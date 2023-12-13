Блогер, бьюти-коуч. Кто такая Рада Русских, которая будет выдвигаться в президенты?
За жизнью блогера следят сотни тысяч пользователей
13 декабря 2023, 16:45, ИА Амител
Блогер из Екатеринбурга Рада Русских заявила о планах баллотироваться в президенты РФ в 2024 году. Об этом она написала на своей странице в соцсетях, прикрепив снимок обращения в Центризбирком. Рассказываем, что известно о блогере, которая намерена стать российским лидером.
Что известно о выдвижении Рады Русских на пост президента?
О планах побороться за кресло главы государства девушка заявила 13 декабря. К своему посту в соцсетях Русских прикрепила фото обращения в Центризбирком, в котором уведомляет "о проведении собрания группы избирателей в поддержку своего самовыдвижения". Оно состоится 17 декабря в Москве.
"Дорогие, я в этом году самовыдвиженец на выборах президента РФ", – написала девушка.
Кто такая Рада Русских?
Раде Русских 39 лет. Она переехала в столицу УрФО из Москвы. В Екатеринбурге девушка сначала занималась макияжем, а затем создала свой бренд косметики. Увлекается магией и эзотерикой.
За жизнью Рады Русских в одной из социальных сетей следят более полумиллиона человек. Известно, что девушка создала свой центр волновой диагностики, который пропагандирует "здоровье без медикаментов".
По данным СМИ, в 2021 году в Мексике визажистку избили шаманы Тин и Магуа, когда в неадекватном состоянии проводили обряды.
Когда пройдут выборы президента РФ?
Нового президента России, который будет управлять страной до 2030 года, россияне будут выбирать 17 марта 2024 года. Дату голосования определил на прошлой неделе Совет Федерации. Действующий президент страны Владимир Путин планирует баллотироваться на эту должность снова. Кто намерен составить ему конкуренцию, читайте в материале amic.ru: "Военные и либералы. Кто уже объявил об участии в выборах президента России – 2024".
16:50:38 13-12-2023
Это будут самые весёлые "выборы" за всю историю выборов в России.
16:57:01 13-12-2023
Над нами весь мир будет потешаться с таким президентов, как эта тётя НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ
17:15:39 13-12-2023
РукиБазуки с ЗаринскимТухляшом участвуют ?
17:19:22 13-12-2023
Увлекается магией и эзотерикой --- Так Ефросиния, видать ее адепт и подписчик и с 25-ти летней жительницы Барнаула 700 т.р. на предвыборную кампанию вытянула?)))
17:57:50 13-12-2023
Ну,началось....подозреваю, что остальные, за одним исключением, будут из этой же серии, для контраста, у нас же демократические выборы, любой фрик может самовыдвинуться. Тьфу, даже просто, смотря на фото, испытываю испанский стыд. Или это фейк и пиар, или это просто ДНО.
18:06:08 13-12-2023
По данным СМИ, в 2021 году в Мексике визажистку избили шаманы Тин и Магуа, когда в неадекватном состоянии проводили обряды.-------- не справились ребята... либо кукла мертвой хорошо прикинулась, как опоссум...
18:18:40 13-12-2023
Если бы она накачалась одним ботоксом, не скажу, как кто, но тату, это уже откровенная дьявольщина.
15:40:30 22-12-2023
Гость (18:18:40 13-12-2023) Если бы она накачалась одним ботоксом, не скажу, как кто, но... ботоксом ничего не накачивают, а парализуют определенные мышцы. то раздутое, что вы видите на фото- это филлеры. теперь живите с эти знанием)
18:27:36 13-12-2023
Судя по выражению лица на первой фотографии, она прямо очень beauty)
18:51:03 13-12-2023
Лавры Собчак покоя не дают))
19:11:11 13-12-2023
На передовую отправить чучелком работать - укры от ужаса будут разбегаться, как тараканы, теряя американские ружжя
19:22:44 13-12-2023
Хоть за кого, только не за Путина.
07:00:50 14-12-2023
Гость (19:22:44 13-12-2023) Хоть за кого, только не за Путина.... Жаль тебя, убогое…
07:29:19 14-12-2023
Гость (07:00:50 14-12-2023) Жаль тебя, убогое…... ну не все же мазохисты в стране
19:28:54 13-12-2023
Ну повылазили фрики.
19:31:05 13-12-2023
Соперники Путина - Русских, Бузова, какая-нить онлифанщица, тиктокер. Ну и хватит.
19:37:37 13-12-2023
Гость (19:31:05 13-12-2023) Русских, Бузова, какая-нить онлифанщица, ... Для клоуна в 19:22 вполне достойные кандидаты
19:48:42 13-12-2023
Это вообще Он, Она, или Оно? Я так и не смог понять, глядя на это страшилище.
20:42:40 13-12-2023
Давай, жги. Все равно ничего не изменится. Так хоть какой-то позитив.
21:42:53 13-12-2023
Давайте выберем её, пусть наши враги сдохнут от страха
14:40:41 22-12-2023
Гость (21:42:53 13-12-2023) Давайте выберем её, пусть наши враги сдохнут от страха... Или от смеха
22:06:26 13-12-2023
Гость (21:42:53 13-12-2023) Давайте выберем её, пусть наши враги сдохнут от страха... Только свистнет и всем хана.
15:45:32 22-12-2023
500 тыс следит за этим?! остановите Землю, я сойду.