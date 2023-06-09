Звон в ушах и кругом голова: как распознать опухоль головного мозга и что делать

Вы бы сильно удивились, если бы узнали, сколько вокруг ходит людей с менингиомами и даже не подозревают о них

09 июня 2023, 09:52, ИА Амител

Врачи / Иллюстративное фото / amic.ru

Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга отмечают в июне. Такая патология встречается довольно редко – примерно 10 случаев на 100 тысяч человек. Однако это не делает их менее пугающим заболеванием. А истории болезней знаменитостей лишь еще больше убеждают в том, что эта патология не щадит никого. Так ли это? Кому не нужно паниковать, а кому не стоит игнорировать тревожные сигналы организма – редакции amic.ru рассказала невролог краевого онкологического диспансера Татьяна Родионова.

Что такое опухоли головного мозга?

Это внутричерепные новообразования, которые могут расти как из основной ткани мозга, так и из нервов, мозговых оболочек, сосудов, эндокринных структур.

"Не нужно путать опухоли головного мозга с опухолями головы и шеи, это совершенно разные патологии", – предупреждает Татьяна Родионова. Первые относятся к центральной нервной системе и локализуются только внутри мозговой части черепа. Вторые развиваются в органах и тканях, расположенных снаружи как мозговой, так и лицевой части черепной коробки: на коже, в полости рта и ротоглотки, полости носа и околоносовых пазух, в ушных раковинах, слюнных и щитовидной железах, в костях челюсти.

В Алтайском крае все виды лечения опухолей головы и шеи пациенты получают в краевом онкодиспансере. Опухоли же головного мозга оперируют нейрохирурги краевой клинической больницы, а курсы лучевой и лекарственной терапии проводят онкологи.

Какие они бывают?

Выделяют три большие группы: доброкачественные, злокачественные и метастазы других новообразований. Первые две – это так называемые первичные опухоли, они изначально возникают в мозговых структурах, там и "живут", никуда не метастазируя.

Метастазы головного мозга – это вторичные новообразования. Раковые клетки отделяются от материнской опухоли, расположенной в другом органе или ткани (легком, молочной железе, кишечнике и т.д.) и мигрируют в головной мозг.

Самые распространенные доброкачественные опухоли головного мозга – невриномы слухового нерва, менингиомы и аденомы гипофиза. Доброкачественные опухоли очень медленно растут (порой, разница в 1 мм достигается десятками лет) и крайне редко озлокачествляются.

Из первичных злокачественных опухолей наиболее опасны глиобластома и астроцитома. Сначала они сдавливают прилегающие структуры, нарушая их работу, а потом и вовсе начинают "убивать" окружающие ткани мозга, "вгрызаясь" все дальше и дальше.

Почему они, вообще, возникают и можно ли это предотвратить?

К сожалению, наука еще не постигла все тайны опухолевого процесса. Провоцировать его может радиация, воздействие токсических веществ, плохая экология, черепно-мозговые травмы с повреждениями тканей мозга.

"Однозначно, существует и связь с нарушением иммунной защиты в организме, которая отвечает за уничтожение "поломанных", неправильно поделившихся клеток", – уверена Татьяна Родионова.

Доказательством тому служит то, что практически все ВИЧ-инфицированные рано или поздно попадают к онкологам с различными опухолями. Из-за ослабленного иммунитета человек становится беззащитным перед инфекциями, вирусами – не может противостоять и развитию рака.

Насколько большими могут быть опухоли головного мозга?

Гигантских опухолей головного мозга не бывает. Ведь в черепной коробке, в отличие от, например, брюшной полости, нет свободного места. Чтобы вырасти даже на пару миллиметров, нужно что-то "потеснить".

"Вопрос размера для опухолей головного мозга некорректен. Гораздо большее значение имеет место, в котором она возникла. В мозге расположены центры, отвечающие за зрение, слух, функции глотания, дыхания и так далее. Иногда опухоль даже в несколько миллиметров, растущая в жизненно важной структуре или в непосредственной близости от нее, может представлять серьезную угрозу для здоровья или качества жизни пациента. Ни в одном другом органе такое невозможно", – пояснила Татьяна Родионова.

По каким признакам можно заподозрить патологию?

Опухоли головного мозга начинают "звучать", когда сдавливают окружающие ткани и структуры. Именно поэтому медленнорастущие доброкачественные опухоли в 70% случаев становятся случайной находкой во время диагностики совершенно другой патологии.

