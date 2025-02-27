Bloomberg: Россия и США обсуждают совместную добычу природных ресурсов в Арктике

Пока переговоры находятся на ранней стадии и остаются конфиденциальными

27 февраля 2025, 14:40, ИА Амител

Арктика / Фото: unsplash.com / Daiwei Lu

США и Россия обсуждают возможность сотрудничества в Арктике. В частности, страны рассматривают совместную добычу природных ресурсов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По данным агентства, переговоры РФ и США пока находятся на ранней стадии, а также остаются конфиденциальными. Особое внимание стороны уделяют энергетическому сектору. Известно, что обе страны готовы к экономическому взаимодействию.

При этом один из источников Bloomberg заявил, что сотрудничество в Арктике рассматривается Вашингтоном как способ ослабить связи между РФ и Китаем. Однако он признал, что, учитывая укрепление отношений между Москвой и Пекином за последние годы, это может быть непросто.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Президент Украины прибудет в США, чтобы подписать соглашения по природным ресурсам, включая редкоземельные металлы. Как отметил американский лидер, новая сделка позволит Вашингтону не только вернуть вложенные средства, но и получать в будущем дополнительные доходы.