-12-2023

Судя по выражению лица на первой фотографии, она прямо очень beauty)

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Гость

18:51:03 13-12-2023

Лавры Собчак покоя не дают))

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Гость

19:11:11 13-12-2023

На передовую отправить чучелком работать - укры от ужаса будут разбегаться, как тараканы, теряя американские ружжя

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Гость

19:22:44 13-12-2023

Хоть за кого, только не за Путина.

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Гость

07:00:50 14-12-2023

Гость (19:22:44 13-12-2023) Хоть за кого, только не за Путина.... Жаль тебя, убогое…

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гость

07:29:19 14-12-2023

Гость (07:00:50 14-12-2023) Жаль тебя, убогое…... ну не все же мазохисты в стране

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Гость

19:28:54 13-12-2023

Ну повылазили фрики.

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Гость

19:31:05 13-12-2023

Соперники Путина - Русских, Бузова, какая-нить онлифанщица, тиктокер. Ну и хватит.

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Гость

19:37:37 13-12-2023

Гость (19:31:05 13-12-2023) Русских, Бузова, какая-нить онлифанщица, ... Для клоуна в 19:22 вполне достойные кандидаты

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Гость

19:48:42 13-12-2023

Это вообще Он, Она, или Оно? Я так и не смог понять, глядя на это страшилище.

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Гость

20:42:40 13-12-2023

Давай, жги. Все равно ничего не изменится. Так хоть какой-то позитив.

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Гость

21:42:53 13-12-2023

Давайте выберем её, пусть наши враги сдохнут от страха

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Гость

14:40:41 22-12-2023

Гость (21:42:53 13-12-2023) Давайте выберем её, пусть наши враги сдохнут от страха... Или от смеха

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Гость

22:06:26 13-12-2023

Гость (21:42:53 13-12-2023) Давайте выберем её, пусть наши враги сдохнут от страха... Только свистнет и всем хана.

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Элен без ребят

15:45:32 22-12-2023

500 тыс следит за этим?! остановите Землю, я сойду.

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