"Иногда в одной голове могут найти до 4-6 менингиом без какой-либо клиники. К этому нужно относиться спокойно, но бдительности не терять", – говорит врач.

Как правило, симптомы опухолей головного мозга маскируются под другие заболевания, чаще всего – неврологические. Классические признаки – эпизодическая слабость в руке или ноге, а также эпилептический приступ с потерей сознания и судорогами. Вот тут нужно бить тревогу: даже одной ЭПИ-ситуации достаточно для проведения методов нейровизуализации (МРТ, МСКТ, ПЭТ-КТ).

"А вот головная боль, как это ни парадоксально, с опухолями мозга связана в последнюю очередь. В большинстве случаев она имеет внемозговые причины: повышение артериального давления, нарушение венозного оттока из-за патологии шейного отдела позвоночника и так далее. Так что падать в обморок, если болит голова: "Ну все, у меня опухоль мозга!" – не стоит, а вот посетить врача с такой проблемой нужно обязательно", – напоминает наш эксперт.

При невриномах, которые растут из клеток слухового нерва, нарушается функция слуха. Человек либо в целом начинает хуже слышать, либо слышит речь, но не всегда различает в ней конкретные слова, не понимает, что именно было сказано. Также часто при невриномах постоянным "фоном" становится шум или звон в голове, периодически кружится голова при перемене положения.

Симптомы аденом гипофиза бывает в прямом смысле слова – налицо. Под воздействием выделяемых опухолью гормонов быстро и очень существенно изменяется структура костей лицевого черепа: увеличивается нос, скулы, челюсть. Не заметить это невозможно.

Бывают и необычные симптомы. Татьяна Родионова говорит, что кто-то может периодически ощущать запахи, которых в реальности нет, и никто больше их не чувствует. Иногда возникают цветовые галлюцинации. Например, один пациент рассказывал, что в общественной бане ему временами все вокруг мерещится в ярко-розовом цвете – и люди, и тазики, потом – проходит. Могут преследовать дежавю – ощущения, что происходящее уже когда-то случалось, но при этом человек не может вспомнить, когда и как.

К какому врачу обращаться, если появились такие симптомы?

"Самый первый врач – это всегда терапевт, – напоминает эксперт. – По вашим жалобам он сможет дифференцировать терапевтические проявления от неврологических (например, анемические головокружения) и при необходимости направить к неврологу. А тот уже назначит необходимую уточняющую диагностику, а по ее результатам – лечение или дальнейшую маршрутизацию в системе медицинской помощи. Нередко пациенты с опухолями приходят к неврологу и от лор-врачей – если выясняется, что жалобы на слух не связаны с истиной лор-патологией".

Как лечат опухоли головного мозга и сколько с этим живут

Раньше любая опухоль в головном мозге считалась потенциально опасной, поэтому оперировали все подряд. Сейчас тактика поменялась. Большинство доброкачественных опухолей наблюдают с регулярным проведением нейровизуализации для оценки роста. Пациент с такой опухолью может спокойно прожить всю жизнь.

"Вы бы сильно удивились, если бы узнали, сколько вокруг ходит людей с менингиомами и даже не подозревают о них", – поделилась Татьяна Родионова.

Если же доброкачественная опухоль начала расти, ее удаляют хирургически или выполняют стереотаксическую операцию "Гамма-нож" или "Кибер-нож" – по сути, это лучевая терапия.

Быстрорастущие злокачественные опухоли и единичные метастазы в 90% случаев сначала удаляют, а потом проводится лучевая и химиотерапия.

"Современная медицина, и особенно онкология, относится к быстроразвивающимся отраслям. Появляются все новые методы лечения и лекарственные препараты, дающие шанс на продолжение жизни и вселяющие надежду", – говорит эксперт.

Например, еще несколько лет назад лекарств для лечения рака головного мозга не существовало в принципе. Этот жизненно важный орган от природы защищен гематоэнцефалическим барьером, который препятствует проникновению в мозг различных вирусов, бактерий, токсинов и ядов – без него люди под воздействием факторов внешней среды очень быстро становились бы энцефалопатами и погибали.

Сейчас ученые научились обходить это препятствие – препаратов конкретно против рака мозга пока еще мало, но они уже есть. Большие надежды онкологи возлагают и на иммунную терапию, основной принцип действия которой заключается в перестройке собственного иммунитета пациента. Природа дала человеку эффективный механизм для защиты от рака, осталось лишь понять, почему иногда он "ломается" и научиться его "чинить".