Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля

Президент Украины прибудет в США, чтобы подписать соглашения по природным ресурсам

27 февраля 2025, 07:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он прибудет в пятницу. Теперь это подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое будет очень важным. Я хочу поблагодарить Говарда (Латника, министра торговли США. – Прим. ред.) и Скотта (Бессента, министра финансов США. – Прим. ред.) за проделанную работу – они действительно сделали потрясающую работу, и это соглашение будет касаться редкоземельных металлов и других вещей", – заявил Трамп в ходе выступления на первом заседании своего кабмина.

Со слов американского лидера, США вложили в поддержку Украины уже около 350 млрд долларов, в то время как страны Евросоюза предоставили 100 млрд.

"Мы заплатили втрое больше, чем Европа, но это важно для всех. Европа находится гораздо ближе, и ей следовало бы делать больше – возможно, гораздо больше", – подчеркнул Трамп.

Как отметил президент США, новая сделка позволит Вашингтону не только вернуть вложенные средства, но и получать в будущем дополнительные доходы. Дональд Трамп утверждает, что американские налогоплательщики не должны платить больше, чем европейские.

Ранее Трамп допустил, что сделка по металлам с Украиной может достичь 1 трлн долларов. По его словам, Вашингтон потратил на помощь Киеву 350 млрд долларов. Европа при этом получит свои деньги обратно, поскольку направила их в виде кредита.