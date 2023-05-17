"Крови побоялся". Поучительные истории о меланоме от алтайских онкологов

Любое "подозрительное поведение" родинки или болячки – повод немедленно обратиться к врачу

17 мая 2023, 07:10, ИА Амител

Операция / фото: amic.ru

Меланома – одна из самых коварных злокачественных опухолей. Выдавая себя за безобидную родинку или бородавку, она стремительно распространяет метастазы в другие органы, захватывая весь организм.

Если бы да кабы – это очень про меланому. Часто в кабинете врача пациенты сокрушаются – эх, знать бы раньше, что простая родинка может быть смертельно опасной. Ведь чем раньше обнаружено заболевание, тем благоприятнее прогноз по его лечению. Алтайские онкологи рассказали поучительные истории из своей практики – чтобы вы знали.

Свет мой, зеркальце, скажи

Пациент 42 года обратился к врачам, когда на шее выросла непонятная "шишка". О том, что сзади на шее есть большая родинка, знал, но никогда не обращал на неё внимания, тем более что рассматривать её в этом месте было не очень-то удобно, даже с помощью зеркала. "Шишку" с родинкой он никак не связывал, а вот врачи сразу заподозрили, что она и есть первоисточник большой беды. Так и оказалось – мутационная форма меланомы III стадии.

Больного прооперировали, назначили лекарственную терапию, однако сразу её получить он не смог – нужно было срочно уехать из города. А когда вернулся через три месяца, на шее уже был целый "набор" метастазов в лимфоузлах. В настоящее время мужчина продолжает получать лекарственное лечение, в том числе и по поводу метастазов в лёгкие.

Мораль: для меланомы I стадии достаточно оперативного лечения – удалили и забыли.Чтобы "поймать" заболевание, нужно знать особые приметы меланомы:



Внешне она очень похожа на родинку, но все же ею не является. Доброкачественное образование обычно округлой формы с ровными краями. Для меланомы же характерна зазубренность, звёздчатость и асимметрия: один край может быть ровным и даже идеально гладким, а второй – с неровностями, выпуклостями, язвочками и корочками. Очень часто меланома имеет неравномерный окрас – от светло-коричневого до чёрного. Если меланома растёт из родимого пятна, то выглядит на его фоне как более тёмный участок.

Не пренебрегайте самодиагностикой, внимательно осматривайте свои "родинки" и "бородавки". Для осмотра труднодоступных участков используйте зеркало или просите помощи родных.

Фактор внезапности

Мужчина 60+ уже несколько лет проходит лекарственное лечение в краевом онкоцентре по поводу гормонозависимого рака предстательной железы. Во время очередного визита показал врачу внезапно появившееся непонятное новообразование на ладони. Химиотерапевт сразу определил, что опухоль нехорошая, и отправил пациента к хирургу-онкологу. Спустя месяц, когда мужчина пришёл на очередной курс лекарственной терапии, выяснилось, что ни к какому хирургу он не пошёл, а новообразование тем временем значительно выросло. "Я вообще-то сам хотел срезать ножом, да побоялся, что крови много будет", – признался врачу пациент. Мужчину буквально за руку отвели к хирургам, где был решён вопрос по удалению образования. Теперь ему предстоит получать "химию" не только по поводу прогностически благоприятного рака простаты, но и по поводу меланомы.

Мораль: всё, что внезапно появляется на теле, нужно немедленно показывать врачу! Внезапный или слишком стремительный рост новообразования, периодическая кровоточивость (самостоятельно или после травмирования), появление корочек и "наростов", сосудистого рисунка, выпадение волос в месте роста опухоли – всё это может указывать на злокачественное перерождение.

Дым без огня

У женщины начал расти подмышечный лимфоузел. Она это видела, но по непонятным причинам не обращалась к врачам. В итоге в онкоцентр её привезли уже на каталке (самостоятельно передвигаться пациентка не могла) – с метастазами в лимфоузлы, печень, лёгкие и головной мозг. Меланому подтвердили, а вот первоисточник опухоли найти так и не удалось.

После назначенного лекарственного лечения уже через месяц пациентке стало значительно легче, она снова могла самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Но спустя полгода, к сожалению, погибла – запущенный метастатический процесс не оставил ей шансов.

Мораль: редко, но встречается меланома и без первоначального очага. Иногда, начиная собирать анамнез (историю развития болезни), врачи узнают, что когда-то, много лет назад, пациенту удаляли какое-то новообразование или он сам себе что-то сколупнул или прижёг болячку, например, чистотелом. Ничего на коже самостоятельно "лечить" нельзя – это может быть смертельно опасно!

Морские "жемчужины"

Девушка практически каждый год ездила отдыхать на море, по её признанию, очень любила загорать, никаких специальных средств защиты не использовала. Однажды заметила, что одна из родинок стала расти. Обратилась к врачам сразу же, но меланома уже вышла из-под контроля. Это произошло настолько быстро и масштабно, что под кожей по всему телу шарики метастазов были рассыпаны, словно порванная нитка жемчуга.

Мораль: меланома, как правило, развивается очень быстро, так что не теряйте бдительность даже на отдыхе. Особенно на отдыхе.Относительно безопасный загар – с 10 до 11 часов утра или вечером после 16 часов. Категорически нельзя загорать, когда солнце находится в зените, то есть с 11 утра до 16 пополудни. Используйте защитные кремы: чем более чувствительная кожа, тем более высокую степень защиты нужно выбирать. Если едете на отдых в любые более южные территории, то степень защиты крема должна быть выше, чем та, которую вы привыкли использовать "дома". В пик солнечной активности носите зонтики и широкополые шляпы – это не пережиток мещанства, а вполне функциональное средство защиты от ультрафиолета. Исключите солярий. Совсем. Искусственный ультрафиолет опаснее натурального.

Особенно нужно быть начеку:

– людям с I и II фототипом кожи (светлые или рыжие волосы, светлая кожа, голубые глаза, склонность к солнечным ожогам);

– людям с большим числом родинок, пигментных пятен и веснушек;

– людям, получившим три или более эпизода солнечных ожогов в течение жизни. Причём заболевание может развиться даже через несколько лет после того, как человек обгорел на солнце;

– тем, у чьих кровных родственников были случаи меланомы.

"Человеческий организм мудр, он всегда даёт нам подсказки, вот только мы сами не всегда готовы их замечать. То с работы некогда отпроситься, то отпуск не хочется тратить на подобные хлопоты, то денег жалко пойти провериться. Но когда попадаешь внутрь этой истории, начинаешь понимать, что всё это – надуманные мелочи, а главное, что есть в твоей жизни – это здоровье", – говорит одна из пациенток онкоцентра.Врачи же напоминают: полное излечение от болезни может гарантировать лишь удаление опухоли на начальной стадии. И рекомендуют: если вы планируете удалять родинку или другое новообразование в клинике не онкологического профиля – иметь дело только с теми, кто проводит обязательное гистологическое исследование удалённого фрагмента. Даже если доктор на 99% уверен, что оно доброкачественное, 1% в пользу "закона подлости" лучше исключить.