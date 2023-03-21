Блогера Александру Митрошину обвинили в сокрытии налогов на 120 млн рублей

Девушка не хотела терять больше 6% от выручки и использовала контролируемые ИП

21 марта 2023, 12:41, ИА Амител

Фото: vk.com/alexandramitroshina_vk

В отношении популярного блогера Александры Митрошиной возбудили дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает в своём Telegram-канале СК России.

"Митрошина с октября 2020 по май 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощённую систему налогообложения, получив доход от оказания услуг по реализации курсов по образованию в существенно большем размере, чем допустимый лимит, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, использовала аффилированные и контролируемые ею ИП", – рассказали в ведомстве.

Таким образом, как уточнили в СК, Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей.

Следствие провело обыски по месту жительства Митрошиной и иных лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Напомним, ту же схему для уклонения от налогов, позволяющую не терять больше 6% от выручки, следователи выявили у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). В её случае речь шла о 300 млн рублей.