Бодибилдинг, танцы, политика, или Как вырастить чемпиона мира по всем видам спорта

12-летний мальчик из Барнаула – многократный чемпион по бальным танцам, спортивной гимнастике, также занял третье место в мире по детскому фитнесу. Его тренер и отец – президент Федерации бодибилдинга Алтайского края

25 июля 2024, 10:25, ИА Амител

Бодибилдерам разрешили выступать на соревнованиях под российским флагом. И вот уже сразу три спортсмена из Алтайского края отправились на мужской чемпионат мира. Каково это – выступать под белым флагом и каких результатов они хотят добиться на предстоящих соревнованиях, в "Переговорке" на amic.ru рассказал президент Федерации бодибилдинга Алтайского края Денис Капустин. Поговорили о том, почему сейчас закрываются спортзалы, какие задачи стоят перед федерацией, которую возглавляет Денис. А еще узнали, как вырастить и воспитать чемпиона практически по всем видам спорта. Ведь сын Дениса – Павел Капустин – в свои 12 лет уже многократный чемпион по бальным танцам, спортивной гимнастике и бронзовый призер мира по детскому фитнесу. И это только начало, уверен мальчик. Мечты у него самые амбициозные.Кто в "Переговорке"



Денис Капустин, президент Федерации бодибилдинга Алтайского края.

Тренер высшей категории, член тренерского совета Федерации бодибилдинга России, член президиума Федерации бодибилдинга России, судья международной категории IFBB.

Подготовил более 40 чемпионов России, четырех чемпионов мира, пять вице-чемпионов мира, пять чемпионов Европы, абсолютную чемпионку Америки, чемпионку Италии и т.д.



Павел Капустин, призер и финалист региональных турниров по бальным танцам,

Призер городских и краевых турниров по спортивной гимнастике,

10-кратный победитель первенства России в категории фитнес-юноши и атлетический мальчик.02:05 "Многие не хотели". О том, каково это – выступать не под знаменем своей страны, а под белым флагом.

03:45 "Три спортсмена от алтайской сборной поехали на мужской чемпионат мира". О том, какие задачи сейчас стоят перед алтайской федерацией бодибилдинга.



04:11 "Более 40 чемпионов России, четыре чемпиона мира, пять чемпионов Европы". Чем и кем гордится президент Федерации бодибилдинга Алтайского края.

05:50 "Вокруг них собираются команды". Почему сейчас одна из основных задач – вырастить как можно больше тренеров.

07:24 Как спорт пережил локдаун из-за коронавируса и почему сейчас закрываются залы. А также о том, как выжить в этих условиях.

09:15 Куда пойти заниматься спортом обычному человеку и как выбрать "правильный" зал.

10:00 Кого из именитых зарубежных спортсменов тренирует Денис.

10:13 О детской школе фитнеса и о том, почему ее до сих пор у нас нет.

11:26 С какого возраста детям можно начинать фитнес-тренировки и как это правильно делать.

12:59 О самом главном чемпионе, которого воспитывает Денис, – его сыне Павле. И как мальчику удается совмещать столько видов спорта и в каждом быть первым.

14:56 Смотрим выступления Павла на соревнованиях по бальным танцам.

15:17 О победах Паши в фитнесе.

16:30 У кого больше медалей – у Дениса или Паши?

18:24 Какой вид спорта больше всего нравится Паше, как часто он тренируется, сколько часов в день это занимает и хочется ли ему капризничать?

20:01 "Стать чемпионом мира по всем видам спорта" – о том, чего 12-летний мальчишка хочет добиться в жизни.

20:08 "Не давить, но настаивать". О правильном родительском подходе при воспитании чемпиона.

23:03 Правда ли, что бодибилдинг – это показуха и самолюбование?

25:19 Как заниматься, чтобы в короткие сроки увидеть результат?

25:45 "Можно есть и булочки, и сосиски". О правильном питании спортсмена и питьевом режиме.

28:36 О том, как начать заниматься спортом и не бросить.