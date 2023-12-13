За жизнью блогера следят сотни тысяч пользователей

13 декабря 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: соцсети Рады Русских

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских заявила о планах баллотироваться в президенты РФ в 2024 году. Об этом она написала на своей странице в соцсетях, прикрепив снимок обращения в Центризбирком. Рассказываем, что известно о блогере, которая намерена стать российским лидером.

Что известно о выдвижении Рады Русских на пост президента?

О планах побороться за кресло главы государства девушка заявила 13 декабря. К своему посту в соцсетях Русских прикрепила фото обращения в Центризбирком, в котором уведомляет "о проведении собрания группы избирателей в поддержку своего самовыдвижения". Оно состоится 17 декабря в Москве.

"Дорогие, я в этом году самовыдвиженец на выборах президента РФ", – написала девушка.

Кто такая Рада Русских?

Раде Русских 39 лет. Она переехала в столицу УрФО из Москвы. В Екатеринбурге девушка сначала занималась макияжем, а затем создала свой бренд косметики. Увлекается магией и эзотерикой.

За жизнью Рады Русских в одной из социальных сетей следят более полумиллиона человек. Известно, что девушка создала свой центр волновой диагностики, который пропагандирует "здоровье без медикаментов".

По данным СМИ, в 2021 году в Мексике визажистку избили шаманы Тин и Магуа, когда в неадекватном состоянии проводили обряды.

Когда пройдут выборы президента РФ?

Нового президента России, который будет управлять страной до 2030 года, россияне будут выбирать 17 марта 2024 года. Дату голосования определил на прошлой неделе Совет Федерации. Действующий президент страны Владимир Путин планирует баллотироваться на эту должность снова. Кто намерен составить ему конкуренцию, читайте в материале amic.ru: "Военные и либералы. Кто уже объявил об участии в выборах президента России – 2024".